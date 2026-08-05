ARG Promociones desarrollará un residencial de lujo de 150 millones de euros en Puerto Banús

miércoles 05 de agosto de 2026 , 09:15h

residencial de lujo ARG Promociones adquiere una parcela de más de 12.000 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Marbella para desarrollar un complejo residencial de alta gama. La operación, estructurada mediante financiación alternativa con la participación de PrestaPro y Wecity, alcanza un valor estimado de 150 millones de euros.

ARG Promociones ha adquirido una parcela de más de 12.000 metros cuadrados en el entorno de Puerto Banús, donde impulsará un complejo residencial de alta gama cuyo valor estimado superará los 150 millones de euros una vez finalizado. La operación constituye una de las adquisiciones de suelo más relevantes realizadas por la compañía y refuerza su presencia en el segmento residencial de lujo de la Costa del Sol.

El terreno, situado a pocos minutos del Hotel Guadalpín Banús y del puerto deportivo, se encuentra en una de las zonas con mayor proyección internacional de Marbella, caracterizada por la escasez de suelo disponible para nuevos desarrollos de gran envergadura.

Acuerdo con la sociedad Puerto Banús

La adquisición ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre ARG Promociones y la sociedad vinculada al legado de José Banús, fundador de Puerto Banús y uno de los principales impulsores del desarrollo urbanístico de Nueva Andalucía.

Ambas partes destacan que la negociación se ha desarrollado en un clima de colaboración y confianza, con el objetivo común de dar un nuevo impulso a un activo de gran valor estratégico.

Para Guillermo Magallanes, CEO de ARG Promociones, "este acuerdo representa una enorme satisfacción por el significado histórico de la parcela y por la oportunidad de desarrollar un proyecto que respete el legado de la zona y contribuya a reforzar su posicionamiento como uno de los principales destinos residenciales del Mediterráneo".

Un residencial orientado al mercado internacional

El futuro complejo estará dirigido principalmente al comprador internacional de alto poder adquisitivo y combinará arquitectura contemporánea, sostenibilidad, privacidad y servicios propios de la hotelería de lujo.

Las viviendas partirán de aproximadamente 170 metros cuadrados, con amplias terrazas, jardines privados y una exclusiva colección de áticos. El proyecto incorporará elevados estándares de calidad constructiva, eficiencia energética e integración paisajística.

Entre las zonas comunes figurarán spa, gimnasio, piscinas exteriores, espacios wellness, áreas sociales, servicio de conserjería y sistemas de seguridad, configurando una oferta residencial orientada al segmento premium.

"Estamos ante una auténtica joya inmobiliaria por su ubicación, su historia y el potencial que ofrece. Nuestro objetivo es convertir este desarrollo en una nueva referencia del mercado residencial de lujo en Marbella", señala Magallanes.

Durante los próximos meses la promotora abordará las fases de planificación, diseño y tramitación administrativa del proyecto, concebido bajo criterios de sostenibilidad, calidad urbana y excelencia arquitectónica.

Colaboración institucional

ARG Promociones también ha agradecido la colaboración de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella durante las primeras fases del proyecto, destacando la interlocución mantenida para facilitar una actuación integrada en el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Según la compañía, el futuro complejo contribuirá a dinamizar la economía local, generar empleo y reforzar el atractivo internacional de Marbella como destino residencial de alta gama.

La financiación alternativa gana peso en el sector inmobiliario

La compra del suelo se ha estructurado mediante financiación alternativa con la participación de PrestaPro, especializada en la estructuración financiera de proyectos inmobiliarios, y Wecity, plataforma de financiación participativa especializada en el sector.

Este tipo de financiación, complementaria al crédito bancario tradicional, se consolida como una herramienta cada vez más utilizada para afrontar operaciones inmobiliarias de gran volumen, especialmente en las fases iniciales de desarrollo.

Alejandro Melero, CEO de PrestaPro, destaca que "este tipo de soluciones permite adaptar la financiación a las necesidades específicas de proyectos complejos y acompañar a promotores con capacidad de ejecución y una estrategia de crecimiento consolidada".

Por su parte, Francisco Taboada, Chief Real Estate Officer de Wecity, subraya que la operación "acerca a los inversores un proyecto singular por su ubicación, dimensión y potencial, además de reflejar la evolución que está experimentando la financiación alternativa en el mercado inmobiliario español".

La operación ha contado además con la dirección estratégica de Cayetano Martín, CEO de Hacienda Casa Verde, responsable de coordinar la transacción desde la oferta inicial hasta la formalización de la compraventa y la financiación.

Cerca de 190 viviendas en desarrollo

Con esta incorporación, ARG Promociones amplía una cartera que actualmente suma alrededor de 190 viviendas en desarrollo en la Costa del Sol, distribuidas en promociones como Las Mesas Blue Horizon, Privilege Collection Estepona y The Oak 48.

El nuevo proyecto de Puerto Banús consolida la estrategia de crecimiento de la compañía en el mercado y refuerza su presencia en algunas de las ubicaciones más exclusivas del litoral malagueño.