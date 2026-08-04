De Atacama a la Patagonia, un viaje por la esencia más exclusiva de Chile

martes 04 de agosto de 2026 , 10:45h

En Chile, el lujo no significa ostentación, sino vivir experiencias auténticas. Entre el desierto de Atacama, en el norte, y los fiordos de la Patagonia, en el sur, el país invita a descubrir un destino donde la naturaleza, los encuentros genuinos y el confort se fusionan en perfecta armonía. Ya sea bajo el cielo estrellado de Atacama, entre los viñedos de prestigiosas regiones vitivinícolas, disfrutando de un relajante baño en aguas termales o a bordo de un barco de expedición por los fiordos patagónicos, Chile se consolida como uno de los destinos de larga distancia más fascinantes del mundo.

Con más de 4.300 kilómetros de costa bañada por el océano Pacífico, este país sudamericano alberga algunos de los paisajes más impresionantes del planeta y representa un concepto moderno del lujo: autenticidad en lugar de ostentación y privacidad frente al turismo masivo. Lodges sostenibles, guías privados, gastronomía de excelencia, vinos de clase mundial y expediciones exclusivas dan forma a viajes a medida que inspiran y dejan recuerdos imborrables.

Atacama: estrellas, silencio y paisajes espectaculares

En el norte, el desierto de Atacama recibe a sus visitantes con un paisaje surrealista de salares resplandecientes, lagunas de intensos colores, géiseres humeantes y singulares formaciones rocosas. Como el desierto más árido del mundo, también es uno de los mejores lugares del planeta para la observación astronómica. Bajo uno de los cielos más despejados del mundo, los viajeros pueden disfrutar de observaciones privadas de las estrellas lejos de cualquier contaminación lumínica. Espectaculares lodges complementan la experiencia con excursiones personalizadas que combinan el máximo confort con una inmersión total en la naturaleza.

Vino, gastronomía y placer en torno a Santiago

En los alrededores de Santiago se encuentran algunas de las regiones vitivinícolas más prestigiosas de Chile. Viñas históricas y bodegas boutique invitan a disfrutar de catas privadas y experiencias gastronómicas exclusivas. Los vinos, reconocidos internacionalmente, se acompañan de una cocina creativa basada en mariscos frescos, cordero patagónico y productos de proximidad. La alta cocina, la filosofía farm-to-table y los excelentes maridajes convierten a Chile en uno de los grandes destinos gastronómicos de Sudamérica.

La capital, por su parte, combina un ambiente cosmopolita con una amplia oferta cultural, hoteles de diseño, galerías de arte y restaurantes de primer nivel. Muy cerca, Valparaíso, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, cautiva con sus coloridos cerros, sus históricos ascensores y su inconfundible espíritu creativo.

Bienestar en la naturaleza entre lagos, ríos y volcanes

En el sur de Chile, la Ruta de las Termas combina naturaleza, bienestar y aventura entre lagos cristalinos, ríos caudalosos y majestuosos volcanes. Sus aguas termales naturales, junto con exclusivos lodges y hoteles boutique, ofrecen el escenario perfecto para el descanso, sin renunciar a actividades como el senderismo o el kayak.

El Parque Nacional Torres del Paine deslumbra con sus imponentes macizos de granito, lagos turquesa, bosques milenarios y enormes glaciares. Sus exclusivos ecolodges combinan sostenibilidad y confort, convirtiéndose en el punto de partida ideal para realizar caminatas, trekking privado, cabalgatas, excursiones en kayak o avistamiento de fauna en uno de los paisajes naturales más espectaculares del planeta.

Quienes prefieran descubrir Chile a su propio ritmo pueden recorrer la legendaria Carretera Austral, considerada una de las rutas panorámicas más hermosas del mundo. Su recorrido atraviesa bosques vírgenes, glaciares, ríos de aguas turquesa y remotos parques nacionales hasta alcanzar el extremo sur del país.

Expediciones por los fiordos patagónicos y la Antártida

Entre las experiencias más exclusivas de Chile destacan los cruceros de expedición por los fiordos patagónicos y hacia la Antártida. Pequeñas embarcaciones navegan junto a imponentes glaciares, remotos archipiélagos, el Estrecho de Magallanes y el legendario Cabo de Hornos. Las excursiones en zodiac y los encuentros con pingüinos, lobos marinos, delfines y ballenas convierten estos viajes en una experiencia inolvidable en plena naturaleza. Desde Punta Arenas parten además expediciones hacia la Antártida, una aventura única entre paisajes de hielo y una extraordinaria vida silvestre.

Islas llenas de magia

Las remotas islas de Chile representan otra expresión del lujo experiencial. En Rapa Nui (Isla de Pascua), en medio del océano Pacífico, los monumentales moáis, la cultura polinésica y los paisajes volcánicos crean una experiencia de viaje incomparable. Por su parte, el archipiélago de Chiloé, en la Región de Los Lagos, cautiva con su naturaleza intacta, su gastronomía tradicional, su rico patrimonio cultural, sus famosas iglesias de madera declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO y sus emblemáticos palafitos.