Hockerty reivindica la sastrería masculina con raya diplomática, trajes de tres piezas y burdeos

La firma presenta el segundo lanzamiento de su Lookbook FW 26/27, una propuesta que actualiza los códigos clásicos de la sastrería con tejidos de calidad, siluetas contemporáneas y nuevas posibilidades de personalización.

La sastrería masculina vuelve a mirar a sus grandes clásicos, pero lo hace desde una perspectiva más actual. La raya diplomática, el traje de tres piezas y los tonos profundos protagonizan el segundo drop del Lookbook FW 26/27 de Hockerty, dedicado a los trajes de chaqueta de su nueva línea sartorial. Una colección que recupera elementos tradicionales del vestuario masculino y los adapta a una forma de vestir más versátil, en la que la elegancia convive con la comodidad y la personalidad.

Entre las tendencias destacadas de la temporada figura la raya diplomática, un estampado históricamente asociado a la sastrería formal que ahora se presenta con una imagen más ligera y contemporánea. Lejos de limitarse al entorno profesional, se incorpora a conjuntos que permiten explorar nuevas combinaciones sin renunciar a la estructura y al carácter del traje clásico.

También regresa el traje de tres piezas, con el chaleco como elemento central. Esta prenda recupera su protagonismo como recurso para aportar profundidad, definición y personalidad al conjunto, tanto en estilismos de inspiración tradicional como en propuestas adaptadas a un vestuario más actual.

Burdeos, una alternativa al azul marino

El color es otro de los ejes de la colección. El burdeos gana presencia en la sastrería masculina y se perfila como una alternativa al azul marino y al gris, dos tonos habituales en el armario masculino. Su intensidad aporta calidez y carácter al traje de chaqueta, manteniendo una elegancia sobria que permite incorporarlo a diferentes ocasiones.

La propuesta sartorial de Hockerty se apoya en la lana y en una selección de tejidos que pone el acento en las texturas y los acabados. La franela cepillada, la raya diplomática ultrafina y la lana pura de hilatura italiana conviven con un traje cruzado confeccionado en tejido Cerruti 1881. Este último incorpora botones de cuerno al tono y una construcción ligera, concebida para favorecer una caída natural de la prenda.

La camisería completa la colección con distintas interpretaciones de un básico imprescindible. A las camisas blancas de oxford de algodón se suman modelos en TENCEL™, con acabado peach-skin, y opciones de algodón y seda con microdobby, que aportan variedad de texturas y matices al conjunto.

El traje de tres piezas, protagonista del lookbook

Una de las piezas destacadas de este segundo lanzamiento es el traje elástico de tres piezas en azul oscuro con raya diplomática. La propuesta combina una chaqueta de dos botones y solapa clásica con un chaleco de cinco botones y un pantalón a juego. La incorporación de elasticidad al tejido busca facilitar el movimiento y ofrecer mayor comodidad durante toda la jornada, sin renunciar a la imagen estructurada del conjunto.

Hockerty completa este estilismo con una camisa azul claro de rayas en espiga, cuello y puños blancos en contraste, un detalle de inspiración clásica que vuelve a ganar visibilidad en la camisería masculina. La corbata Lazio Firenze, en azul y con un pequeño motivo geométrico, y los zapatos Oxford de piel marrón terminan de definir una combinación que actualiza los códigos tradicionales de la elegancia masculina.

Sastrería a medida y personalización digital

La personalización constituye otra de las características de la propuesta de Hockerty. Todas las prendas se confeccionan a medida y pueden configurarse desde su página web, lo que permite adaptar los diseños a las preferencias y necesidades de cada cliente.

La firma incorpora además una herramienta de prueba virtual (try on virtual), pensada para facilitar la visualización de las prendas antes de realizar el pedido. De este modo, la experiencia digital se integra en el proceso de elección de una sastrería que mantiene los elementos esenciales del traje clásico, pero abre la puerta a nuevas combinaciones de tejidos, colores y detalles.

Con este segundo lanzamiento de su Lookbook FW 26/27, Hockerty pone el foco en una sastrería masculina que combina tradición y actualización, con la raya diplomática, el chaleco y los tonos intensos como recursos para renovar el vestuario de invierno.