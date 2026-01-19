FITUR Screen 2026 impulsa la alianza audiovisual con India

lunes 19 de enero de 2026 , 09:30h

Organizada por FITUR en colaboración con Spain Film Commission, se inaugurará el miércoles 21 a las 12:00 horas, marcando el inicio del Año Dual España-India de Cultura, Turismo e Inteligencia Artificial.

Acogerá la entrega al nuevo premio a la Mejor Experiencia de Turismo de Pantalla junto a los tradicionales de Mejor Producción y Embajador del Año.

Organizada por FITUR en colaboración con Spain Film Commission, FITUR Screen celebra su octava edición del 21 al 23 de enero en el Pabellón 10 de IFEMA MADRID y reunirá a profesionales nacionales e internacionales del turismo, de la industria audiovisual y también a film commissions y film offices, consolidándose como un punto de encuentro clave para analizar tendencias, explorar oportunidades de negocio y reforzar la colaboración entre destinos y el sector audiovisual.

FITUR Screen 2026 contará con un programa de presentaciones y actividades profesionales que girará en torno al inicio del Año Dual España-India de Cultura, Turismo e Inteligencia Artificial, una plataforma para impulsar la colaboración con la industria audiovisual india, uno de los mayores mercados del mundo, a través de la colaboración académica y profesional. Entre los representantes institucionales, participarán el Embajador de la India en España, Jayant N. Khobragade, y Rishabh Chopra, embajador honorario de la asociación y jefe de producción de Yash Raj Films, responsable de superproducciones indias que han utilizado localizaciones españolas, junto a representantes del Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

En este espacio, Spain Film Commission hará un reconocimiento especial, SFC Global Visionaires Awards, a Yash Raj Films y a Atrece Creaciones, por su contribución a la colaboración internacional entre España e India en materia audiovisual.

El otro gran protagonista de esta edición será el Programa Experiencias, una iniciativa estratégica de Spain Film Commission, financiada por el Ministerio de Industria y Turismo – Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), cuyo objetivo es impulsar productos turísticos innovadores y sostenibles basados en localizaciones audiovisuales. Además, la zona expositiva estará especialmente dedicada a mostrar la diversidad y potencial de estas experiencias, destacando su capacidad para generar valor en los territorios y enriquecer la oferta turística española.

Además, FITUR Screen contará con la participación de Brasil, Morelia (México) y Madhya Pradesh (India), destinos claves de la industria en América Latina e India.

Primer Premio a la Mejor Experiencia de Turismo de Pantalla

Por primera vez, FITUR Screen incorporará el galardón a la Mejor Experiencia de Turismo de Pantalla, que reconocerá iniciativas ejemplares que integran creatividad, sostenibilidad e innovación en la creación de experiencias turísticas de pantalla.

Junto a este nuevo galardón, también se entregarán los premios habituales de Spain Film Commission: Mejor Producción, que destaca rodajes con especial impacto en la promoción de España como destino audiovisual; y Embajador del Año Spain Film Commission, que reconoce a personalidades cuyo trabajo contribuye de forma significativa a la proyección internacional de la industria española.

Estos reconocimientos ponen en valor el papel estratégico de la industria de los rodajes como motor de desarrollo cultural, económico y turístico, reforzando el liderazgo de Spain Film Commission en el impulso del turismo de pantalla.

Todos estos esfuerzos están orientados a posicionar a España como un referente global del sector audiovisual. Así, la agenda contará con la participación destacada de los socios regionales y locales de la asociación: Andalucía Film Commission, Burgos Film Commission, Extremadura Film Commission, Illes Balears Film Commission, Madrid Film Office, Film Madrid Region con la participación de Alcalá Film Office, las film commissions y film offices de Comunidad Valenciana a través de Valencia Region Film, Rías Baixas Film Commission, Valladolid Film Commission, Vigo Film Office y Vitoria-Gasteiz / Araba Film Commission, reflejo de la diversidad y fortaleza de la red en todo el país.

De este modo, FITUR Screen, con el apoyo de Spain Film Comission que celebra su 25 aniversario, se consolida por octavo año consecutivo como el nexo vertebrador del territorio nacional y su proyección internacional, reforzando el posicionamiento de España como un hub audiovisual competitivo, altamente profesionalizado e innovador.