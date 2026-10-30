Del subsuelo de Requena a los viñedos de Venta del Moro: una ruta por la cultura del vino

Bodegas Murviedro propone dos experiencias de enoturismo en la comarca valenciana de Utiel-Requena que combinan patrimonio histórico, tradición vitivinícola y naturaleza.

Con motivo del Día Mundial del Enoturismo, que se celebra cada segundo domingo de noviembre, Bodegas Murviedro pone el foco en dos enclaves que permiten descubrir la riqueza vitivinícola de Utiel-Requena desde perspectivas diferentes: las antiguas galerías subterráneas del casco histórico de Requena y los viñedos de LoAlto, en Venta del Moro.

Ambas propuestas muestran la estrecha relación entre el vino, la historia y el paisaje de esta comarca del interior de Valencia, donde la tradición bodeguera convive con nuevas formas de entender la viticultura y el territorio.

Requena: un viaje a los orígenes del vino

Bajo las calles del casco antiguo de Requena se conserva un entramado de cuevas y galerías que permite acercarse a la historia vitivinícola de la localidad. La Bodega Histórica de Murviedro invita a recorrer estos espacios subterráneos, cuyos orígenes se remontan al siglo VI a. C., y conocer los métodos tradicionales de elaboración y conservación del vino.

La visita también ofrece una aproximación al pasado de Requena, una ciudad cuyo patrimonio refleja siglos de intercambios comerciales y culturales, entre ellos los vinculados a la Ruta de la Seda.

La experiencia puede adaptarse a distintos intereses. La Visita Orígenes combina el recorrido por la bodega con una cata de dos vinos, mientras que la propuesta Raíces y Tinajas profundiza en la historia del vino en la localidad, sus variedades autóctonas y la trayectoria del proyecto bodeguero, con una degustación de cinco vinos acompañada de una tabla de ibéricos.

Por su parte, la Visita Schenk permite conocer las galerías históricas y descubrir una selección de vinos nacionales e internacionales del grupo Schenk, al que pertenece Bodegas Murviedro.

LoAlto: viñedos y naturaleza en Venta del Moro

A unos kilómetros de Requena, la finca LoAlto ofrece una perspectiva diferente del enoturismo. Situada sobre una colina en Venta del Moro, reúne más de 60 hectáreas de viñedo en un entorno donde el paisaje y las condiciones naturales desempeñan un papel fundamental en la identidad de sus vinos.

El proyecto apuesta por prácticas agrícolas sostenibles y por una elaboración de mínima intervención, con el objetivo de expresar las características del territorio y el carácter de cada parcela.

La Visita Viñedo comienza en la zona más elevada de la finca y continúa entre las cepas, antes de concluir con una degustación de tres vinos de paraje. Para quienes desean profundizar en el proyecto, la Visita Excepcional amplía la cata con tres vinos de paraje y dos vinos de parcela, acompañados de aperitivos.

La experiencia permite conocer de cerca el trabajo en el viñedo y comprender cómo el paisaje, el suelo y las decisiones de cultivo influyen en la personalidad de los vinos.

Las dos propuestas de Bodegas Murviedro muestran así las distintas formas de acercarse a la cultura vitivinícola de Utiel-Requena: desde la memoria conservada bajo las calles de una ciudad histórica hasta los viñedos que definen el paisaje rural de la comarca.