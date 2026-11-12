Cinco escapadas en autocaravana para disfrutar de los platos de cuchara.

Fabada asturiana, caparrones riojanos, caldereta extremeña o pote gallego son algunas de las recetas tradicionales que invitan a descubrir cinco destinos donde la gastronomía se convierte en una buena excusa para viajar este invierno.

Con la llegada del frío, los platos de cuchara recuperan su protagonismo en las mesas. Guisos cocinados a fuego lento, potajes de legumbres y recetas tradicionales elaboradas con productos de temporada forman parte de un patrimonio gastronómico que en España adquiere matices propios en cada territorio. Una cocina ligada al paisaje, a las costumbres y a los productos locales que también puede convertirse en el mejor hilo conductor de una escapada.

Para quienes disfrutan viajando sin prisas y descubriendo nuevos sabores, Yescapa, plataforma europea especializada en el alquiler de autocaravanas y campers, propone cinco pueblos españoles en los que combinar turismo, naturaleza y gastronomía. Destinos en los que, después de recorrer sus calles y paisajes, siempre espera un buen plato caliente.

Cangas de Onís (Asturias): el sabor de la fabada

Pocas recetas representan tan bien la cocina asturiana como la fabada. Elaborada con fabes y compango —chorizo, morcilla y tocino—, es uno de esos platos que saben especialmente bien cuando bajan las temperaturas. Y Cangas de Onís, a las puertas de los Picos de Europa, es un destino perfecto para disfrutarla.

Situada en el valle formado por los ríos Sella y Güeña, esta localidad combina un privilegiado entorno natural con un importante legado histórico. Su célebre Puente Romano, del que cuelga una reproducción de la Cruz de la Victoria, es una de sus imágenes más reconocibles. Muy cerca se encuentran el Santuario de Covadonga, los Lagos y el Parque Nacional de los Picos de Europa, que ofrecen numerosas posibilidades para completar la escapada con rutas y actividades al aire libre.

Y si el viaje incluye el descenso del Sella, Canoas El Moyau ofrece la posibilidad de pernoctar gratuitamente con la camper en su aparcamiento y utilizar sus duchas de agua caliente.

Aracena (Huelva): cocina serrana a fuego lento

En pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Aracena invita a descubrir la esencia de los pueblos blancos andaluces. Sus calles empedradas, su arquitectura tradicional y su ambiente tranquilo la convierten en una parada especialmente apetecible durante los meses de invierno.

Su gastronomía es otro de sus grandes atractivos. La cocina serrana encuentra en esta época del año uno de sus mejores momentos, con guisos caseros elaborados a fuego lento y recetas que aprovechan la riqueza de los productos locales. El cerdo ibérico, las setas y las castañas protagonizan buena parte de una tradición culinaria profundamente vinculada al entorno.

Además de recorrer su casco urbano y descubrir su patrimonio, merece la pena acercarse a la Gruta de las Maravillas, uno de los grandes atractivos turísticos de la localidad. Para quienes viajan en autocaravana, Christophe, de La Maravillosa, ofrece un espacio donde disfrutar de una estancia en plena naturaleza.

Ezcaray (La Rioja): tradición y platos de montaña

Ezcaray es uno de esos pueblos que invitan a disfrutar del invierno sin mirar el reloj. Situado en un entorno natural privilegiado de La Rioja, destaca por su casco histórico, sus soportales, plazas porticadas y edificios de arquitectura tradicional. Entre sus principales referencias patrimoniales se encuentran la Real Fábrica de Paños, actual sede del Ayuntamiento, y la iglesia de Santa María la Mayor, de estilo gótico y construida en piedra de sillería rojiza.

Pero si hay una razón para visitar Ezcaray durante los meses fríos es su cocina. Su recetario tradicional reúne algunos de los platos más representativos de la gastronomía riojana de montaña, entre ellos los caparrones a la riojana y los guisos de caza. Recetas contundentes, ligadas a la cocina de temporada y perfectas para recuperar fuerzas después de una jornada recorriendo la localidad y sus alrededores.

Para estacionar la autocaravana, una de las opciones señaladas es la calle Calvario, 54, junto al río.

Llerena (Badajoz): el sabor más tradicional de Extremadura

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966, Llerena es una de las localidades con mayor riqueza patrimonial de la campiña sur de Badajoz. Su historia refleja la huella de las diferentes civilizaciones y culturas que han pasado por este territorio, visible en sus calles, plazas y edificios monumentales.

A ese atractivo cultural se suma una gastronomía de raíces rurales en la que los guisos ocupan un lugar destacado. La caldereta extremeña, la tradicional olla de puchero, los platos de caza —con jabalí, ciervo o perdiz—, la caldereta de cordero y las sopas tradicionales forman parte de un recetario que reivindica los sabores de siempre. No en vano, Llerena figura en la Red de Pueblos Gastronómicos.

Para pasar la noche, una alternativa es desplazarse hasta Fuente del Arco, donde se encuentra un área municipal de autocaravanas en la avenida de la Estación, 22.

Allariz (Ourense): una villa medieval para saborear Galicia

A orillas del río Arnoia, Allariz es uno de los destinos gallegos que mejor conservan el encanto de las villas históricas. Su casco antiguo, cuidadosamente rehabilitado, reúne calles empedradas, plazas medievales y casas nobles que le han valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico y el reconocimiento europeo por su recuperación urbanística.

Su entorno natural es otro de sus grandes valores. Allariz forma parte de una Reserva de la Biosfera que protege un paisaje de gran riqueza ecológica y ofrece numerosas posibilidades para disfrutar del turismo activo y de la naturaleza.

En la mesa, el invierno invita a descubrir recetas tan representativas como el pote gallego y los guisos elaborados con carne de ternera cachena, una raza autóctona de Galicia. Una cocina de tradición y producto local que completa una visita a una de las villas más atractivas del interior gallego.

Quienes viajen en camper pueden utilizar el área gratuita para autocaravanas situada en Rúa Portovello, 30, a poca distancia del centro histórico, que merece la pena recorrer tranquilamente a pie.