Tablao Flamenco Torero se llena de arte, cultura y duende con su nueva temporada 2026/2027

jueves 12 de noviembre de 2026 , 09:00h

Conferencias con grandes nombres del flamenco, homenajes a figuras imprescindibles, teatro lorquiano y propuestas que fusionan música y tradición protagonizan una temporada que se extenderá hasta junio de 2027.

Madrid tiene una nueva cita con el flamenco más allá del escenario. El Tablao Flamenco Torero presenta su programación cultural para la temporada 2026/2027, una propuesta que, entre noviembre y junio, invita a descubrir, comprender y disfrutar el arte jondo desde perspectivas muy diferentes. Conferencias, encuentros con artistas, reconocimientos a grandes trayectorias y propuestas escénicas convierten este espacio en mucho más que un lugar donde disfrutar de un espectáculo flamenco.

Fiel a su compromiso con la difusión y conservación de este patrimonio cultural, el Torero vuelve a reunir a investigadores, periodistas, críticos y artistas de primer nivel para acercar al público las historias, los personajes y las distintas formas de entender el flamenco. Una programación pensada tanto para los aficionados de toda la vida como para quienes quieran adentrarse en este universo apasionante.

El flamenco, contado por quienes mejor lo conocen

Uno de los grandes atractivos de la temporada será su ciclo de conferencias, que arrancará el 26 de noviembre con una mirada a la relación entre el flamenco y la televisión. El periodista Manuel Curao, acompañado por el artista invitado Cancanilla de Málaga, abrirá el programa con la ponencia Flamenco y Televisión – La Puerta del Cante en Canal Sur.

La historia de los tablaos y su papel fundamental en el nacimiento y desarrollo de grandes artistas será el tema que abordará Roger Salas, periodista y reconocido crítico especializado en danza, en un encuentro previsto para el 11 de diciembre.

Ya en febrero, el especialista en patrimonio sonoro Carlos Martín Ballester recuperará la figura de Juanito Mojama y su influencia en los cantaores de nuestro tiempo. La primavera llegará cargada de propuestas interesantes: el 1 de abril, la bailaora jerezana María del Mar Moreno ofrecerá una conferencia teórico-práctica titulada El arte de bailar el cante, mientras que el día 23 el poeta José Luis Rodríguez Ojeda conversará con el cantaor lebrijano Manuel de Paula en torno a la memoria y la tradición flamenca, en un encuentro bajo el título El Espejo de la Memoria.

El broche a este recorrido llegará el 10 de junio con la presentación y proyección de la película Los Amores Brujos, que contará con la presencia de su directora, Lucía Álvarez. Una actividad que se enmarca en la celebración del centenario de la Generación del 27.

Premios Perla Negra: reconocimiento a las grandes leyendas

La temporada tendrá también un marcado carácter emotivo con la entrega de los Premios Perla Negra, una distinción con la que el Tablao Flamenco Torero quiere reconocer a quienes han dedicado su vida a engrandecer y llevar el flamenco más allá de nuestras fronteras.

En esta edición, el galardón distinguirá las trayectorias del bailarín y bailaor Joaquín Cortés, el guitarrista Tomatito, la coreógrafa y bailarina Aída Gómez y el cantaor Manuel de Paula, una figura de profunda raíz flamenca que recibirá su reconocimiento el próximo 23 de abril. Las fechas de entrega de los restantes premios se anunciarán próximamente.

Lorca y el flamenco, un encuentro que sigue muy vivo

Pero si hay una propuesta que define la personalidad cultural del Tablao Flamenco Torero es su apuesta por el teatro flamenco. Desde 2022, el espacio desarrolla su ciclo de Teatro Lorquiano, una iniciativa pionera que explora el diálogo entre la obra de Federico García Lorca y la expresión escénica del flamenco.

Las representaciones, que tienen lugar habitualmente los domingos al mediodía, están dirigidas y protagonizadas por la actriz, bailarina y productora Mónica Tello. A esta propuesta se sumará esta temporada una interesante novedad: Lorca y el Flamenco – Lecturas Participativas, una serie de encuentros en los que el público podrá acercarse a los textos del poeta granadino a través de lecturas guiadas. Una forma diferente de descubrir la fuerza, la sensibilidad y la musicalidad de una obra profundamente ligada al universo flamenco.

Jazz y flamenco: dos lenguajes que hablan el mismo idioma

La programación también deja espacio para los encuentros musicales y las nuevas sonoridades. El Tablao Flamenco Torero volverá a participar activamente en el Festival Jazz Madrid y abre sus puertas el 12 de noviembre para acoger el concierto Jazz con Sabor a Club.

La propuesta reunirá a Batio, José María Pedraza, Alejandro Escalera y Kike Terrón en una experiencia en la que jazz y flamenco se darán la mano para explorar sus afinidades y crear un lenguaje musical propio. Una combinación de improvisación, ritmo y personalidad que promete una velada especial.

Con esta nueva temporada, el Tablao Flamenco Torero reafirma su apuesta por mantener vivo el flamenco desde todos sus ángulos: el artístico, el histórico, el literario y el musical. Una invitación a disfrutar de la cultura en primera persona, conocer a sus protagonistas y descubrir que el arte jondo tiene muchas formas de emocionar.

Información práctica

Todas las conferencias y actividades culturales comenzarán a las 20:00 horas y tendrán entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Las fechas de algunas actividades y reconocimientos están pendientes de confirmación y se comunicarán próximamente.