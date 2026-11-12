Marco Flores y Olga Pericet recuperan la música y los compositores de la Generación del 27

jueves 12 de noviembre de 2026 , 09:15h

España despierta entre dos tiempos. Uno mira hacia atrás: tradición, raíz, cante antiguo.

El otro avanza inquieto, buscando nuevas formas, nuevos sonidos, nuevos cuerpos en movimiento.

En esa tierra en tránsito nace una generación que sueña con cambiarlo todo. Una generación que escucha el pasado sin quedarse en él. Que mira al futuro sin romper la raíz.

Bailar al gallo: música y danza para la generación del 27, el nuevo espectáculo de Marco Flores, recientemente Premio Nacional de Danza 2026, y Olga Pericet, se estrenará los días 17 y 18 de diciembre, es la nueva producción del Teatro de la Zarzuela.

El espectáculo nace de una mirada hacia la Generación del 27, uno de los movimientos culturales más fascinantes y transformadores de nuestra historia. Una generación que entendió el arte como un espacio de libertad, encuentro y experimentación, donde la literatura, la música, la pintura y las artes escénicas dialogaban sin fronteras. Pero, sobre todo, una generación que supo reconocer en las expresiones más populares de nuestra cultura una extraordinaria fuente de inspiración y modernidad.

Aunque la historia ha situado tradicionalmente a los poetas y escritores en el centro de este movimiento, Bailar al Gallo propone ampliar esa mirada para prestar especial atención a la música y a los compositores que participaron de aquel despertar creativo de la Generación del 27: artistas que buscaron nuevos lenguajes, pero sin renunciar a sus raíces para encontrar un territorio lleno de posibilidades dentro de la tradición musical española.

Una de las grandes revoluciones de aquella generación fue su manera de acercarse a lo popular. Frente a una concepción del arte reservada a las élites, aquellos creadores volvieron sus ojos hacia el pueblo: hacia sus canciones, sus bailes y sus costumbres. Comprendieron que la modernidad no tenía por qué significar una ruptura con el pasado, sino que podía surgir de una nueva manera de observarlo y transformarlo. El flamenco, la canción popular y las músicas tradicionales se convirtieron así en materiales esenciales para la creación contemporánea.

Es ese espíritu el que Bailar al Gallo quiere recuperar y trasladar al presente.

A través de la música y la danza, el espectáculo construye un universo escénico onírico y evocador, donde conviven distintas épocas, disciplinas y sensibilidades. Las composiciones de aquellos músicos encuentran nuevas formas de expresión a través de los cuerpos, los instrumentos y las miradas de los intérpretes actuales. Lejos de una reconstrucción histórica o un ejercicio de nostalgia, la propuesta invita a revisitar ese patrimonio desde la sensibilidad contemporánea, preguntándose qué permanece vivo de él y de qué manera sigue resonando en nuestra identidad cultural.

En este recorrido aparece también una reflexión sobre la manera en que hemos construido y representado lo español. Durante la dictadura franquista, buena parte de las expresiones de nuestra cultura popular fueron instrumentalizadas para construir una determinada imagen de lo nacional. Porque manifestaciones de enorme riqueza artística y emocional, como la copla o el flamenco, quedaron a menudo reducidas a una estética folclórica y estereotipada, alejadas de la profundidad y la libertad creativa que habían caracterizado a los artistas de las primeras décadas del siglo XX.

Bailar al Gallo propone recuperar ese patrimonio desde otro lugar, liberándolo de tópicos y apropiaciones ideológicas. No para reivindicar una identidad cerrada, sino para reencontrarnos con la diversidad, la sofisticación y la capacidad innovadora de una cultura que supo dialogar con las vanguardias sin renunciar a sus raíces. Una invitación a reconectar con una memoria colectiva que, en muchos aspectos, nuestra sociedad parece estar perdiendo.

Desde esta perspectiva, el espectáculo no contempla el pasado como un territorio inmóvil, sino como un espacio de posibilidades todavía por descubrir. La música de aquellos compositores vuelve a cobrar vida mediante instrumentos y lenguajes actuales, mientras la danza se convierte en una forma de pensamiento y memoria, capaz de tender puentes entre lo que fuimos y lo que somos.

Más que un homenaje a una época, Bailar al Gallo es una invitación a recuperar una forma de mirar, escuchar y sentir nuestra cultura.

Una celebración del encuentro entre lo popular y lo contemporáneo, entre la memoria y la imaginación, que reivindica una de las grandes enseñanzas de la Generación del 27: que la verdadera modernidad también puede nacer de nuestras raíces.