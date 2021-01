Emirates da la bienvenida al 2021 con tarifas especiales

jueves 14 de enero de 2021 , 12:11h

Emirates lanza su esperada venta global para inspirar y animar a los viajeros a volver a conectarse con familiares y amigos o explorar nuevos destinos en el nuevo año. Con ofertas atractivas, los clientes de Emirates pueden recuperar el tiempo perdido con nuevos planes de viaje en 2021.

Los viajeros españoles encontrarán tarifas con salidas desde Madrid y Barcelona desde 489 euros en Economy Class y 1699 euros en Business Class con destino a Dubái, las islas del Índico, África, Lejano Oriente y Asia Occidental.

Las reservas deben realizarse entre hoy y el 25 de enero, para viajar hasta el 15 de junio de 2021. Los clientes de Emirates pueden viajar con tranquilidad con las opciones de reserva flexibles de la aerolínea y el seguro de viaje multirriesgo que incluye cobertura para la COVID-19 en cada vuelo.

Emirates Skywards, el programa de fidelidad de Emirates y flydubai, también garantiza que los miembros obtengan lo mejor de sus viajes con tarifas especiales de Cash + Miles. Las reservas realizadas del 3 al 20 de enero de 2021 para viajes entre el 3 de enero y el 15 de junio de 2021 pueden beneficiarse de una oferta de conversión especial en la que 2000 Millas Skywards equivalen a 20 USD para vuelos en Economy Class y 2000 Millas Skywards equivalen a 40 USD para vuelos en First y Business Class. Sin necesidad de gastar una cantidad mínima de Millas, los miembros de Skywards pueden pagar parte del coste de su billete con tan solo una Milla.

My Emirates Pass, la oferta exclusiva que convierte la tarjeta de embarque de Emirates en una tarjeta de membresía, también ha vuelto y se ha ampliado este año, brindando a los clientes aún más oportunidades de explorar los EAU por menos. Los clientes de Emirates que vuelen desde y hacia Dubái desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2021 pueden aprovechar las ofertas exclusivas simplemente presentando su tarjeta de embarque de Emirates y una forma válida de identificación en cualquiera de los puntos de venta participantes. La oferta incluye descuentos en más de 300 restaurantes en todo el país y en más de 35 spas en hoteles de primer nivel. También incluye ofertas en numerosas atracciones turísticas, como Atlantis Aquaventure y At the Top Burj Khalifa. La lista completa de puntos de venta participantes se puede encontrar aquí: emirates.com/myemiratespass.

Emirates ofrece un valor excepcional a través de servicios y productos líderes en la industria en todas las clases. Los clientes pueden explorar más de 4500 canales de entretenimiento a la carta en el galardonado sistema a bordo de la aerolínea, ice, así como disfrutar de gastronomía de inspiración regional y bebidas de cortesía en cada clase.

Flexibilidad y garantía: las políticas de reserva de Emirates ofrecen a los clientes flexibilidad y confianza para planificar su viaje. Los clientes que compren un billete de Emirates para viajar antes del 30 de junio de 2021 pueden disfrutar de generosos términos y opciones de cambio de reserva en caso de tener que modificar sus planes de viaje. Los clientes tienen opciones para cambiar sus fechas de viaje o extender la validez de su billete por 2 años. Más información aquí.

Viaje con confianza: todos los clientes de Emirates pueden viajar con confianza y tranquilidad con el primer seguro de viaje multirriesgo de la industria aérea que incluye cobertura para la COVID-19. Emirates ofrece esta cobertura en todos los billetes adquiridos a partir del 1 de diciembre de 2020, sin coste para los clientes. Además de la cobertura médica para la COVID-19, esta última oferta de Emirates también incluye cláusulas para accidentes personales durante el viaje, cobertura de deportes de invierno, pérdida de pertenencias personales e interrupciones del viaje debido al cierre inesperado del espacio aéreo, recomendaciones o advertencias de viaje, similares a otros productos de seguros de viaje multirriesgo. Se aplican algunas limitaciones y exenciones. Detalles de la política y más información aquí.

Salud y seguridad: Emirates ha implementado un conjunto amplio de medidas en cada etapa del viaje para garantizar la seguridad de sus clientes y empleados en tierra y en el aire, incluida la distribución de kits de higiene gratuitos que contienen mascarillas, guantes y desinfectante de manos y toallitas antibacterianas para todos los clientes. Para obtener más información sobre estas medidas y los servicios disponibles en cada vuelo, visite: www.emirates.com/yoursafety.