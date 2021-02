Madeira, un destino perfecto para los nómadas digitales

lunes 01 de febrero de 2021 , 12:06h

La isla cuenta con lugares cálidos, buen clima, una deliciosa gastronomía, actividades en la naturaleza y en el mar, e Internet rápido, todo lo que este tipo de trabajadores buscan.

El Gobierno regional ha puesto en marcha el proyecto Madeira Digital Nomads, gracias al que profesionales y emprendedores digitales de todo el mundo podrán establecerse en la isla entre uno y seis meses, viviendo como lugareños.

Ponta do Sol será el piloto de este proyecto y ofrecerá un espacio gratuito de trabajo, además de facilidades en el alojamiento, tanto en casas como en una red de hoteles, un anfitrión local, y acceso a eventos para relacionarse con la comunidad.

Madeira es naturaleza en estado puro. Y, sin duda, sus escarpados acantilados y sus miradores más remotos, entre los que entre los que se van sucediendo las diversas poblaciones que componen la población de la isla y que se dibujan a lo largo de toda su costa, la convierten en un lugar único y fascinante para todo aquel que la visita. Es la mejor isla del mundo, según los World Travel Awards, y ahora también quiere ser el mejor lugar del mundo para trabajar. Lo cierto es que la pandemia ha hecho que el teletrabajo sea una nueva realidad con la que convivimos y para los nómadas digitales esta es, sin duda, una gran oportunidad para trabajar desde cualquier lugar del mundo a la vez que disfrutar y conocer ese lugar.

Este tipo de trabajadores busca lugares cálidos, con buen clima, una deliciosa gastronomía, actividades inolvidables en la naturaleza y, sobre todo, internet rápido. Todo lo que Madeira reúne y ofrece a todo aquel que la visita. Por ese motivo, el Gobierno regional ha puesto en marcha el proyecto Madeira Digital Nomads. Así, profesionales de las principales empresas y emprendedores digitales de todo el mundo podrán establecer en Madeira su casa y su oficina durante períodos de entre uno y seis meses, viviendo como auténticos lugareños en las comunidades de la isla.

Dentro de este proyecto, la hermosa localidad de Ponta do Sol, considerada como la más calurosa de la isla, será el piloto de este proyecto único: Nomad Village. Y es que esta rica población, que cuenta con unos 8.200 habitantes, reúne las condiciones ideales para los nómadas digitales, que buscan un clima cálido, sol y un estilo de vida tranquilo rodeado de naturaleza. Precisamente su naturaleza, belleza natural, fácil acceso al mar, y un excelente acceso a Internet representan la tarjeta de presentación perfecta de este hermoso pueblo para atraer a nómadas digitales de todo el mundo.

De hecho, son muchos los atractivos que hacen de Ponta do Sol el lugar idóneo no solo estos trabajadores, sino para cualquiera que visite Madeira, ya que cuenta con playas a poca distancia, bares y restaurantes locales muy agradables, así como agradables zonas en la playa ideales para tomar una copa después del trabajo con fantásticas puestas de sol. Además, para aquellos a los que les guste el senderismo, podrán disfrutar de una levada espectacular y pintoresca llamada Levada do Moinho, de unos 8,5 km.

Entre febrero y julio, se espera que el proyecto Digital Nomads Madeira tenga un impacto muy positivo en la economía local, al tiempo que aumenta el consumo en los comercios locales, de cara a la actual reducción de turistas debida a la pandemia. Y es que Ponta do Sol ofrecerá a estos nuevos turistas un espacio de trabajo gratuito con acceso a Internet, por supuesto sin coste alguno, en el Centro Cultural John do Passos. A todo ello se unen múltiples ventajas, como la posibilidad de contar con un anfitrión local, facilidades a la hora de buscar alojamientos, tanto en casas como en una red de hoteles, y acceso a eventos en los que relacionarse con la comunidad local.

Además, y para quienes prefieran instalarse en otras poblaciones, Madeira facilita alojamientos locales en otros puntos, como Funchal (la capital), Santa Cruz, Machico, Calheta, Porto Moniz o Porto Santo, así como descuentos en restaurantes y todo tipo de servicios.