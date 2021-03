Falesia, una de las mejores playas del mundo para los viajeros de TripAdvisor

miércoles 10 de marzo de 2021 , 11:32h

La Playa de Falesia, en el Algarve, es una de las mejores del mundo. Los viajeros de TripAdvisor la adoran y este año han vuelto a encumbrar este arenal del sur de Portugal al top planetario. Su espectacular acantilado de tierra roja a los pies del mar la hace especialmente deseable, pero hay otros motivos que hacen de estos ocho kilómetros de playa un lugar cautivador. ¿Quieres descubrirlos?

La variedad y belleza de las playas del Algarve es tan grande, que parece imposible elegir la más bonita, la más especial, la playa ideal… Y sin embargo los viajeros de TripAdvisor parecen tenerlo claro. Los usuarios del famoso portal de viajes han votado la mejor playa del mundo para 2021 y han despejado todas las dudas: la Playa de Falesia, en Albufeira, está entre las mejores del planeta.

De hecho, es la única de todo Portugal que figura en una lista de las 25 "con las que los viajeros sueñan durante todo el año", según los premios de TripAdvisor. Concretamente, Falesia ocupa el puesto 13. A continuación desgranamos algunos buenos motivos para merecer estos honores:

Por lo singular de sus acantilados

No es habitual llegar a una playa y encontrar no solo arena y mar, sino un auténtico espectáculo de acantilados con vetas de tierra roja, anaranjada, marrón y blanca, coronado por un pinar desde el que se pueden admirar unas vistas únicas. Esto ocurre en la Playa de Falesia, un extenso arenal que discurre a lo largo de ocho kilómetros, entre Olhos de Água y Vilamoura, dejando a un lado el océano y al otro una pared de singular piedra erosionada por las olas, el viento, el sol, la lluvia y el paso del tiempo. Las sinuosas formas que dibuja el acantilado podrían recordar a más de uno el Gran Cañón del Colorado. Quizás por esa combinación inaudita entre el azul turquesa del mar, la arena blanca, el verde de los pinos y el rojo de los acantilados ha conseguido arrancar suspiros entre la comunidad de TripAdvisor.

Porque es ideal para perderse (si quieres)

Incluso en temporada alta, cuando la costa de medio mundo se llena de visitantes, en la Playa de Falesia siempre hay un rincón para desconectar lejos de todo. Si te decides a caminar a lo largo de los ocho kilómetros del arenal encontrarás ese tramo de arena fina desierto de veraneantes en el que disfrutar en solitario de las vistas, entre el agua cristalina y los acantilados de tierra roja. En tiempos de pandemia en los que la distancia social cotiza al alza, una playa de estas características es lo más parecido a contar con todas las garantías ‘covid free’.

Porque encontrarás un ambiente a tu medida

Si quieres tranquilidad, vete a la Playa de Falesia y refúgiate en una tumbona bajo una sombrilla. Y si quieres mucha vida, igualmente vete a la Playa de Falesia. Sobre sus acantilados descansan restaurantes y chillouts con animado ambiente, campos de golf en los que practicar esta afición con unas inmejorables vistas, y algunos de los hoteles y resorts más exclusivos y bonitos de todo el Algarve, como Pine Cliffs Resort de la cadena Luxury Collection con los restaurantes Maré o Alquimia, el hotel cinco estrellas Epic Sana o el Porto Bay Falesia. Comida tradicional algarvía, ‘fast food’ o una copa con vistas, en Falesia no falta de nada.

Porque es ideal para disfrutarla con quien tú quieras: en familia, en pareja o con amigos

Si viajas en familia por el Algarve, pasar un día entero en esta playa siempre es buena opción. Acabaréis llenando un álbum de fotos familiar con estampas de una jornada inolvidable en este rincón del sur de Portugal. Si vas con niños encontrarás el sitio ideal para levantar un castillo de arena o para pegaros un baño en aguas tranquilas y cristalinas. Y si haces la visita en pareja, los colores brillantes del atardecer sobre la tierra roja propiciarán uno de los momentos más románticos del viaje. Sea como sea, Falesia siempre es buena opción.

Porque puedes mover las piernas por senderos de gran belleza

La fama de las playas del Algarve no conoce límites, pero la belleza de su naturaleza y las posibilidades de hacer actividades ‘outdoor’ no se quedan atrás. A lo largo de la costa algarvía existen numerosos senderos por los que caminar, correr y hacer alguna actividad física. Y la Playa de Falesia no iba a ser menos. En lo alto de su acantilado existen numerosos senderos entre pinos que conectan con otras playas, pueblos cercanos o incluso la Marina de Vilamoura, el puerto deportivo en el que amarran algunas de las embarcaciones más lujosas de esta costa.

Por todas las actividades que puedes hacer allí

Para aprender a hacer surf en una de las escuelas locales, para practicar submarinismo en sus aguas cristalinas, para descubrir su horizonte desde el aire en parapente, para caminar por la arena con los pies descalzos… Falesia es una playa donde cualquier cosa que hagas tiene un punto de magia, gracias a lo maravilloso de este entorno. Y los viajeros de TripAdvisor lo saben.