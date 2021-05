Marbella Arena: The Elton John Experience, Legends Forever y Sister Sledge, confirmados

jueves 06 de mayo de 2021 , 10:15h

Marbella Arena continúa consolidando su propuesta para los próximos meses tras el primer anuncio a mediados de abril con parte de su programación. El nuevo emblema de la cultura y el ocio en la Costa del Sol confirma ahora tres grandes shows musicales para el próximo verano. The Elton John Experience con la Orquesta Sinfónica de Málaga desembarcará en el recinto el sábado 26 de junio, el jueves 22 de julio se celebrará Legends Forever: El Concierto y el 30 del mismo mes actuará el mítico grupo Sister Sledge. Las entradas ya están a la venta en www.marbellaarena.com.

En The Elton John Experience con la Orquesta Sinfónica de Málaga se producirá una unión mágica entre el show de Paul Maxwell, también conocido como ‘The Piano Man’, y la prestigiosa Orquesta Sinfónica andaluza, una de las más antiguas de España. En este encuentro sonarán como nunca antes algunos de los temas más míticos de uno de los artistas más importantes del mundo: Sir Elton John. Canciones como ‘Tonight’ o ‘Funeral for a friend’ cobrarán una nueva vida bajo la magistral interpretación de Maxwell junto a la Sinfónica.

Por su parte, Legends Forever: El Concierto será una oportunidad única para revivir los mayores éxitos de grandes leyendas de la música a cargo de los mejores artistas tributo de Europa. Elvis Presley, Frank Sinatra, Madonna, Amy Winehouse, ABBA, John Lennon, Michael Jackson, Bee Gees o Ray Charles son solo algunos de las figuras que serán interpretadas sobre el escenario en este espectacular show que contará también con un fragmento de la mítica película Grease. Dos horas y media de música y grandes estrellas con un ritmo frenético para una noche inolvidable.

Las pistas de baile de todo el mundo han vibrado al ritmo de Sister Sledge. El grupo de Filadelfia ha puesto banda sonora a nuestras vidas desde su gran éxito mundial en 1979 con el icónico álbum ‘We are Family’. Sus tres intérpretes son responsables de algunos de los mayores himnos de baile de todos los tiempos. ‘Lost in Music’, ‘He´s the Greatest Dancer’, ‘Thinking of You’ o la propia ‘We are Family’ son canciones universales que unen al público en el amor, la vida y el groove del alma. Una auténtica leyenda de la música que convertirá Marbella Arena en la mayor pista de baile de la Costa del Sol.

De esta forma, Marbella Arena sigue completando su programación, asentándose como un espacio multidisciplinar que acogerá espectáculos muy diversos como los ya anunciados de música, teatro o humor, junto a otros que se darán a conocer próximamente. Marbella Arena presentará además su programación en el stand de Marbella en la próxima edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra como cada año en IFEMA, Madrid. Tal y como se anunció previamente, el recinto tiene prevista una programación continuada a lo largo de todo el año, convirtiéndose así en un activo clave para la economía y el turismo de la zona más allá de la época estival.