Expertas y profesionales del sector turístico encabezan el programa de FiturNext 2021

lunes 10 de mayo de 2021 , 11:24h

FiturNext, el observatorio de Fitur dedicado a promover buenas prácticas turísticas que pongan en valor la sostenibilidad, patrocinado por Mastercard, ha publicado hoy la programación completa de su presente edición, dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Las jornadas combinarán la entrega de reconocimientos a las iniciativas ganadoras del reto 2021 con una serie de diálogos y testimonios que destacarán el talento femenino y la búsqueda de equidad dentro del sector.

Entrega de premios y charlas con las protagonistas de la edición

La inauguración del programa correrá a cargo de Santiago Quiroga, Director de Calidad y RSC de IFEMA MADRID. Tras su intervención, Francisco Rodríguez, consultor especializado en turismo en Ideas for Change, presentará el informe FiturNext 2021, un documento de análisis que recoge las recetas replicables para alcanzar la igualdad de género en la industria. Posteriormente, se procederá a la entrega de reconocimientos a las iniciativas ganadoras del reto 2021 y una presentación de sus proyectos.

La entidad premiada Afrikable presentará el impacto positivo de su programa “Vacaciones Solidarias”, que ofrece trabajo a mujeres en situación de vulnerabilidad dentro del sector turístico en Kenia. A su vez, las otras dos propuestas ganadoras, Fundación Codespa y Women in Travel CIC, compartirán su visión en clave de igualdad sobre el turismo rural y comunitario y la formación en el sector, respectivamente.

También recibirán una mención especial durante la ceremonia los proyectos finalistas del reto: Open Eyes Project, Active Woman, RaizUp, Women in eTravel, Equality in Tourism, Fundación Santander (Best Africa), Fundación EnVía, Fundación Barcelona y ASEET.

Diálogos que promueven el liderazgo femenino

Entre todas las actividades que se llevarán a cabo durante el evento, cabe destacar la amplia programación de diálogos y conversaciones con expertas del sector turístico comprometidas con el empoderamiento femenino.

Poniendo el foco en la mujer, el turismo y la transformación social competitiva, Begoña Gómez, Directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, y Paloma Real, Directora de Mastercard España, participarán en una mesa de diálogo como parte del Espacio Mastercard.

La agenda también contará con la presencia de las académicas Cristina Figueroa, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y autora del libro Mujer y alta dirección en el sector turístico, y Daniela Moreno Alarcón, investigadora especializada en género, turismo y sostenibilidad, en una charla dedicada al turismo con perspectiva femenina. La presidenta de la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas (ASEET), Susana Fernández, aportará asimismo su visión en una conversación junto a líderes del sector.

Finalmente, FiturNext cerrará la edición de este año con un diálogo con el público para definir qué reto con impacto positivo en la industria sería interesante lanzar en la edición de 2022 del Observatorio.