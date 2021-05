Maldivas y Zanzíbar, dos destinos en el Índico para la temporada de verano

lunes 31 de mayo de 2021 , 10:26h

Maldivas y Zanzíbar, dos destinos unidos por el océano Índico, ofrecen al turista una variedad de lujo inigualable, playas de arena blanca y un rico mundo submarino para realizar inmersiones.

Los hoteles The Residence, parte del grupo Cenizaro, proporcionan un excelente punto de partida para explorar las islas y, paralelamente, desconectar de la rutina tras meses de restricciones. A raíz del avance de la campaña de vacunación en España, este verano viene cargado de esperanza y ganas de volver a recorrer el mundo.

Zanzíbar

Zanzíbar es una isla asociada a los sabores picantes, una joya escondida que se ha popularizado por su catálogo de playas espectaculares bordeadas de palmeras y su rica historia. Proporcionando un pedacito de paraíso para todo tipo de viajero, la isla es el destino ideal para lunas de miel, vacaciones familiares o incluso el lugar perfecto para relajarse después de un safari en Kenia o Tanzania.

Aquellos que aman la naturaleza pueden intentar ver los raros monos colobos rojos autóctonos en el Parque Nacional Jozani Chwaka Bay o hacer un viaje sobre las aguas cristalinas con un Safari Blue Tour, una emocionante excursión donde descubrir el área de Fumba y más allá. Aún siendo un área remota de la isla, los huéspedes podrán ver delfines jugando en las aguas poco profundas de la bahía de Menai o disfrutar de una expedición de snorkel alrededor de los arrecifes de un banco de arena desierto o también de cenas propias de la realeza con mariscos frescos capturados por los pescadores esa misma mañana.

La parte más antigua de la ciudad de Zanzíbar, Stone Town, es Patrimonio Mundial de la UNESCO y el hogar del legendario Freddie Mercury, una de las razones por las que la pequeña isla se puso por primera vez en el mapa internacional. Zanzíbar fue un importante centro en las antiguas rutas comerciales que ha dado lugar a una interesante mezcla de culturas de Oriente Medio, África, India, Persia y Europa. Estas influencias se pueden encontrar en la comida, la arquitectura, la religión y las costumbres locales de la isla. Algunos de los edificios de Stone Town datan de los siglos XVIII y XIX, muchos de los cuales se pueden ver paseando por las estrechas callejuelas.

Una visita a la Isla Changuu, o Isla Prisión, también es muy recomendable y está a solo 30 minutos en lancha desde Stone Town. Construida en 1893, anteriormente se usó como hospital de cuarentena para las epidemias de fiebre amarilla, pero hoy en día la isla abandonada es el hogar de una familia de tortugas gigantes que fueron expulsadas de la ciudad en la década de 1990.

El Spa de The Residence Zanzibar cuenta con seis pabellones y está ubicado entre 2 hectáreas de hermosos jardines, cada cabina conduce directamente a un jardín privado con ducha al aire libre, bañera y área de relajación. Este espacio de bienestar rinde homenaje al vibrante tapiz multicultural de Zanzíbar y hace gala del uso de ingredientes puros y premium combinados con el toque mágico de la flora y las especies locales.

Maldivas

Cerca de 1200 islas conforman el país, y no hay dos iguales. Concebido como un mundo alejado de lo cotidiano, The Residence Maldives en las islas de Falhumaafushi y Dhigurah ha sido diseñado en armonía con el entorno natural y combina a la perfección la arquitectura tradicional de las Maldivas con la elegancia contemporánea y las comodidades modernas. Mientras que las villas tropicales frente a la playa se abren a un oasis privado a pocos pasos de la arena, las lujosas villas sobre el agua ofrecen el placer de deslizarse directamente desde la terraza a una laguna personal.

Dos complejos en uno: los huéspedes que se alojen en cualquiera de los resorts pueden utilizar las instalaciones y opciones gastronómicas del complejo hermano, ya sea en régimen de media pensión o con todo incluido, lo que les brinda una experiencia de dos islas en una sola estancia. Además, The Residence Maldives at Falhumaafushi y The Residence Maldives at Dhigurah son los dos únicos resorts en las Maldivas que cuentan con el exclusivo Spa by Clarins, que ofrece una variedad de tratamientos holísticos, masajes reconfortantes, servicios para el cabello y programas de spa. Con pabellones de tratamiento sobre el agua en ambos spas, clases diarias de yoga al amanecer y al atardecer, los viajeros encontrarán la calma para la mente, el cuerpo y el espíritu.

Fácilmente accesible desde el puente privado, los huéspedes de ambos resorts tienen acceso a la pequeña pero encantadora “isla de náufragos”, situada entre las dos islas. El equipo del hotel creará una experiencia personalizada para cada huésped, desde la organización de un almuerzo tipo picnic hasta la celebración de una barbacoa por la noche. ¡El lugar perfecto para relajarse y disfrutar del distanciamiento social!

The Residence Maldives está ubicado en el atolón de Gaafu Alifu, el más grande y profundo del mundo y, por lo tanto, un destino de ensueño para bucear, rodeado de prístinos paisajes submarinos y coloridos corales llenos de variada vida marina. El propio centro de buceo PADI 5* del complejo ofrece clases para principiantes e inmersiones guiadas para buceadores certificados para explorar el mundo submarino. Con numerosos sitios de buceo vírgenes, tanto los buceadores como los que practican snorkel pueden encontrar varios corales duros y blandos, esponjas, abanicos de mar, así como peces gatillo, peces loro, fusileros, atunes, tortugas, barracudas, rayas (rayas águila, rayas, manta) y tiburones (tiburones grises de arrecife, tiburones de arrecife de punta blanca y negra, tiburones nodriza, tiburones leopardo).

The Residence Maldives dispone de 9 restaurantes y 6 bares para elegir en ambas islas que abarcan cocina de todo el mundo. Los viajeros pueden alternar la relajación junto a la piscina con comidas ligeras y tapas en el Café del Sol, degustar un exquisito almuerzo cantonés en Li Bai o pasar una velada romántica cenando bajo las estrellas junto al agua en The Falhumaa.