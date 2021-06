Las noches del Canal, música para empezar el verano

martes 01 de junio de 2021 , 10:27h

Llega una nueva edición de 'Las noches del Canal', en las que se podrá disfrutar de los conciertos de Erin Corine & Friends, Shirley Davis & The Silverbacks, El Combo Batanga, Los saxos del Averno y Koko-Jean & The Tonics, Euscádiz con Fernando Lamadrid Trío, O Sister! y Patax.

En esta ocasión los conciertos van a estar centrados en el soul, R&B, jazz, flamenco o el latin combo, y serán del 11 al 26 de junio en la Sala Roja de los Teatros del Canal.

Y así, el día 11 de junio Erin Corine & Friends llegarán con el programa ‘The Color Black: Decades of Soul’. Este concierto es una celebración del legado del soul estadounidense desde el pasado hasta el presente con Erin Corine y una banda de grandes músicos de todas partes del mundo. Siempre contando historias de las culturas y la gran influencia que llevan en su vida artística, ella mezcla con naturalidad sus raíces en la música soul, funk, gospel tradicional, Delta blues y jazz junto a ritmos y melodías de la música flamenca, folklórica afrocaribeña y sudamericana tradicional.

Shirley Davis & The Silverbacks presentan su nuevo disco ‘Keep on Keeping On’ precedidos por El Combo Batanga, que también presentan su álbum ‘Who Cares’ en un concierto doble el día 12 de junio. Después de cuatro años de giras ininterrumpidas por Europa, varias apariciones en los mejores programas de televisión y prestigiosos premios ganados por ambos álbumes, Shirley Davis & The Silverbacks ponen sobre la mesa un nuevo álbum cargado de poderosas líneas de bajo, guitarras detallistas, percusión, funk break, arreglos de cuerdas e intensas letras. El Combo Batanga está conformado por una serie de músicos con una vocación casi innata hacia la música de tradición cubana. Todos los miembros de este combo han participado en el desarrollo de un género musical que a mitad de los años 90 se acuñó con el nombre de mestizaje.

Llegamos al día 13, que estarán en concierto Los Saxos del Averno junto a Koko-Jean & The Tonics, también en un concierto doble. El sonido de Los Saxos del Averno parte del R&B de los cincuenta y cocina a fuego lento sus propias canciones. Una suerte de R&B cavernoso, flambeado con toques latinos y altas dosis de rock. Por su parte, Koko-Jean & The Tonics fueron fundados por la vocalista y agitadora del soul Ms. Koko-Jean Davis en 2014. Fue una aventura intensa: se enamoraron, hicieron música, rockearon los escenarios, se tomaron un descanso, y ahora, justo en el momento adecuado, volvieron a reunirse para dar a luz a su primera criatura musical en forma de un EP bautizado como ‘Hairwhip’.

Los ritmos flamencos más puros se unen a la tradición del jazz y un neosoul innovador en el concierto de EusCádiz junto a Fernando Lamadrid Trío el día 24 de junio. En ‘Delirios de alcoba’ la música de EusCádiz conecta el Atlántico con el Cantábrico. Su actuación irá precedida por el talento de Fernando Lamadrid que presenta su segundo trabajo ‘De pas.

El sexteto sevillano O Sister! recrea la edad de oro del jazz vocal la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica en un espectáculo para todos los públicos el 25 de junio. La agrupación nace en 2008 como homenaje a los grupos femeninos de aquella época, como The Boswell Sisters, pioneras de un estilo –las tres voces en armonía cerrada– cuya influencia sería más tarde reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald.

Por último, el día 26 de junio, la banda Patax hará un homenaje musical a los Beatles, la banda de pop más influyente de la historia incluyendo sus canciones más icónicas interpretadas como nunca antes se había hecho. El público será transportado a un paraíso inesperado donde el flamenco, el jazz y la mezcla de ritmos afrocubanos con hip-hop alcanzará su clímax en una inolvidable explosión musical.