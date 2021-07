Canarian Hospitality la nueva operadora que inaugurará su primer hotel en Adeje

jueves 22 de julio de 2021 , 10:58h

La gestora, impulsada por Francisco Fernández y Alejandro Páez como socios fundadores con el apoyo financiero y estratégico del Grupo Acosta Matos, planea contar en los próximos cinco años con un portfolio de 12 establecimientos hoteleros en los principales destinos turísticos del archipiélago canario

Canarian Hospitality es la denominación social de una nueva gestora hotelera canaria cuyos artífices y socios fundadores son Francisco Fernández y Alejandro Páez, dos pesos pesados de la industria turística en España. La operadora inaugurará su primer hotel el próximo mes de noviembre en Tenerife, para completar la gestión de otros 11 establecimientos en las islas en un horizonte aproximado de cinco años.

El proyecto impulsado por Francisco Fernández, que ocupará el cargo de CEO de la compañía, y por Alejandro Páez, nuevo director comercial y de marketing, cuenta con el apoyo financiero y estratégico del Grupo Acosta Matos, grupo empresarial promotor inmobiliario y constructor de referencia en Canarias, que con este paso estratégico incorpora la gestión y explotación hotelera a sus líneas de negocio. El Grupo Acosta Matos, además de ser accionista mayoritario de la operadora, aportará a esta iniciativa varios proyectos hoteleros de su propiedad que en estos momentos se encuentran en desarrollo.

El arquitecto José Acosta Matos, presidente del consejo de administración de Canarian Hospitality y director de Grupo Acosta Matos, subraya que “para nosotros, este proyecto es un paso estratégico importante en el desarrollo global del grupo, un paso que hemos dado con mucha ilusión y con una fuerte vocación por contribuir con él al proceso de transformación y evolución del modelo turístico de Canarias, en el que esperamos jugar un papel relevante en los próximos años”.

Francisco Fernández, nuevo CEO de Canarian Hospitality y socio fundador, destaca por su parte que “para el equipo gestor, contar con el apoyo de la familia Acosta Matos y con su confianza supone comenzar con los mejores cimientos que podríamos desear para construir sólidamente un proyecto con el que soñamos desde hace años y con cuya visión nos sentimos absolutamente comprometidos e involucrados”.

El primer hotel de la nueva gestora hotelera abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre en el municipio tinerfeño de Adeje y saldrá al mercado con una propuesta de valor innovadora basada en los cuatro pilares estratégicos sobre los que se ha construido el proyecto de Canarian Hospitality: innovación, diferenciación, sostenibilidad y transformación. Este hotel será el prototipo de una de las dos líneas comerciales que seguirá la red de hoteles de la operadora, cuyas marcas comerciales serán presentadas al mercado en las próximas semanas.

El plan estratégico elaborado por la compañía, y que define los objetivos claves del proyecto para los próximos 5 años, establece la operación de 12 hoteles en los principales destinos turísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Francisco Fernández García (CEO de Canarian Hospitality) ha ocupado distintos cargos directivos en compañías como My Way Meaningful Hotels, NH Hotel Group, Ayre Hoteles, The Ritz-Carlton o Ilunion Hotels, mientras que Alejandro Páez Sedano (director comercial de Canarian Hospitality), ha estado ligado a Pullmantur Cruceros, Palladium Hotel Group, Spring Hotels Group o Ilunion Hotels, compañía donde ambos coincidieron profesionalmente.