Six Senses Douro Valley, propone unas vacaciones de inmersión en la naturaleza

martes 16 de agosto de 2022 , 09:42h

Six Senses Douro Valley, en Lamego- Portugal, es un ejemplo perfecto de “hotel-destino” y, sin duda, una de las mejores recomendaciones para aquellas personas que buscan desconectar para reconectar. Desconectar del mundo exterior, la rutina y el estrés que tanto perjudican… y volver a conectar con su yo interior a través de actividades relacionadas principalmente con la naturaleza y el bienestar.

El complejo hotelero ofrece 71 estancias -entre habitaciones, suites y villas-, todas ellas combinan un lujoso diseño con el estilo natural de la marca: habitaciones con vistas panorámicas al río, amplias suites y, lo más espectacular, dos villas con piscina privada recién estrenadas en julio y destinadas a familias o grupos de amigos que desean disfrutar de un tiempo de calidad juntos.

Para todos ellos, Six Senses Douro Valley propone un abanico de actividades y programas enfocados al bienestar. La personalización es esencial para la marca Six Senses, de modo que a petición del huésped, su estancia comenzará con una visita a los expertos profesionales de Six Senses Douro Valley, que realizan un análisis de sus biomarcadores, valoran su estilo de vida y, finalmente, recomiendan un tratamiento específico para sus necesidades.

Estos programas incluyen relajación y tratamientos en el spa, fitness, sesiones de meditación y actividades al aire libre. Algunos de ellos son ‘Boost Your Immunity’ -para mejorar el sistema inmunológico y fortalecer el cuerpo a través de la dieta, el sueño y el ejercicio- o ‘Detox’ -para limpiar mente y cuerpo a través de terapias de desintoxicación y entrenamientos de baja intensidad-.

En el ADN de Six Senses Douro Valley va implícito no solo admirar y preservar el bello entorno natural del Valle del Duero, sino también ¡explorar y participar en él! Por ello, ofrece a sus huéspedes desde cruceros por el río Duero hasta rutas de senderismo o biking en la montaña.

En esta época estival están disponibles también los deportes acuáticos como el kayak, pero también la escalada, el rappel y, por supuesto, la visita a yacimientos de arte rupestre en los alrededores. Sin olvidar la visita a las bodegas de la zona, que ya van preparándose para la vendimia, o disfrutar de un maravilloso picnic veraniego a orillas del Duero preparado con mimo por el equipo de cocina de Six Senses Douro Valley con productos locales de temporada.