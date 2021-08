El Mirador Solar de Tristaina, el nuevo monumento panorámico de Ordino Arcalís

viernes 06 de agosto de 2021 , 10:19h

Ordino cuenta desde este verano con un atractivo espectacular nuevo que permite disfrutar de las vistas sobre la majestuosidad de su valle, nombrada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Se trata del Mirador Solar de Tristaina, que tiene vistas panorámicas de 360 grados y ofrece al visitante una nova perspectiva privilegiada de todo el circo glacial de Tristaina y los tres lagos.

El Mirador está ubicado en la conca de Creussans, concretamente en el Pico de Peyreguils, a una altitud de 2.701 metros, dentro del dominio de Ordino Arcalís y a pocos metros de la frontera con Francia. El acceso se hace principalmente con los dos remontes de la estación y el último tramo se hace a pie, por un camino debidamente adecuado y preparado.

La nueva atracción en Ordino Arcalís se presentó en la terraza del Restaurante La Coma de Ordino Arcalís y contó con la presencia del Ministro de Turismo y Telecomunicaciones, Jordi Torres, los cónsules del Comú de Ordino, Josep Àngel Mortés y Eva Choy, el presidente de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, el director de Márquetin de Grandvalira Resorts, David Ledesma, y los coautores del proyecto, Sergi Riba y Toni Riberaygua. Además, la presentación ha incluido una visita al Mirador con los impulsores del proyecto.

Todos ellos han destacado la magnitud e importancia del proyecto del Mirador Solar de Tristaina, que nació el 2018 a partir de las conversaciones entre el presidente de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, y el ingeniero Sergi Riba Porras. Su objetivo era colocar un mirador en el Pico de Creussans para aprovechar así una ruta que use los remontes por cable (Telecabina de Tristaina y telesilla de Creussans) y requiriese algún tramo a pie. Esta ruta tenía que tener unas características que la hiciesen asequible al mayor número de personas posible. “El impulsor he sido yo, pero hay un trabajo de todo un equipo muy grande. Hemos hecho un gran esfuerzo en cinco semanas”, ha indicado Viladomat durante la presentación. Por su parte, Riba y Riberaygua han explicado cómo ha sido el proceso de montaje destacando que “ha sido un gran reto que hemos trabajado en tres líneas principales”. En este sentido, Riba detalló que “primero miramos que tuviese el mínimo impacto en el entorno, en segundo lugar, que fuese un mirador espectacular y, por último, que la estructura fuese un icono de la parroquia”. Por su parte, Riberaygua ha señalado que “la obra no ha sido fácil, sobre todo porque los plazos han sido cortos y porque estábamos a 2.700 metros de altitud, que lo complica todo un poco”.

A partir de aquí, se empezó a plantear un proyecto que, por una parte, permitiese ver el máximo nombre de montañas de los alrededores y, por otra parte, fuese un reloj solar que homenajease el significado del Pico de Arcalís como a montaña solar. De hecho, el mirador es un nuevo punto para disfrutar de un espectáculo natural que se produce cada 7 de agosto a las 7:37 h de la mañana cuando, al Pico de Arcalís, el sol es visible durante tres minutos a través de un agujero que hay a la roca. Un fenómeno excepcional descubierto por Bonaventura Adellach durante las expediciones nocturnas al Pico de Arcalís y a quien se ha querido homenajear con esta obra.

Un reloj solar a 2.700 metros de altitud

El proyecto del Mirador Solar de Tristaina es obra del estudio de ingeniería andorrano SRP y el estudio de arquitectura TREA, de Sergi y Pere Riba y Toni Riberaygua, que han contado con la colaboración del consultor en estructuras Lluís Moya, responsable también de proyectos de renombre como la Torre Agbar de Barcelona entre muchos otros.

El mirador, una estructura metálica anular por donde pueden transitar los visitantes, es un gran reloj solar con el gnomon central, de 27 metros de longitud, inclinado a 42,55º, que es la latitud exacta del punto donde se encuentra el mirador según sus coordenadas geográficas. El anillo tiene un diámetro de 25 metros y un peso total de 32 toneladas ancladas sobre el terreno con solo cuatro puntos de contacto. La forma circular del mirador ofrece una panorámica de 360º que permite abastar al oeste hasta el circo glacial de Tristaina, al sur y al este por todo el dominio de la estación de Ordino Arcalís, y al norte por los valles de Auzat, con vistas a cimas emblemáticas como la Pica de Estats.

Un gran atractivo para Ordino y Andorra

El Mirador Solar de Tristaina supone una nueva atracción en la oferta turística de la parroquia de Ordino, así como toda Andorra. “Encaramos el verano con ilusión y con el honor que la parroquia de Ordino sea una de las 701 regiones, y la única andorrana, que ha estado declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO”, ha expuesto el cónsul mayor de Ordino, Josep Àngel Mortés, que ha puesto en relieve que su localización, con vistas a los lagos de Tristaina, “una de las visitas obligadas a Andorra”. Por su parte, la cónsul menor, Eva Choy, ha destacado que “la Telecabina de Tristaina es uno de los atractivos de Ordino Arcalís en el verano, que se complementará a la perfección con el nuevo Mirador Solar”.

El ministro Jordi Torres se expresó en el mismo sentido y ha señalado que “iniciativas de estas características son muy interesantes para la parroquia y para el país” y ha asegurado que “atraerá a muchos turistas, pienso que tendrá un gran éxito y eso se complementa muy bien con lo que queremos ofrecer como país”. Además, ha dado la enhorabuena a Ordino Arcalís y Grandvalira por “la apuesta por la calidad” que hacen.