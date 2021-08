SIXT alcanza el nivel de récord del 2019 en el segundo trimestre de 2021

lunes 16 de agosto de 2021 , 10:49h

El proveedor de servicios de movilidad internacional SIXT ha aprovechado la crisis del coronavirus para reforzar y ampliar su posicionamiento en el mercado mediante movimientos de desarrollo de productos específicos, adquisiciones estratégicas, una estricta gestión de los costes y el afianzamiento de su sólida base de capital y financiación.

Tras un importante repunte de la demanda en el segundo trimestre de 2021, especialmente en Estados Unidos, los resultados empresariales del Grupo SIXT están a nivel del año récord, 2019. El beneficio consolidado antes de impuestos (EBT) es de 77,9 millones de euros en el segundo trimestre de este año, lo que supone un aumento del 6,3% con respecto a la cifra equivalente de 73,3 millones de euros del 2019, aunque los ingresos operativos trimestrales de 498,1 millones de euros siguen siendo aproximadamente un 20% inferiores a las del 2019 (625,7 millones de euros). Si se observan los ingresos del tráfico aéreo, que cayeron más de un 62% a nivel global en comparación con el segundo trimestre de 2019, este descenso de los ingresos es claramente desproporcionado y es el resultado de un modelo de negocio muy flexible, de adquisiciones selectivas y de ofensivas estratégicas de productos en el momento adecuado, al tiempo que se optimiza la base de costes. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, que se vio muy afectado por el primer cierre relacionado con el coronavirus, los resultados incluso mejoraron en unos 196 millones de euros. Además, SIXT consiguió reducir sus costes de forma no proporcionada en comparación con unos ingresos menores. En comparación con el segundo trimestre de 2019, los costes se redujeron casi un 25% (140 millones de euros), con unos ingresos trimestrales solo un 20% inferiores, como ya se ha mencionado. Basándose en los muy satisfactorios resultados trimestrales, que superaron las expectativas del mercado, y en el renovado aumento de la actividad de viajes, el Consejo de Administración emitió el 20 de julio, por primera vez, una previsión para el conjunto del 2021.

Estados Unidos como motor de la evolución positiva del negocio

El negocio en Estados Unidos, donde la actividad de viajes está volviendo a la normalidad a medida que avanzan las campañas de vacunación y se levantan en gran medida las restricciones, fue el factor que impulsó la evolución positiva de SIXT. Los ingresos de explotación en EE.UU. durante el segundo trimestre de 2021, fueron cuatro veces superiores a los del mismo trimestre del año anterior, con 155,3 millones de euros, y aumentaron un 65,3% hasta alcanzar los 237,6 millones de euros en el primer semestre del año. Las oficinas adquiridas en 10 importantes aeropuertos estadounidenses durante el 2020, donde SIXT consiguió en algunos casos alcanzar una cuota de mercado superior al 5% en el primer año de actividad, contribuyeron de forma significativa a este crecimiento. También contribuyó el aumento del nivel de precios debido a la escasa oferta de vehículos de alquiler en el extranjero. Esto se debió a los retrasos en la producción de la industria del automóvil como consecuencia de la escasez de suministro mundial de semiconductores, así como a la reducción de las flotas en el sector del alquiler de vehículos durante la crisis del coronavirus.

El negocio en Europa repunta durante la temporada de vacaciones

SIXT también experimentó un importante repunte de la demanda en otros países europeos con el inicio de la temporada de vacaciones y la relajación de las restricciones de viaje. Los ingresos de explotación aumentaron un 177,0% interanual hasta alcanzar los 185,2 millones de euros en el segundo trimestre de 2021. A ello, contribuyeron también medidas estratégicas de crecimiento, como la oferta de suscripción de coches SIXT+, que se lanzó a mediados de 2020 y que ya está disponible en ocho países de Europa y Estados Unidos, y la internacionalización del servicio de coche compartido SIXT. SIXT espera haber ganado más cuota de mercado en importantes mercados europeos cuando acabe el primer semestre del año. El año pasado, su cuota de mercado en Europa (incluyendo a los franquiciados de SIXT) ya subió cerca del 17%.

La evolución del negocio en Alemania ha sido algo más moderada, principalmente debido a que los viajes de negocios siguen estando por debajo de los niveles anteriores al coronavirus. Por ejemplo, a pesar de la tendencia al alza, el número de pasajeros aéreos que viajaron en Alemania en junio, seguía siendo un 77% inferior al mismo mes del año 2019 anterior a la crisis. El negocio nacional de alquiler a largo plazo con SIXT+, en particular, evolucionó positivamente. Los ingresos de explotación en el país aumentaron un 30,6% interanual en el segundo trimestre, hasta los 157,5 millones de euros.

La flota se amplía de nuevo de forma significativa

Debido a la creciente demanda, SIXT ha aumentado considerablemente su flota. El proveedor de servicios de movilidad añadió a su flota global unos 70.900 vehículos por valor de 2.100 millones de euros en el segundo trimestre. SIXT consiguió adaptar muy bien su propia flota al aumento de la demanda a pesar de la actual crisis de los chips y, por tanto, logró un aumento de las ventas: por ejemplo, mientras que el número de matriculaciones de vehículos nuevos en Alemania está alrededor de un 25% por debajo del nivel del segundo trimestre de 2019, SIXT está a solo un 14% del nivel del segundo trimestre de 2019 en términos de inversión en la flota. Con recursos financieros disponibles de alrededor de 1.500 millones de euros y en un escenario de cooperación establecido desde hace tiempo con todos los fabricantes de relevancia, SIXT está bien provista para una futura ampliación de la flota. Con unos fondos propios en balance de

1.450 millones de euros a 30 de junio de 2021, el Grupo tiene un ratio de fondos propios del 30,8%, muy por encima de la media del sector (31 de diciembre de 2020: 31,5%).

Alexander Sixt, Co-CEO de Sixt SE: "SIXT ha utilizado la crisis como una oportunidad y ha mejorado su posicionamiento en el mercado tanto en Europa como, sobre todo, en Estados Unidos. Esto es el resultado de un modelo de negocio muy flexible, de adquisiciones selectivas y de ofensivas estratégicas de producto en el momento adecuado. Sobre todo, es el resultado del trabajo de nuestros equipos de SIXT, muy motivados en todo el mundo, que han hecho que SIXT sea más fuerte a pesar de todos los desafíos planteados por la pandemia. A pesar del resultado sumamente positivo del segundo trimestre, el cuarto trimestre de este año sigue estando cargado de incertidumbre. Aquí dependemos, en última instancia, del curso de la infección y de las decisiones de los políticos".

Konstantin Sixt, Co-CEO de Sixt SE: "SIXT siempre mira hacia delante. Por ello, en los próximos años ampliaremos nuestras inversiones estratégicas en productos, procesos y tecnología para impulsar la internacionalización de nuestro negocio y la digitalización de nuestra oferta de servicios. Las medidas estratégicas de crecimiento del año pasado, como el lanzamiento de la oferta de suscripción de coches SIXT+, las inversiones en nuestro negocio de furgonetas y camiones y el lanzamiento de nuestra plataforma de movilidad ONE, fueron las acciones adecuadas en el momento oportuno".

Prof. Dr. Kai Andrejewski, CFO de Sixt SE: "Aunque, naturalmente, existen incertidumbres sobre el transcurso del negocio en el segundo semestre debido al coronavirus, en SIXT tenemos todos los motivos para ser optimistas sobre el futuro. Nuestro gran margen de maniobra financiera y, por tanto, nuestra plena capacidad de actuación son un importante factor de éxito en la actual situación del mercado. También lo debemos a una reducción no proporcional de los costes en comparación con el desarrollo de las ventas. Por lo tanto, SIXT está perfectamente preparada para dar nuevos pasos de crecimiento en el ámbito del capital y la financiación".

Perspectivas para el conjunto del año 2021

Tras los buenos resultados del segundo trimestre, Sixt SE publicó por primera vez el 20 de julio, una previsión para el ejercicio 2021 que el Consejo de Administración confirma hoy. Para 2021, la Junta Directiva espera unos ingresos operativos consolidados de entre 1.950 millones de euros y 2.100 millones de euros (2020: 1.520 millones de euros) y un resultado del Grupo antes de impuestos (EBT) en el rango de entre 190 millones de euros y 220 millones de euros (2020 de operaciones continuas: -81,5 millones de euros).

Esta previsión se ha elaborado en función del entorno actual del mercado y se basa, en particular, en las hipótesis de que la evolución de la pandemia de COVID-19 no volverá a provocar restricciones más profundas en los viajes, que el nivel de precios en Estados Unidos y Europa se mantendrá y que los cuellos de botella en el suministro de vehículos como consecuencia de la crisis de los semiconductores, no se agravarán.

Segundo trimestre de 2021 - Cifras clave del Grupo

La cifra de negocio consolidada ascendió a 498,1 millones de euros en el período de abril a junio de 2021, un 120,6% más que en el mismo trimestre del año anterior (225,8 millones de euros), que se vio muy afectado por el primer cierre tras el estallido de la pandemia del coronavirus. La cuota de los mercados exteriores pasó del 46,6% al 68,4% en el segundo trimestre debido al importante aumento de la demanda en Estados Unidos y Europa.

El beneficio antes de impuestos (EBT) alcanzó los 77,9 millones de euros, tras los -117,7 millones del segundo trimestre de 2020, lo que supone una mejora de los resultados de unos 196 millones de euros. Con un elevado 15,6%, de rentabilidad operativa sobre los ingresos, se situó por encima del nivel medio de los últimos años. A ello, contribuyó también la continua gestión de los costes y el aumento de la eficiencia logrado durante la pandemia.

El EBITDA corporativo, que representa el resultado operativo del Grupo incluyendo los ingresos por intereses y las amortizaciones de los vehículos de alquiler, ascendió a 108,6 millones de euros en el segundo trimestre, tras -79,8 millones de euros en el mismo trimestre de 2020. Las tres áreas regionales, Alemania, Europa y Estados Unidos, aportaron beneficios positivos.

1er semestre de 2021 - Cifras clave del Grupo

Los ingresos operativos consolidados del primer semestre ascendieron a 825,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 16,0% respecto al mismo período del año anterior (711,3 millones de euros). SIXT logró un crecimiento muy superior a la media, del 65,3%, en Estados Unidos.

Los beneficios antes de impuestos (EBT) mejoraron en 187,1 millones de euros hasta los 64,2 millones de euros (1er semestre de 2020: -122,9 millones de euros).

El EBITDA corporativo alcanzó los 127,0 millones de euros tras los -49,4 millones de euros del primer semestre de 2020.