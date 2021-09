I me mine, las memorias de George Harrison, el Beatle tranquilo

miércoles 01 de septiembre de 2021 , 10:42h

¿Las letras y memorias en 640 páginas del Beatle «tranquilo»? ¿Acaso existía tal cosa? Publicado en 1980 por Genesis en edición numerada –y firmada por el artista– de tan solo 2.000 ejemplares, salió a la venta al prohibitivo precio de £335. Para las descoloridas ediciones más asequibles de Simon & Schuster y Chronicle Books se prescindió de buena parte del material que presentaba a todo color la edición original para coleccionistas. La edición ampliada de Libros del Kultrum recupera todo el material descartado para dichas ediciones –cuyo disfrute parecía reservado, inicialmente, para dadivosos bibliófilos y beatlemaníacos con acreditado desprendimiento y galopante fetichismo–.

Pese a ofrecérsenos buena parte de sus recuerdos –antes, durante y después de los Beatles– no son estas unas memorias al uso, toda vez que estas evocaciones llegan a través de la transcripción de sus conversaciones con Derek Taylor, el que fuera plenipotenciario jefe de prensa de los Beatles y negro de las memorias de Brian Epstein –así como del propio Harrison cuando a este se le compró su firma para prestigiar la columna semanal del Daily Express sobre los andanzas de los Beatles–. Pero donde emerge el relato autobiográfico sin interferencia alguna, y de su puño y letra, es sorprendentemente en las acotaciones del propio artista a sus canciones, a modo de presentación –y a calzón quitado–.

Además de los manuscritos de las letras y otras curiosidades, exhuma una amplia selección de fotografías del archivo familiar y el de Harrisongs acompañadas, a su vez, por deliberadamente extravagantes y algo lisérgicos epígrafes («el autor disfrutando de un sándwich de queso con unos amigos» acompaña a una imagen de Harrison al sitar). Este volumen es un tesoro de inestimable valor para los adoradores de los Beatles, pero para el fan converso –de reciente cuño–, es muy probable que Harrison siga siendo tan admirable e inescrutable como siempre.

“I · ME · MINE: Letras y memorias es la muy oportuna recuperación de una edición para coleccionistas armada con exquisito gusto, pero a precio asequible. Mucho más que una autobiografía de George Harrison.” Time Out

NOTA BIOGRÁFICA

George Harrison (1943-2001), de cuyo deceso hará en noviembre veinte años, se unió a la banda que se convertiría en The Beatles en 1958, cuando contaba 14 años. Su carrera en solitario como músico y productor comenzó con el aclamado álbum triple All Things Must Pass –del que también se celebra en estas fechas su cincuentenario– e incluyó colaboraciones con músicos como Ravi Shankar y The Travelling Wilburys. También se le recuerda por acudir al rescate, en calidad de productor, de La vida de Brian, de Monty Python. George Harrison se casó con Olivia Arias en 1978 y tienen un hijo de esa unión, Dhani.