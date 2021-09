Zinemaldia ofrecerá películas protagonizadas por Marion Cotillard y Johnny Depp

miércoles 01 de septiembre de 2021 , 14:24h

Dentro del foco Zinemaldia + Plus que acoge la pantalla compartida de Tabakalera, el Festival de San Sebastián ofrecerá durante el mes de septiembre dos nuevas proyecciones. Cada película está protagonizada por uno de los Premios Donostia de la 69 edición: Marion Cotillard es la actriz principal de Deux jours, une nuit (Dos días, una noche, 2014), dirigida por los hermanos Dardenne, y Johnny Depp encabeza el reparto de Dead Man (1995), de Jim Jarmusch. Ambas sesiones serán presentadas por el director del Festival, José Luis Rebordinos.

El sábado 4 de septiembre se ha programado Deux jours, une nuit, una de las películas más recientes de los realizadores belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, que será ofrecida en versión original con subtítulos en castellano. Los ganadores de la Palma de Oro por Rosetta (1999) y L'Enfant (El niño, 2005) contaron con Marion Cotillard para este drama social en el que una mujer dispone de un fin de semana para convencer a sus colegas de que renuncien a su paga extra para que ella pueda conservar su trabajo. En 2006, los Dardenne participaron con La promesse (La promesa, 1996) en la retrospectiva Emigrantes.

La segunda sesión, programada el 9 de septiembre con subtítulos en euskera, será Dead Man, el icónico filme dirigido por el estadounidense Jim Jarmusch. En este western de culto Johnny Depp encarnó a un fugitivo que en su huida se topa con un extraño nativo americano. La película fue rodada en un expresivo blanco y negro y la banda sonora original corrió a cargo del rockero Neil Young. En su día, Jarmusch participó en Perlak con películas como Ghost Dog: The Way of the Samurai (Ghost Dog, el camino del samurái, 1999), Broken Flowers (Flores rotas, 2005) o The Limits of Control (Los límites del control, 2009), mientras que en Zabaltegi-Tabakalera presentó Gimme Danger (2016).

En los últimos años, Tabakalera ha acogido antes del inicio del Festival las proyecciones de títulos vinculados a los Premios Donostia, que en la 69 edición recibirán Marion Cotillard y Johnny Depp. A partir de ahora, estas sesiones se incorporarán a Zinemaldia + Plus, un foco mensual que desde su creación en octubre de 2020 ha estado centrado en programas como Ikusmira Berriak, Nest o en el trabajo previo de cineastas que han pasado por San Sebastián (Primeros Pasos), entre otras propuestas. A partir de octubre, Zinemaldia + Plus recuperará su marcha habitual dentro del concepto Z365, que sirve para convertir el Festival en una cita que dura todo el año.