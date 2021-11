Rafael Giménez, director de Sold Out: Hemos traído algunas de las exposiciones más importantes del mundo

Rafael Giménez ha trabajado en el área de marketing, comunicación y gestión de eventos. Comenzó en el negocio del entretenimiento en Doctor Music (1993), antes de pasar a grandes multinacionales.

Después de siete años como jefe de eventos y marketing relacional en Diageo, se unió a Sold Out como socio / director. Desde enero de 2008, ha liderado el departamento de entretenimiento y desarrollo de nuevos negocios en Sold Out, gestionando exposiciones internacionales, espectáculos de música y teatro.

Con Rafael Giménez hemos hablado a propósito de la exposición que recientemente se ha inaugurado en Espacio 5.1 de Ifema, “Bodyworlds. El Ritmo de la vida”, ya que Sold Out ha sido la responsable de que podamos verla en Madrid…

¿Cómo se elige un evento?

Nosotros llevamos tiempo en este espacio, aquí en Espacio 5.1 de Ifema, y hemos traído algunas de las mejores exposiciones que hay en el mundo. Normalmente en el sector nuestro se conocen cuales son las grandes exposiciones y esta es una de ellas, llevábamos tiempo detrás de ella, pero justo cuando íbamos a empezar llegó la pandemia y tuvimos que parar el proyecto, pero como teníamos interés en ella, en cuanto hemos podido la hemos traído. Hay exposiciones muy buenas a nivel internacional, con lo cual hay que estar atento, como todo profesional evidentemente, y hacer los arreglos para que económicamente salga rentable.

Creo que eso es normal porque hay que sacar adelante las exposiciones y luego mantenerlas…

Exacto, nosotros somos una empresa privada y lo que queremos es proporcionar experiencias y cultura.

¿Desde cuándo lleváis funcionando?

Como empresa 25 años, pero haciendo exposiciones unos 12 años, porque hemos hecho distintos tipos de eventos como música, conciertos…

Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el evento más importante que habéis llevado?

Es difícil elegir, pero quizá la trascendencia por el número de visitas que tuvimos, fue la de Harry Potter, que hubo 460.000 visitantes en Ifema, de eso hace cuatro años aproximadamente.

¿Hacéis solo exposiciones en España?

No, no, por ejemplo Harry Potter la llevamos a Italia y a Portugal también, ósea que hemos hecho trabajos en otros países, normalmente del entorno mediterráneo, aunque sí hemos trabajado para Ministerios en otros países, pero haciendo encargos de promoción de eventos, exposiciones en Portugal, Italia, Francia…

¿Cómo fue entrar en Ifema?

Buscábamos un espacio para Harry Potter y no cabía en otro sitio…

¿Así fue como empezasteis con las exposiciones en Ifema?

Hace años hicimos una de coches, se llamó “Superdeportivos”, fue en unas Navidades y esa fue la primera vez que contáctamos con ellos. Y a partir de ahí como fue una experiencia muy buena, pero pequeña, cuando buscamos para Harry Potter volvimos a contactar con Ifema, porque no había otro sitio donde pudiera traerse y que cupiese un comedor con seis metros de altura… y es que hay muy pocos recintos expositivos en Madrid…

¿En que otros sitios se podrían montar vuestras exposiciones en Madrid?

Puede ser en el Fernán Gómez en Colón, pero es pequeño, verdaderamente no hay espacios en Madrid, por eso nos hemos venido aquí…

Pero seguís haciendo otro tipo de eventos, además de estas exposiciones, es decir que no descuidáis esa faceta…

Exacto, y seguimos haciendo exposiciones culturales, por ejemplo en el Círculo de Bellas Artes que vamos a hacer una de Stanley Kubrick, y otra de Steve McCurry, el fotógrafo de National Geographic, que la hacemos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, es decir que seguimos haciendo eventos bastante diversos…

La exposición ICONS de Steve McCurry se inauguró el miércoles 17 y contó con la presencia del fotógrafo, que levantó gran expectación.

Pero cual son los eventos que te producen un mayor placer profesional

Me gusta el mundo expositivo y dar experiencias a la gente, creo que las exposiciones cuentan una historia y me gusta traer eso porque verdaderamente es un ocio muy reflexivo frente a la música que es más extrovertido o el teatro que se presenta de otra forma. Por eso prefiero la exposición porque es una experiencia muy introvertida, muy individual donde cada persona lo vive de una forma diferente y la hace reflexionar.

¿Qué supone Bodyworlds en estos momentos?

Hicimos una en Sevilla con ellos hace unos doce años y para nosotros es una enorme satisfacción ahora mismo porque con el tema de la pandemia la hace más interesante y … como diría… atractiva, ya que supone una reflexión sobre nuestro cuerpo, sobre quienes somos y lo que es la vida, no es simplemente ver cuerpos humanos, es más que eso.

Puede venir gente un poco por el morbo

Seguramente, pero eso también vale, el que venga por eso que lo haga, pero verá que hay algo más que morbo y entenderá que es una reflexión sobre la vida. Y el que venga para conocer el cuerpo verá cómo es y a lo que lo sometemos diariamente y entonces se encontrará con otra historia, lo bueno que tienen las exposiciones es que cada uno hace una lectura diferente de la experiencia.

¿Esta exposición, que vosotros sepáis, ha producido rechazo en personas?

Seguramente sí, como pasa con todas las exposiciones, habrá gente que no lo valore adecuadamente, a unos les parecerá barata a otros cara, y un tema como este siempre genera controversia, pero en este caso trabajamos con superprofesionales que son la gente de Bodyworlds, que tiene un programa de donaciones clarísimo, que llevan haciendo esto más de 25 años así que estamos en manos de los mejores. Yo no me pondría en manos de alguna de esas exposiciones copycat de segunda y tercera fila porque no me gusta y no todo vale, para mi es importante trabajar con los mejores y con los primeros y originales.

También me refería al rechazo físico, es una muestra de cadáveres, de personas muertas…

A mí no me pasa, pero entiendo que haya gente a la que le pueda pasar. Pienso que es un canto a la vida, evidentemente somos seres humanos, somos vida aunque hemos evolucionado en una sociedad con un rechazo enorme a la muerte y la muerte ha estado presente en el ser humano desde el principio, toda criatura que vive muere, quizá la muerte se ha convertido en un tabú excesivo, a mi me gusta esta exposición por eso, porque tiene una mirada amable a nuestro cuerpo, a la vida y a la muerte, pero siempre desde un punto de vista de la reflexión, para que valoremos más lo que es la vida, porque aunque la muerte es interesante, esta exposición hace valorar mucho más tu cuerpo y la vida y reflexionar sobre lo mal que lo cuidamos muchas veces.

Considero que es ideal para colegios, estudiantes…

Correcto, tenemos muchas peticiones de colegios y queremos que vengan muchos escolares, porque pienso que hemos hecho una exposición muy educativa.