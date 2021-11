Malta cuenta con una agenda cultural repleta de actividades navideñas para toda la familia

miércoles 24 de noviembre de 2021 , 10:20h

Malta es el destino perfecto cuando hablamos de sol y playa, pero durante las navidades esta ciudad se convierte en todo un escenario de película. Calles llenas de adornos navideños, luces y colores que incitan a la magia y numerosos actos tradicionales propios de estas fechas, esperan a todos aquellos que quieren vivir el espíritu navideño de la isla maltesa.

Si por algo Malta se ha convertido en un destino tan popular en Navidad es por sus increíbles belenes artesanales. Los artesanos de presepju, como son conocidos en el país los belenes, exponen con orgullo sus piezas en el interior y en las ventanas de sus hogares, llenando las calles de la ciudad con pequeñas representaciones del nacimiento de Jesús. No hay rincón que no se vista para la ocasión. Y en un país con 365 iglesias, no es de extrañar que muchas de ellas alberguen elaborados belenes de diversos materiales como madera, virutas de piedra, o papier – mâché.

Pero los belenes no son los únicos protagonistas de esta época tan esperada. El archipiélago maltés cuenta con una agenda cultural muy amplia para esta temporada de diciembre con actividades para todos los públicos.

La agencia cultural de Valletta presenta Christmas in the City. Desde hoy, 22 de noviembre, se puede disfrutar de una agenda amplia y variada de eventos navideños. Coros, proyecciones navideñas, pasacalles… todo está preparado al más mínimo detalle para disfrutar de unas vacaciones únicas. Además, el frío no será un problema porque las temperaturas, aunque frías, no bajan de los 10 grados.

Otro evento que agendar durante estas fechas es la tradicional Misa del Gallo, celebrada a las doce de la noche del 24 de diciembre. Es costumbre que esta misa sea dictada por niños de entre 7 y 10 años y una vez acabada, los asistentes realizan el típico desayuno inglés a la una de la mañana.

En Navidad, el 25 de diciembre, lo más pequeños se disfrazan de distintos personajes bíblicos y caminan juntos hacia la iglesia, llenando las calles de risas y espectáculo. Pero sin duda, lo que más gusta a los pequeños de la casa es Popeye Village. El parque temático en el que se rodó la película cambia las espinacas por regalos que los duendes reparten entre todos los niños.

En Gozo también se llevarán a cabo eventos específicos. El 9 y 10 de diciembre se celebra la llegada de la Navidad con villancicos en el Monasterio de San Agustín en Victoria, y el 11 del mismo mes, se prepara un gran belén viviente que pretende recrear el mercado y las casas de la época. Un acontecimiento en el que se prepara todo hasta el más mínimo detalle.

La Navidad es una de las fechas más especiales del año y sin duda Malta es el destino perfecto para disfrutarla. Un archipiélago de paisajes asombrosos, y una cultura, gastronomía y temperatura tan agradable que permite disfrutar este destino en cualquier época del año, incluso en épocas más frías como la Navidad.