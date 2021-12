Escapadas de lujo para la temporada navideña

Tras la temporada de verano, el aumento de la vacunación en todo el mundo y la flexibilización de entrada en cada vez más países ha permitido reactivar con seguridad buena parte de los viajes. Si bien los niveles de demanda todavía no llegan a los prepandémicos, en Atlántida Travel, referente en la organización de viajes de lujo personalizados en España, los clientes ya han empezado a planificar sus últimas escapadas del año para el puente de la Constitución, Navidad y Fin de Año, siguiendo muy de cerca la evolución de la variante Ómicron.

“Tradicionalmente por estas fechas, los viajes a los idílicos mercadillos de Navidad en Alemania y Austria son los que más vendemos, no obstante, el agravamiento del contexto sanitario en el centro de Europa en las últimas semanas ha obligado a poner en pausa esta tendencia. Nueva York y Maldivas son dos de las estrellas de este invierno para aquellos que prefieren salir de Europa, si bien su popularidad está dificultando la reserva de alojamiento, tanto en términos de coste para el cliente como de disponibilidad de habitaciones”, ha afirmado Francesc Escánez, director de Atlántida Travel.

Estas son algunas de las propuestas más solicitadas para el mes de diciembre y que permiten la entrada a viajeros españoles:

Laponia finlandesa

En un lugar mágico por encima del Círculo Polar Ártico, donde la aurora boreal se abre paso entre la penumbra del kaamos, se encuentra uno de los paisajes más fascinantes de Europa… Dicen que la Laponia finlandesa es lo más parecido al país de las maravillas invernal, donde vivir experiencias únicas que solo se pueden disfrutar en esta parte del mundo, como ponerse en la piel de un auténtico esquimal pescando en un lago helado; buscar la cabaña de Papá Noel en un safari privado en trineo conducido por renos o almorzar tranquilamente en una kota típica alrededor del fuego.

Egipto

Pasar unas Navidades a cuerpo de faraón es posible con Atlántida Travel. La agencia ofrece un recorrido de ocho días que incluye un crucero por el Nilo a bordo del barco más nuevo de la flota Sonesta St. George, con 47 cabinas de lujo y 10 suites. Los viajeros podrán perderse entre los pasillos repletos de jeroglíficos del Templo de Luxor, llamado “el harén de Amón” o fotografiar la famosa Esfinge, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. Esta escapada será también el momento perfecto para sacar el explorador que llevan dentro en el Valle de los Reyes —la necrópolis de Egipto— y visitar en calesas tiradas por caballos el templo de Edfú, el mejor conservado del país. Alojándose en Four Seasons Cairo at The First Residence, situado el corazón de El Cairo con vistas a las pirámides, podrán conocer algunos de los mayores atractivos de la capital, como el mercado de Khan El Khalili, el Museo Egipcio del arte faraónico o la mezquita de Alabastro.

Costa Rica

Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero en el caso de Costa Rica todos los senderos conducen a cascadas, lagos, cráteres envueltos en la niebla o desiertas playas bordeadas de selva. Aprovechando la temporada seca a partir de diciembre, Atlántida Travel invita a disfrutar de “la pura vida” que caracteriza a este paraíso tropical: desde pasear entre las nubes en la Reserva de Monteverde, contemplar el volcán Arenal desde las alturas hasta darse un refrescante baño en la famosa “Catarata La Fortuna”.

Safaris en África

Desayunar con una jirafa asomando por la ventana es algo inolvidable de por sí, pero ser testigo del milagro de la Gran Migración de miles de ñus; buscar a los “cinco grandes” —elefante, león, rinoceronte, búfalo y leopardo— en un safari privado en 4x4 por el Parque del Serengueti o sobrevolar el lago Turkana ya es otro nivel. Cuesta escoger entre tantas experiencias cuando es posible vivirlas todas con Atlántida Travel.