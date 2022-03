El icónico Festival de San Patricio regresa de nuevo a las calles de Irlanda tras la pandemia

jueves 03 de marzo de 2022 , 08:42h

Marcando el fin de restricciones en Irlanda, el emblemático Festival de San Patricio volverá a llenar las calles de Dublín del 16 al 20 de marzo para celebrar el santo patrón irlandés de manera presencial por primera vez desde 2019.

Desde sus inicios en el S. XVII, este festival ha reunido a miles de personas cada año para rendir homenaje a San Patricio, el obispo que trajo el cristianismo a Irlanda. Este año se espera que el festival sea el más ambicioso hasta la fecha y se estima que más de medio millón de personas se darán cita en Dublín para llenar las calles de verde esmeralda y celebrar la cultura y el patrimonio irlandés. Bajo el tema “conexiones”, el programa del festival celebrará la posibilidad de volver a reunirse en persona y celebrar juntos por primera vez en tres años. Además, invitará a los visitantes venidos de todas partes del mundo a “reconectar en Dublín después de los incomparables retos de estos años”, a través de multitud de eventos, desfiles y actividades.

El icónico Desfile Nacional del Día de San Patricio, uno de los mayores espectáculos callejeros del mundo, regresará a las calles de Dublín el 17 de marzo con más participantes que nunca, y como novedad, el Festival Quarter tendrá lugar del 16 al 20 de marzo en el Museo Nacional de Irlanda, uno de los sitios patrimoniales más espectaculares e históricos de la isla. La programación incluirá actuaciones, teatro, proyecciones de cine, espectáculos de circo, cabaré, comedia y lo mejor de un variado reportorio musical para los conciertos de las noches (Festival Quarter Nights). También la gastronomía y la artesanía tendrán su lugar en el Irish Food and Design Village. La danza se hará hueco en el festival con sesiones de baile tradicional al aire libre, de la mano de un antiguo campeón mundial de danza irlandesa y ex bailarín de la compañía internacional Riverdance.

Asimismo, este año el Festival de San Patricio se expande a lo grande por toda la isla, y numerosas ciudades ampliarán sus celebraciones más allá del clásico desfile festivo. En Cork, la tercera ciudad de la isla, el color de los desfiles y la música tradicional serán los protagonistas, junto al toque gastronómico en el English Market y en diferentes enclaves de la ciudad. La música será también la protagonista en Sligo, que celebrará su festival de música callejera en diez puntos de la localidad, además de organizar su tradicional desfile. La ciudad medieval de Kilkenny celebrará San Patricio a todo color con desfiles de bandas, espectáculos de fuego y artistas callejeros. La ciudad amurallada de Waterford retrocederá en su historia con "Waterford, Where St. Patrick's Day began", un colorido desfile de San Patricio que conmemorará el hecho de que Waterford fue la primera ciudad de Irlanda en celebrar un desfile de San Patricio hace más de un siglo. Durante tres días habrá atracciones en la plaza John Roberts y el recorrido tradicional del desfile se iluminará de verde cada noche. En el Triángulo Vikingo se ofrecerán recorridos a pie centrados en los orígenes de la festividad, en los que se rendirá homenaje a la gente y las comunidades de Waterford, a su cultura y patrimonio, a su diversidad y a su talento musical y artístico.

En Irlanda del Norte, las celebraciones del San Patricio en Belfast se retomarán este año con un gran concierto al aire libre el 16 de marzo, y el tradicional desfile rebosante de color, música y diversión del día 17. La ciudad de Armagh volverá a celebrar su simbólico Home of St Patrick Festival, recordando que fue allí donde San Patricio empezó su misión, con una semana repleta de cultura, música y danza de Irlanda del Norte. Bandas como Celtic Soul y The Fureys serán las encargadas de poner la música en directo. Una agenda cultural a la altura de una ciudad que es lugar de peregrinaje en esta festividad. No en vano fue aquí donde el santo fundó su primera iglesia y hoy cuenta con dos catedrales que llevan su nombre.

Un escenario virtual por San Patricio 2022

Para aquellos que no puedan estar presentes, SPF TV regresa por segundo año consecutivo del 16 al 20 de marzo para reproducir de una forma única las celebraciones irlandesas, con el fin de que la audiencia global pueda tener asientos de primera fila para vivir un San Patricio irlandés. Este canal virtual, disponible en la web oficial del festival, albergará un variado programa lleno de diferentes eventos, creado por cientos de artistas, músicos, actores, creadores, trabajadores de las artes y los eventos en vivo y organizaciones comunitarias de toda Irlanda.

La agenda completa de eventos que incluirá el Festival de San Patricio 2022 se puede encontrar en su página web oficial www.stpatricksfestival.ie, así como también se pueden seguir todas las novedades en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.

Además, uniéndose a las festividades globales virtuales del Día de San Patricio, Turismo de Irlanda lanzará el 17 de marzo The Green Button Festival, un novedoso y emocionante festival de música con numerosos y reconocidos artistas irlandeses, que se podrá seguir desde cualquier parte del mundo a través de la página web oficial https://www.ireland.com/es-es/. Los usuarios podrán acceder a los conciertos en vivo retransmitidos desde lugares icónicos e históricos de la isla de Irlanda escaneando los códigos QR que se ubicarán en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Entre los artistas que se podrán disfrutar se encuentran: el emblemático grupo de folk contemporáneo Kíla, el espectacular grupo de música y danza irlandesa Riverdance, que actuará en Calzada del Gigante y en los majestuosos Acantilados de Moher y Ryan McMullan, que actuará en la ciudad de Belfast, declarada Ciudad de la Música de la UNESCO. The Green Button Festival también incluirá pantallas interactivas que se instalarán en las ciudades de Nueva York, Londres, Berlín, Milán y Sidney, con el fin de que los transeúntes puedan interactuar con la pantalla y hacer que las actuaciones cobren vida en el momento con sus smartphones.