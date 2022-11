Los lugares más especiales de Dublín, ciudad natal de Bono, vocalista de U2

viernes 04 de noviembre de 2022 , 08:35h

Desde el 1 de noviembre es posible adquirir Surrender: 40 Songs, One Story, el libro autobiográfico que Bono ha preparado para conmemorar la historia de una de las bandas más icónicas del panorama musical internacional. En 40 capítulos, el vocalista de U2 desvela historias de la banda, de su vida y hasta sus propios bocetos y dibujos. Además, el día 28 de noviembre, el artista estará en Madrid para presentar su libro.

El Teatro Coliseum acogerá al cantante en una velada en la que disfrutar de sus mejores canciones, de las vivencias que lo marcaron e, incluso, de alguna que otra sorpresa.

Bono, cuyo nombre de nacimiento es Paul David Hewson, nació en Dublín, donde actualmente sigue residiendo con su familia. Es por ello por lo que la capital irlandesa es el destino perfecto para aquellos aficionados de la banda y del cantante que quieran seguir sus pasos y descubrir los hitos de la ciudad que marcan la biografía vital y musical de la banda.

U2 comenzó en Dublín en el año 1976 a partir de un humilde cartel pinchado en el tablón de anuncios de un colegio en el que uno de los miembros buscaba formar un grupo de rock. Desde entonces, y tras 30 álbumes publicados, más de 40 premios e incontables participaciones en conciertos y eventos, la banda ha acumulado numerosos récords y se ha convertido en un referente a nivel mundial.

La capital irlandesa siempre ha estado presente en todos los miembros de la banda y es posible encontrar numerosos recuerdos de Bono y de U2 por las calles, plazas y parques de la ciudad. Un buen comienzo para el recorrido es St Stephen’s Green, el parque donde U2 celebró su primer concierto y donde ahora se encuentra una placa conmemorativa.

Saliendo del parque, en el lado norte, está Little Museum Dublin, una parada imprescindible para los seguidores de la banda. Este museo cuenta con una fantástica exposición sobre el grupo -U2: Made in Dublin- organizada por fans de la banda junto con los mejores fotógrafos y artistas de la ciudad.

Nos desviamos momentáneamente hacia el sur para llegar a Fitzwilliam Square, lugar de grabación del icónico vídeo “Sweetest thing”. Se dice que Bono grabó esta canción tras haberse olvidado del cumpleaños de su mujer.

A cuatro manzanas de distancia hacia el norte, se encuentran la Galería Nacional de Irlanda y Merrion Square. En el museo es posible ver un retrato de Bono realizado por el famoso pintor irlandés Louis le Brocquy. En el parque, Bono grabó una cita de Oscar Wilde en la piedra que se encuentra junto a la estatua del escritor: «El hombre es menos sincero cuando habla en su nombre. Dale una máscara y te dirá la verdad».

Continuamos el camino hacia el noroeste y nos detenemos en el Hard Rock Café. En este conocido restaurante se encuentra el coche Trabant que U2 utilizó en su gira “Zoo TV”, además de las gafas de sol que Bono llevó en el videoclip de “Beautiful Day” y las letras manuscritas de su canción “Please”.

Llegando al río, nos encontramos con el famoso Ha’penny bridge. A principios de la década de 1980, Bono posó en este precioso puente de la ciudad para unas fotografías que se han convertido en icónicas.

Continuamos por la orilla sur del río y encontramos The Clearence Hotel, donde se grabó, en el año 2000, “Beautiful Day”. El edificio es ahora propiedad de Bono y de The Edge, otro famoso miembro de la banda dublinesa. Desde aquí, nos adentramos en la zona de Temple Bar, donde se encuentra la famosa Wall of Fame dublinesa, llena de artistas entre los que destaca U2. Compatiendo edificio, está la última parada de esta ruta: The Irish Rock 'n' Roll Museum, que cuenta con una exposición dedicada a esta banda irlandesa.

Temple Bar es el punto perfecto para terminar el recorrido, donde merece la pena visitar y disfrutar de alguno de los múltiples pubs que se encuentran en el barrio y terminar la tarde con algo de música local. Quién sabe si no estará tocando la próxima banda viral irlandesa.