De Madrid a los océanos, nombre de la 2ª edición de MADBLUE

lunes 07 de marzo de 2022 , 09:35h

La primera edición de MadBlue, celebrada en 2021, ha recibido el premio internacional “A Greener Festival” -organización sin ánimo de lucro-, y certificación pionera a nivel mundial que establece el estándar de eventos sostenibles.

MadBlue, el evento de referencia en innovación, ciencia y cultura hacia el desarrollo sostenible, que tiene lugar cada primavera en Madrid, es el summit más relevante de Europa en innovación, cultura y ciencia hacia al desarrollo sostenible. El premio de A Greener Festival llega a pocas semanas de celebrarse su segunda edición y reconoce el compromiso de MadBlue para reducir el impacto sobre el medio ambiente en transporte, residuos, energía o sobre el área local.

DE MADRID A LOS OCÉANOS

MadBlue se celebró por primera vez en Madrid en 2021 y su próxima edición arrancará el 22 de abril, coincidiendo con el Día de la Tierra. Un evento que se prolongará hasta el 1 de mayo alrededor de dos temáticas: el urbanismo medioambiental y la energía.

En una ciudad con personas comprometidas con un propósito noble y decididas a actuar se promueve la apertura y la innovación, el deseo de aprender, mejorar y llegar más lejos. Por eso el lema de MadBlue es “De Madrid a los océanos” porque, tal y como explica Prieto, “estamos más cerca del mar que del cielo”; los océanos son la fuente de vida para la tierra y es ahí donde debería empezar el cambio, en la preservación de nuestro entorno, en el deseo de que las próximas generaciones obtengan como legado un país saludable y estable.

MadBlue coloca al ciudadano en el centro del problema y de la solución, invitándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y sobre la importancia de evolucionar hacia un modelo de consumo sostenible, responsable y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales.

PROGRAMA DE MADBLUE 2022

MadBlue 2022 quiere llegar a un público amplio y estará presente a lo largo y ancho de Madrid en sedes emblemáticas de la capital como el centro cultural Conde Duque, la Casa Encendida, el Museo del Prado y el Jardín Botánico. Durante diez días, la capital española se convertirá en una ciudad a la vanguardia del desarrollo sostenible al nivel de San Francisco, Copenhague o Melbourne, referentes en materia de sostenibilidad y acción urbana.

Su punto de partida son los 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU y el eje principal, la ciudadanía, que se convierte en el centro de la acción a través del aprendizaje y la concienciación como valores fundamentales para crear un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

MadBlue busca impulsar la economía de las regiones a través de la innovación en distintos sectores de actividad orientando los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible, reuniendo a empresas a la vanguardia de la innovación, start ups con soluciones disruptivas y artistas y profesionales comprometidos para poner en marcha nuevas formas de economía circular y medioambiental y fomentar inversiones en nuevas tecnologías.

La programación -desarrollada en torno a los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)-, consta de cuatro pilares:

MadBlue Talks: Ciclo de conferencias, charlas inspiradoras y debates entre reconocidas personalidades del mundo de la arquitectura, el urbanismo y la innovación en diferentes sectores de actividad, donde se hablará sobre distintos modelos energéticos hacia la sostenibilidad, Smart cities, economía circular y respeto medioambiental.

MadBlue Arte: Una apuesta por el arte para diseñar el cambio a un mundo mejor desde la creatividad, sensibilidad y capacidad de cuestionamiento de los artistas. Exposiciones, performances o instalaciones se presentan como llamadas de emergencia hacia comportamientos más responsables y cuidadosos con el medio ambiente.

Las dos primeras instalaciones se inauguraron el 27 de enero en el centro cultural Conde Duque. El resto del programa se activará en el mes abril.

MadBlue Innovación: Espacio donde las nuevas tecnologías y los emprendedores se presentan como palancas claves para generar nuevos modelos productivos sostenibles a los que dar visibilidad. Entre la programación, una “expo” donde las start ups más punteras de España exhibirán sus proyectos y soluciones ligadas a los ODS; un escenario polivalente en Conde Duque para charlas y debates; y un espacio de educación enfocado a la programación para los más jóvenes junto a Code.org y DKV.

MadBlue Experiencias: Un calendario de actividades educativas, deportivas, culturales y gastronómicas para generar compromiso y afianzar los lazos emocionales entre la comunidad y su entorno. Fomentar la concienciación y acercar la economía circular a los jóvenes y las familias.

CARRERA POPULAR “RUN FOR THE EARTH BY NATIONALE-NEDERLANDEN”

MadBlue organizará asimismo una carrera solidaria en el entorno del Parque Enrique Tierno Galván. Será durante la mañana del domingo 1 de mayo, último día del summit, y contará con el apoyo de Nationale-Nederlanden. Los participantes podrán elegir entre un recorrido de 5km o 10km. La recaudación se destinará a proyectos de preservación y restauración de la naturaleza. Una actividad deportiva para recordarnos que si nos movemos podemos llegar a donde nos propongamos

MERCADO ECOLÓGICO Y DE PROXIMIDAD BY ESTRELLA DAMM

El Parque Enrique Tierno Galván también servirá de escenario a un mercado ecológico, organizado en colaboración con Estrella Damm, durante el fin de semana del 30 de abril. Oferta gastronómica saludable, productos ecológicos y de proximidad, con la participación de productores que han implementado prácticas sostenibles conscientes de la necesidad de cambio. En definitiva, un espacio en el que descubrir y fomentar un modelo de consumo alimentario más saludable.

FIN DE SEMANA MUSICAL: CONCIERTO HISTÓRICO POR LOS OCÉANOS

El sábado 30 de abril, dentro de las actividades que se celebrarán en el Parque Enrique Tierno Galván, y comisariado por Captcha Family, MadBlue dispondrá de un espacio musical con emisión en streaming. Los protagonistas serán “héroes” locales, artistas emergentes con propuestas que se alejan del mainstream.

Como cierre de esta edición de MadBlue, el domingo 1 de mayo tendrá lugar la celebración de un evento muy especial: “De Madrid a los océanos”, un concierto histórico por la causa del desarrollo sostenible, en el que grupos y artistas de la talla de Andrés Suárez, Anni B Sweet, Depedro, Kiko Veneno, Kora, IZAL, Lori Meyers, Miguel Ríos, Miss Caffeina o Varry Brava unirán sus voces por los océanos.

No estarán solos: además de las actuaciones musicales expertos en desarrollo sostenible conversarán con los asistentes sobre el mensaje de MadBlue y la importancia de salvaguardar el planeta. Los beneficios recaudados se donarán a la Fundación Piel de Atún, concretamente, al proyecto de innovación tecnológica emprendido por la organización en favor de la descarbonización y la transición climática.

MadBlue se despedirá con una gala en la que se hará entrega de los Premios 5 Océanos, de la que pronto se conocerán más detalles.

NFT DE MADBLUE 2022

MadBlue responde a la llamada del planeta también aprovechando la tecnología del blockchain y el universo de los Non Fungible Tokens (NFTs). El prestigioso artista e instagrammer portugués José Lourenço ha creado una animación a partir del concepto gráfico diseñado por Álvaro Valiño para MadBlue, en colaboración con DARDO. El punto de origen es la secuencia de llamada de auxilio (S.O.S) en código morse y sus protagonistas, un atún que salta como un delfín para comunicarnos este mensaje urgente y un logotipo que proyecta la intención de MadBlue de pasar a la acción.

La compra de este NFT da acceso al summit los días 26, 27 y 28 y al concierto del domingo 1 de mayo.