Cauterets despide la temporada con importantes eventos y mucha nieve

Nieve, sol, pistas solitarias, precios increíbles y, cómo no, los grandes eventos de fin de temporada. El próximo fin de semana, Cauterets, la estación de Altos Pirineos en los Pirineos franceses, se despide de los amantes del elemento blanco y lo hace con nieve eterna y míticos eventos como el “Rendez Vous” y el Slalom XXL, que sin duda te dejarán el mejor sabor de boca y ganas de más.

Freestyle y Slalom XXL

Esquiar después de Semana Santa, cuando la mayoría ya piensa en playa, es una de las mejores opciones para seguir disfrutando a tope del elemento blanco. El snowpark de Cauterets, el más frecuentado de la temporada en los Pirineos franceses, pronunciará su adiós a los esquiadores este sábado, 23 de abril, y lo hará como marca la tradición, con el mítico “Rendez vous”. Una cita obligada para los amantes del freestyle pirenaico, donde 300 participantes disfrutarán del nuevo snowpark creado para la ocasión. Buen ambiente, excelente nieve, un gran espectáculo…

Y, el domingo 24 de abril, el último día de la temporada en Cauterets, tendrá lugar el gran Slalom XXL. El circuito de slalom más grande de los Pirineos, con más de 200 puertas y 600 metros de desnivel, ofrecerá un evento que te dejará con ganas de más y que, año tras año, organiza el Ski Club Cauterésien y la Escuela de Esquí Francesa (ESF) de Cauterets.

Diversión hasta el último segundo

Descender por las pistas en “yooner” o en snowtubbing, disfrutar de una terraza con música de DJ’s o jugar. En Cauterets, la diversión no termina cuando cierran las pistas. Todos los días, a partir de las 14.00 horas, queda todavía mucho qué hacer. ¿Que todavía no sabes qué es el “yooner”? Con este trineo, sentado a 20 cm del suelo y gracias al patín que permite deslizarte más fácilmente, puedes lanzarte por la nieve como nunca has hecho. Inscríbete gratuitamente en el punto de información situado a pie de pista.

Otra posibilidad aquí, tanto si eres grande como pequeño, es descubrir el snowtubbing y experimentar esa increíble sensación de deslizarte en una colchoneta gigante por una pendiente acondicionada especialmente adaptada para la ocasión. Y, en la terraza de “Lys” puedes relajarte y tomar el sol, al son de la música de los DJ.

Para los más pequeños, Cauterets ofrece todos los días una gran variedad de juegos infantiles que podrás encontrar enfrente de la recepción de la estación. Desde partidos de baloncesto a juegos de madera o petanca en la nieve.