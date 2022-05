Un pub de Rotterdam en una antigua comisaria donde los camareros son exdelincuentes

viernes 06 de mayo de 2022 , 09:30h

Un caso de emprendimiento social exitoso que ha dado larga vida a una antigua comisaria y una nueva oportunidad de reinserción social a expresidiarios y excriminales.

Solía ​​ser una comisaría, ahora es un pub, en el corazón de Róterdam, en Eendrachtsplein 3. La belleza es que, en lugar de los policías y las celdas de la prisión, ahora hay cómodas mesas y sillas, así como cafeteras y barriles de cerveza, y clientes entusiastas. Nada extraño, dado que todo esto sucede en la ciudad portuaria holandesa, 650.000 habitantes pertenecientes a casi 200 nacionalidades diferentes.

La principal diferencia, respecto a cualquier otro lugar de Róterdam, es que el personal está formado casi en su totalidad por jóvenes que han tenido problemas con la justicia. Nacido como un simple café, Heilige Boontjes se ha convertido en un restaurante a la carta para abrir más tiempo y así garantizar más puestos de trabajo: trabajo para esos jóvenes que los dos fundadores (el trabajador social Rodney van den Hengel y el policía Marco den Dunnen) habían visto comparecer ante el tribunal para responder por hurtos, robos y tráfico de drogas en su área en Delfshaven. Se llama emprendimiento social, pero para Rodney y Marco es algo más: «Un lugar que acoge a todos aquellos que, por diversas razones, han perdido el camino correcto, pero están convencidos de que, con compromiso y buena voluntad, es posible recuperarlo».

En Heilige Boontjes (traducido significa «frijoles sagrados») puedes almorzar o cenar, desayunar o tomar un aperitivo, beber una cerveza de barril y un café orgánico: en serio orgánico, porque está certificado Max Havelaar / Fairtrade: para cultivarlo no se utilizaron pesticidas ni fertilizantes químicos, y el agricultor que sembró y cosechó recibió un precio justo por su trabajo. Esto no es suficiente, porque no solo se recicla rigurosamente el papel y el cartón, sino que los posos de café tampoco se pierden, se envían a la empresa de reciclaje SUEZ, donde se convierten en vajilla, que a su vez regresa a las mesas del restaurante.

El éxito del local no lo mide lo popular que es ni el número de clientes que recibe, sino el número de personas que han contratado: unas ochenta, desde que está en funcionamiento, entre colaboradores externos e internos. Un modelo tan apreciado que recibió el premio Hein Roethof, destinado al mejor proyecto de prevención del delito, impulsado por el municipio de Rotterdam: desde 2015 hasta hoy, más de 120 jóvenes han encontrado una segunda oportunidad y un trabajo honesto y reconocido.

Además, y dado que la estación de policía también incluía 6 celdas de detención, 4 de ellas se han convertido en B&B (que se puede reservar en Airbnb): amueblado por Daan Bakker de Daf-architecten, cada habitación cuenta con las comodidades de un hotel y reminiscencias de su antiguo uso, una atmósfera que lo hace único e inolvidable.