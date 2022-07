Destinos en España y Portugal donde disfrutar de un asombroso día en barco

El océano, su diversidad y su riqueza, es un tesoro para la asociación Relais & Châteaux, comprometida con su sostenibilidad y cuidado. Fuente de vida, de tradiciones y de alimento, el mar es también lugar de descanso y de placer gastronómico para los huéspedes de sus establecimientos, que disfrutan en su orilla de grandes momentos de ocio. Nos sumergimos en el verano a través de siete destinos y sus singulares propuestas, muy diferentes entre sí, pero que tienen en común la navegación de los mares y océanos que circundan la Península Ibérica.

A QUINTA DA AUGA: TRAVESÍAS POR LA RÍA DE VIGO

El hotel y spa de gestión familiar A Quinta da Auga, único Relais & Châteaux de Galicia, propone a sus huéspedes navegar por la Ría de Vigo a bordo del velero Luz de lúa (luz de luna, en gallego). El barco, un Jeanneau - Sun Odyssey 45.2., de 14 metros de eslora y con capacidad recomendada para ocho personas, está totalmente equipado: dispone de tres camarotes, dos cuartos de baño, salón, cocina y comedor. El establecimiento ofrece la posibilidad de alquilarlo por un día completo, con la compañía de un patrón, guía turística y experiencia gastronómica a bordo: un almuerzo de la mejor calidad diseñado con productos locales por el chef de la casa, Federico López. Es posible elegir entre diferentes rutas; en todas ellas, la embarcación partirá desde el Club Náutico de Punta Lagoa. El destino, bien hacia fuera de la Ría de Vigo (rumbo a las paradisiacas islas Cíes, si cuenta con reserva previa), bien hacia dentro (visitando las islas de San Simón y San Antón, declaradas Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico).

CASA VELHA DO PALHEIRO: PESCAR EL PEZ DE TUS SUEÑOS EN MADEIRA

Los alrededores de la isla de Madeira, la “perla del Atlántico”, son uno de los puntos favoritos para los aficionados a la pesca deportiva de altura. De clima templado, en sus aguas tranquilas y azules es fácil apresar grandiosos ejemplares de marlín o aguja azul –su temporada comprende de mayo a octubre; en julio se celebra una Copa del Mundo para su pesca–, atún patudo y tiburón, preciados trofeos de hasta 300 kg que nadan solitarios a menos de un kilómetro de la costa. Relais & Châteaux Casa Velha do Palheiro ofrece en exclusiva a los clientes alojados la posibilidad de disfrutar de un día completo o de medio día de pesca a bordo de su yate Balancal, amarrado en el puerto deportivo de la Marina de Funchal. El servicio incluye todo lo necesario para pescar, tripulación, picnic y bebidas. Para los huéspedes que prefieran un paseo sin pesca, se proponen asimismo cruceros costeros de dos horas y media para grupos de cuatro personas, de día o de noche.

FAUSTINO GRAN: UN BAÑO DE AZUL MEDITERRÁNEO

A algunos de los rincones más vírgenes y sorprendentes de las islas pitiusas solo se puede acceder desde el mar. Relais & Châteaux Faustino Gran ofrece la oportunidad de navegar y acercarse a preciosas calas menorquinas, de agua turquesa y fina arena, como la playa Biniagus (zona sur) o cala Pregonda (zona norte), a bordo de sus tres embarcaciones propias, de nombre Heloise, un barco de motor Marshal de 12 metros, para ocho pasajeros; Ciutadella, un elegante yate construido en los años 60 con 25 metros de eslora y una amplia cubierta en la que descansar, y Hermine, un velero clásico con todas las comodidades de un barco moderno y el encanto de dejarse mover por el viento. Sus excursiones privadas, con patrón incluido, pueden completarse con un delicioso menú para degustar a bordo, así como con todo tipo de bebidas. Además, los más aventureros pueden practicar diferentes deportes de agua, como paddling, snorkeling y apnea.

MAS DE TORRENT: LA COSTA BRAVA EN ESTADO PURO

La familia Figueras, al frente de Relais & Châteaux Mas de Torrent, en Torrent (Girona), se ha propuesto que sus huéspedes descubran toda la belleza de la Costa Brava desde el mar. Para empezar su experiencia de lujo, los huéspedes pueden ser recogidos en los puertos de Palamós, Estartit o Llafranc. En su travesía, disfrutarán de calas maravillosas con aguas cristalinas, a las que solo se tiene acceso en barco; visitarán las islas Medas –una reserva natural cuyo principal atractivo reside en la riqueza y diversidad de su fauna y flora, marítima y terrestre– y fondearán en el pueblo de Cadaqués. Hay opción a pasar el día completo o medio día, alquilando una embarcación con patrón –distintos tipos de barcos, según disponibilidad–, y de añadir una experiencia gastronómica a bordo con pícnic diseñado por el reconocido chef Ramón Freixa. No falta detalle: incluye un cesto de playa con toallas, peine y gafas de buceo.

El ARTE DE LA PESCA TRADICIONAL, EN PALACIO DE LUCES

Entre el amplio abanico de experiencias memorables que ofrece Relais & Châteaux Palacio de Luces (Luces, Colunga), una es adentrarse en el mundo marinero de Asturias y descubrir todos los secretos de este oficio, importante motor económico y patrimonio cultural de la región, viviendo una jornada con los marineros en su propio barco. La ruta marinera, para un máximo de seis personas, empieza entre las 7:00 y las 9:00 h en el puerto El Puntal, en Villaviciosa. Durante cuatro horas, y a bordo de una embarcación tradicional, la lancha Sella, el visitante aprenderá muchas cosas interesantes: desde la salida al mar, hasta los diferentes tipos de pesca (picarán el anzuelo julias, cabras, cabracho, tabernero, sargo, salmonetes, etc.), el arte de leer el viento, la costura de las redes, el cultivo de las especies, las conservas, etc. Se podrán capturar 5 kg por persona, y la pieza más grande no se contabiliza.

EN MALLORCA, SON BRULL: DE LA MONTAÑA AL MAR

La familia Suau, propietaria y anfitriona en Relais & Châteaux Son Brull, hotel boutique & spa ubicado en las montañas del norte de Mallorca, siempre estará dispuesta a complacer a los huéspedes que deseen disfrutar de una excursión por el mar y les asegurarán una embarcación con patrón de confianza, en la que puedan descansar, disfrutar de la brisa, tomar el sol o practicar algún deporte acuático. La travesía, que suele durar de cuatro a ocho horas, y pensada para parejas o pequeños grupos, parte del puerto de Pollença y llega hasta el cabo de Formentor, con paradas para nadar en calitas de aguas cristalinas en las que no haya mucha gente. A bordo del barco contarán con snacks y servicio de bebidas, y bajo petición puede organizarse también una parada para comer en uno de los grandes restaurantes marineros de la ciudad.

THE YEATMAN: A ORILLAS DEL RÍO DUERO

Ubicado en la ciudad Patrimonio Mundial de Oporto, Relais & Châteaux The Yeatman, en Vila Nova de Gaia, goza de impresionantes vistas al centro histórico de la urbe y al río Duero. Su concierge trabaja con dos empresas locales, a través de las cuales sugiere yates o cruceros privados por el área de Oporto, según se desee una travesía corta o larga, respectivamente. También es posible subir el río hasta el valle del Duero. Además de estas opciones, también opera un servicio de cruce fluvial llamado Douro River Taxi, que transporta a los visitantes desde la ribera del Gaia hasta la ribera de Oporto en viaje de ida y vuelta. El cruce dura aproximadamente tres minutos y es una forma rápida de llegar al centro de la ciudad. Los barcos se asemejan a los tradicionales Rabelo, que antiguamente transportaban las barricas de Oporto, de las cuales The Yeatman, especializado en el mundo del vino, cuenta con dos.