En los márgenes, debut del actor Juan Diego Botto como director, a la sección Perlak

miércoles 17 de agosto de 2022 , 08:15h

La película está protagonizada por Penélope Cruz, Luis Tosar y el propio Botto.

En los márgenes / On the Fringe, debut tras la cámara del actor Juan Diego Botto, se sumará a los títulos de la sección Perlak, que incluye una selección de largometrajes destacados e inéditos en España, aclamados por la crítica y/o premiados en otros festivales internacionales. El conocido intérprete dirige y protagoniza el filme, en cuyo reparto destacan Penélope Cruz, que también ejerce de productora, y Luis Tosar. Antes de su paso por el Festival de San Sebastián, En los márgenes tendrá su estreno mundial en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia.

La película, cuyos temas son la familia, el amor y la solidaridad, está planteada como un emocionante viaje a contrarreloj en los márgenes de una gran ciudad donde tres personajes tratan de mantenerse a flote durante 24 horas determinantes para el futuro de sus vidas.

La carrera como actor de Juan Diego Botto (Buenos Aires, 1975) ha discurrido de modo paralelo al devenir del Festival de San Sebastián, que ya programó en la sección Made in Spanish su primer gran éxito como intérprete, Historias del Kronen (Montxo Armendáriz, 1995), tras su paso por la competición de Cannes. Después, varias de sus películas como protagonista han formado parte en varias ocasiones de la Sección Oficial de San Sebastián. Es el caso de Martin (Hache) (Adolfo Aristarain, 1997), Plenilunio (Imanol Uribe, 1999), Roma (Adolfo Aristarain, 2004), Obaba (Montxo Armendáriz, 2005) o Vete de mí (Víctor García León, 2006). También pasaron por el Festival Pasos de baile / The Dancer Upstairs (John Malkovich, Perlak, 2002), Los abajo firmantes (Joaquín Oristrell, Especiales Zabaltegi, 2003) y Hay motivo (Varios autores, Made in Spain, 2004). Además, en 2011 fue jurado de la sección Horizontes Latinos.

Botto ha actuado en medio centenar de películas y ha estado nominado en seis ocasiones en los Premios Goya. Como dramaturgo ha escrito seis obras de teatro con las que ha ganado los máximos galardones teatrales, incluido el Premio Nacional de Teatro que recibió en 2021.

El debut de Juan Diego Botto como director se suma a los tres títulos con producción española que ya habían sido previamente anunciados en la sección: Un año, una noche / One Year, One Night, de Isaki Lacuesta; As Bestas / The Beasts, de Rodrigo Sorogoyen, y Los renglones torcidos de Dios / God’s Crooked Lines, de Oriol Paulo, que será la clausura fuera de concurso. En breve se anunciará la selección completa de títulos que integrarán Perlak y competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián.

EN LOS MÁRGENES / ON THE FRINGE

JUAN DIEGO BOTTO (ARGENTINA)

País(es) de producción: España - Bélgica

Intérpretes: Penélope Cruz, Juan Diego Botto, Luis Tosar

Una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas. El filme explora el efecto que una situación de estrés económico tiene sobre las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir adelante. Un emocionante viaje a contrarreloj en los márgenes de una gran ciudad.