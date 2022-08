Nueva colección de Levi’s® y GANNI inspirada en la naturaleza

Emma Chamberlain y un grupo de amigas protagonizan la nueva campaña. Un espectacular show durante la Fashion Week de Copenhague sirvió para presentar esta colaboración. La estilista y creadora de contenido Gigi Vives fue una de las invitadas.

La colaboración Levi’s® x GANNI regresa este verano con una colección inspirada en la “Madre Naturaleza”. Las prendas de esta nueva colección están realizadas utilizando al menos un 55% de fibra de algodón orgánico, y utilizando técnicas especializadas en el ahorro de agua, también se han utilizado tintes de origen vegetal y mineral. La colección de ocho prendas cuenta con tonos suaves y siluetas fáciles de usar tanto en el campo, como en la ciudad. Creada bajo la visión absoluta del estilo Levi's® x GANNI, está disponible en una gran variedad de tallas, celebrando la inclusión y el uso de prácticas más conscientes y responsables.

La campaña “Grow Up” de Levi’s® x GANNI cuenta con la participación de la creadora de contenido y activista Emma Chamberlain que, junto con algunas de sus amigas, se divierten juntas en una huerta, donde hablan de su amor por la naturaleza y sus excepcionales habilidades en la jardinería: un sorprendente y fantástico viaje lleno de humo

“GANNI y Levi's® son aliados naturales. Nos encanta el optimismo, la irreverencia y la accesibilidad que GANNI pone en todos sus proyectos, y que cuadran a la perfección con nuestro compromiso compartido pro-sostenibilidad. La nueva colección Levi’s® X GANNI está llena de clásicos contemporáneos, fáciles de usar y que son a la vez cool."

“Aún no me creo que esta sea nuestra tercera colaboración con Levi's®. ¡Es la prueba del poder y la importancia del trabajo conjunto! Estamos super alineados en nuestras visiones desde el inicio y queremos seguir creciendo y aprendiendo juntos. La nueva colección es una mezcla perfecta de detalles característicos tanto de Levi’s®, como de GANNI. Y me encanta esta nueva campaña llena de humor.”

La colección Levi’s® x GANNI se presentó en el fashion show SS23 de GANNI durante la Fashion Week de Copenhague. La estilista y creadora de contenido Gigi Vives fue una de las invitadas.