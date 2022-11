Recetas para triunfar como un perfecto anfitrión en Navidad

miércoles 23 de noviembre de 2022 , 19:12h

La Navidad está a la vuelta de la esquina y el ambiente se va cargando de magia y de ganas de celebrar estas fechas tan especiales. Con la llegada de las cenas y comidas navideñas, toca ponerse manos a la obra. Muchos se estrenarán como el anfitrión inesperado de alguna comida o cena especial. Otros, volverán a adoptar ese papel un año más, cocinando para los de siempre con la misma (o si cabe todavía más) ilusión de cada Navidad.

Por este motivo - y pensando en todos los anfitriones que quieren sorprender – Just This, la marca de snacks de 100% queso crujiente deshidratado, nos comparte unas recetas rápidas y sencillas elaboradas con ingredientes de primera calidad. El secreto para triunfar: reinterpretar esos clásicos que no fallan con un toque más innovador. Selecciona tu opción favorita y reinventa tus menús navideños con una serie de entrantes que marcarán la diferencia.

Tabla navideña de queso, frutos secos caramelizados y uvas

Para ir abriendo apetito, una tabla de quesos crujientes Just This, nueces y avellanas caramelizadas y uvas es una opción ideal para poner en el centro de la mesa a modo de entrante y dar comienzo a un banquete de lo más especial. Prepárala en forma de árbol de Navidad para darle un toque más festivo.

Ingredientes (4 personas):

Just This Gouda Chilli (40g), Semicurado (40g) y Cheddar (40g)

Nueces (50 g) y avellanas (50 g)

Uvas rojas y blancas sin pepitas (1 racimo)

Picos de pan (5 unidades finas)

4 cdas de miel o sirope de agave

2 cdas aceite de oliva

Elaboración:

Pon una sartén al fuego y tuesta las nueces y avellanas unos 3-4 min removiendo continuamente. Retira y derrite en esa misma sartén el aceite de oliva y la miel o sirope de agave. Añade los frutos secos que has reservado y mezcla bien sin dejar de remover durante unos minutos hasta que veas que los frutos secos se van tostando. Retira y deja enfriar.

Prepara tu tabla navideña imitando la forma de un árbol de Navidad. ¡Es muy sencillo! Ve colocando diferentes capas que alternen las tres variedades de queso Just This, intercalándolas con capas de uvas rojas, uvas blancas y de frutos secos caramelizados. Termina añadiendo los picos de pan a modo de tronco, y a disfrutar.

Canapés de pera caramelizada y de panetonne con toque crujiente

Si buscas llevar el aperitivo navideño a otro nivel y deleitar a tus invitados con una propuesta de lo más sorprendente, esta es una opción ideal. Para conquistar los paladares de todos tus invitados e impresionarlos a cada bocado, sólo tienes que añadir un toque innovador y atrevido a los clásicos montaditos o canapés.

Ingredientes para los canapés de pera caramelizada (4 personas):

Just This Emmental (30g)

1 pera

1 pan baguette

15 g de mantequilla

10 g de azúcar

Pimienta negra molida.

Elaboración:

Pela y corta en lonchas la pera. Calienta la mantequilla en un sartén caliente a fuego lento y dora las lonchas de pera durante cinco minutos. Espolvorea una pizca de azúcar y deja que la pera se dore otros cinco minutos por ambos lados. Corta el pan en rebanadas y cuando la pera esté lista, coloca una loncha en cada rebanada de pan y hornea durante 10 minutos a 180 grados. Añade unas bolitas crujientes de queso Just This Emmental y espolvorea con una pizca de pimienta negra.

Ingredientes para los canapés de panetonne (4 personas):

Just This Gouda Pesto (30g)

8 rebanadas de panettone de frutas

Mermelada de tomate

30 g de piñones

Sal en escamas

Elaboración:

Corta el panettone en rebanadas de unos 5-6 mm de grosor y recorta porciones redondas o cuadradas. Aplástalo ligeramente y dóralo por ambos lados a fuego medio-fuerte, hasta que queden crujientes. Reparte la mermelada de tomate sobre el panettone tostado, y añade un puñadito de piñones y una pizca de sal. Por último, añade unas bolitas crujientes de queso Just This Gouda Pesto para aportarle el toque crujiente que marcará la diferencia. ¡Que aproveche!

Crema de champiñones y crujiente de queso

Para completar el entrante de tu menú navideño no puede faltar un plato de cuchara. Atrévete a preparar esta crema de champiñones y crujiente de queso que dejará a tus invitados con la boca abierta.

Ingredientes (para 4 personas):

250 g de champiñón

½ puerro

½ cebolla

Just This Emmental (30 g)

400 ml de caldo de pollo o vegetal

200 ml de leche evaporada

Sal al gusto

Elaboración:

Limpia y trocea los champiñones. Pocha y rehoga a fuego medio en una olla la cebolla y el puerro. Añade los champiñones y deja cocinar 5-10 minutos. Incorpora el caldo y deja que se cueza durante 15 minutos. Añade la leche evaporada y deja cocer otros 10 minutos a fuego medio. Tritura hasta conseguir una textura homogénea y cremosa. Sirve y añade los toppings crujientes de queso Just This Emmental.

Con las luces ya brillando en las calles y los villancicos resonando en nuestras cabezas, desde Just This venimos cargados del mejor espíritu navideño. ¡Selecciona tu receta favorita, enciende los fogones y dale un toque sorprendente a tus aperitivos y entrantes de estas fiestas!