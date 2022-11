Barcelona, Marrakech y Granada, serán destinos tendencia en 2023

viernes 25 de noviembre de 2022 , 13:53h

Los viajes internacionales se han visto truncados por el efecto de la pandemia y las medidas de control para contenerla. Durante dos años, visitar otro país desapareció de la lista de destinos de gran parte de la comunidad viajera. Sin embargo, el 2023 podría traer consigo una vuelta del turismo internacional, tal y como indican las predicciones de Booking.com para el próximo año.

Este informe muestra que la deseada vuelta a la normalidad parece más cercana con dos conclusiones: turistas internacionales buscan visitar España y turistas españoles desean conocer el mundo más allá de nuestro país. En primer lugar, España destaca en las tendencias de los viajeros extranjeros. Viajeros de Colombia, Gran Bretaña, Canadá o China sitúan varias ciudades españolas en su top 3 de destinos más reservados: Barcelona, El Arenal y Port d’Alcudia son los tres lugares españoles preferidos por la comunidad viajera global.

Por otro lado, los viajeros españoles también están más dispuestos a embarcarse en una aventura en el extranjero. Así lo demuestran sus destinos más deseados para el año 2023: Marrakech corona el ranking de ciudades en tendencia para la comunidad española, seguida de Budapest y Londres. Esto refleja un importante cambio respecto a las predicciones para 2022, pues los destinos preferidos eran nacionales.

No obstante, esto no significa que los españoles no viajen por España. De cara al 2023, las predicciones de Booking.com también incluyen cuáles serán las ciudades más visitadas por los turistas nacionales. Destaca en el puesto número uno Granada, una ciudad con gran encanto y un valor histórico y cultural incalculable. En segundo lugar, la capital riojana, Logroño. Finalmente, cierra el top 3 Sierra Nevada.

Pilar Crespo, Regional Manager para España y Portugal de Booking.com, comenta:

“El deseo de viajar sigue muy presente entre los españoles y además nuestro país continúa despertando interés como destino ideal para visitar. Por eso, 2023 será un buen año para el turismo, tanto nacional como internacional, a pesar de los tiempos de inestabilidad que atravesamos. Además, como corrobora el reciente estudio que hemos publicado, un 72% de los españoles quieren hacer un viaje fuera de su zona de confort y desde Booking.com seguiremos esforzándonos para que nuestros usuarios disfruten de sus aventuras de una manera más personalizada y conectada,”.

Las siete predicciones de Booking.com adelantan que el año 2023 traerá consigo el regreso de los viajes internacionales, pero también nuevas formas de turismo. Viajes virtuales y de supervivencia se mezclarán con la búsqueda de ahorro y retiros de paz.

Top destinos españoles según la comunidad viajera global

Barcelona El Arenal Port d’Alcudia

Top destinos internacionales según la comunidad viajera española

Marrakech Budapest Londres

Top destinos nacionales según la comunidad viajera española

Granada Logroño Sierra Nevada

Booking.com te recomienda los siguientes alojamientos para los destinos tendencia del próximo año.

Barcelona: Ona Hotels Mosaic ofrece un alojamiento único gracias a su ubicación y su delicada decoración. Este hotel boutique situado en plena Rambla de Barcelona ofrece 53 habitaciones dobles y varias suites, todas ellas deslumbran por su carácter y estilo propio. El edificio, construido en 1888, dispone actualmente de un aire modernista sin perder su alma histórica consiguiendo así que tu estancia sea una experiencia completamente original.

Marrakech: el Riad Anya & SPA ofrece toda la magia de Marrakech. Decorado de manera tradicional, cuidando los pequeños detalles y utilizando materiales artesanos, este hotel surgió de dos casas tradicionales marroquíes, conocidas como riads, fusionadas para formar este hotel de 9 habitaciones con baño privado. En el patio central podrás disfrutar de un té moruno en un entorno singular el cual te evocará momentos históricos gracias a su respeto por la historia y tradición.

Granada: el Hotel Granada Center, se encuentra en el centro de Granada y a pocos minutos a pie de la estación de AVE, lo que hace de este hotel un alojamiento perfecto para cualquier viaje, de ocio y turismo e incluso para negocios. Gracias a su remodelación, la innovación y el vanguardismo se fusionaron para conseguir su aspecto actual, creativo, moderno y dotado de toda la tecnología actual.