Cine, Cine, Cine: Star Crash en La Estival. Premio Horizontes. WIP Latam

LA ESTIVAL: EL "CINE CUTRE" LLEGA AL CINE DE VERANO DE PLAZA DE ESPAÑA CON ‘STAR CRASH’

La Estival , el nuevo gran cine de verano de la Plaza de España de Madrid, acogerá una sesión especial de “cine cutre” el próximo viernes 12 de agosto con la proyección de “Star Crash” (1978), una “descarada y divertidísima copia italiana de 'Star Wars'”, según señalan los organizadores, responsables del festival internacional CutreCon.

Dirigida por Luigi Cozzi, “Star Crash” aprovechó el enorme impacto que generó el film de George Lucas en todo el mundo, mostrando diseños y trajes calcados de la película original —hasta el cartel tiene una sospechosa similitud—, batallas con sables láser, robots, malvados emperadores y naves espaciales, que hacen comprender por qué existen los derechos de autor. Además, la cinta cuenta con estrellas internacionales como Christopher Plummer (‘Los hombres que no amaban a las mujeres’, ‘Doce monos’, ‘Up’) o el mismísimo David Hasselhoff (‘El coche fantástico’, ‘Los vigilantes de la playa’), en uno de los primeros papeles de su carrera.

Desde la organización explican que “ver 'cine malo' en compañía es muy divertido” y, por ello, en este pase especial de “Star Crash” se permitirá, al más puro estilo CutreCon, la libre participación y los comentarios del público, para “disfrutar aún más si cabe” de la película.

La Estival, que estará en activo hasta el 10 de septiembre, es un espacio que combina cultura y gastronomía, con un cine de 850 butacas y una pantalla de 80 m2. La programación es de lunes a domingo, con proyecciones de películas, monólogos e incluso conciertos. El sonido se emite a través de auriculares estéreo inalámbricos que permiten escuchar la película en versión original o doblada, garantizando a los espectadores un audio de calidad que no se ve interferido por el ruido exterior de la plaza.

ANA CRISTINA BARRAGÁN, NATALIA BERISTAIN, PAVEL GIROUD, PATRICIO GUZMÁN Y CARLOS LECHUGA COMPETIRÁN POR EL PREMIO HORIZONTES

Doce historias que transcurren en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México completan la sección Horizontes Latinos, la selección de largometrajes del año, inéditos en España, de entre todos los producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino, o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. En la selección que competirá por el Premio Horizontes figuran cuatro películas de la última edición de WIP Latam: ‘Dos estaciones’, ‘La piel pulpo’, ‘Un varón’ y ‘Vicenta B’.

La directora y guionista Ana Cristina Barragán (Quito, 1987), que estudió el año pasado un posgrado de creación en Elías Quejereta Zine Eskola, regresa a San Sebastián con ‘La piel pulpo / Octopus Skin’, que formó parte de la cosecha de WIP Latam 2021 y clausurará la sección.

Mariano Biasin (Buenos Aires, 1980) presentará ‘Sublime’, su primer largometraje, tras su paso por la sección Generation 14plus del Festival de Berlín.

La sección acogerá el estreno mundial de ‘Ruido / Noise’, el tercer largometraje de la realizadora Natalia Beristain (Ciudad de México, 1981), que compitió en la Semana de la Crítica de Venecia con su película de debut, ‘No quiero dormir sola’ (2012).

Pavel Giroud (La Habana, 1973), que estrenó ‘Omertà’ (2008) en el Día del Cine Vasco del Festival de San Sebastián y recibió el premio del Foro de Coproducción Europa-América Latina por el proyecto ‘El acompañante’ (2013), presentará ‘El caso Padilla / The Padilla Affair’, una no ficción en torno al poeta cubano Heberto Padilla.

‘Un varón’, el primer largometraje de Fabián Hernández (Bogotá, 1985), competirá por el Premio Horizontes tras su estreno en la Quincena de Realizadores de Cannes. ‘Un varón’ fue una de las películas seleccionadas en WIP Latam el año pasado.

También fue seleccionado en WIP Latam 2021 -y previamente como proyecto en el Foro de Coproducción Europa-América Latina en 2019- ‘Dos estaciones’, el primer largometraje del mexicano Juan Pablo González (Jalisco, 1984), que participó en la World Cinema Dramatic Competition del Festival de Sundance, donde Teresa Sánchez obtuvo el Premio Especial del Jurado a la mejor interpretación.

Patricio Guzmán (Santiago de Chile, 1941) vuelve al Festival de San Sebastián con su última película, ‘Mi país imaginario / My Imaginary Country’, que se presentó en la sección Proyección Especial en el Festival de Cannes y que inaugurará la sección a concurso.

Carlos Lechuga (La Habana, 1983) participó en Horizontes Latinos en 2016 con ‘Santa y Andrés’ y ahora regresa a la sección con ‘Vicenta B.’, que recibió en 2021 el Premio EGEDA Platino Industria al Mejor WIP Latam.

También competirá por el Premio Horizontes ‘Carvão / Charcoal’ (Carbón), el primer largometraje de Carolina Markowicz (Sao Paulo, 1982) que fue seleccionado este año en Cine en Construcción (Toulouse).

Manuela Martelli (Santiago de Chile, 1983) presentará en San Sebastián su largometraje de debut, ‘1976’, tras su estreno en la Quincena de Realizadores de Cannes y su selección en Ventana Sur Proyecta 2018 y Cine en Construcción 2022 (Toulouse).

La ópera prima de la costarricense Valentina Maurel (San José, 1988), ‘Tengo sueños eléctricos’, que fue seleccionado en 2021 bajo el título de Jardín en llamas para Proyecta, se presentará en el Festival tras su paso por Locarno.

Por último, ‘La jauría’, el primer largometraje de Andrés Ramírez Pulido (Bogotá. 1989), competirá por el Premio Horizontes, tras su paso por Cine en Construcción (Toulouse) y la Semana de la Crítica de Cannes, donde recibió el Grand Prix y el premio SACD.

WIP LATAM PRESENTARÁ SEIS PELÍCULAS

El castillo / The Castle, de Martín Benchimol; Estranho Caminho / A Strange Path, de Guto Parente; Sueño Mexicano / Mexican Dream, de Laura Plancarte; Casa no Campo / A House in the Country (título provisional), de Davi Pretto y las óperas primas Penal Cordillera, de Felipe Carmona, y Sandra, de Yennifer Uribe Alzate, son los seis largometrajes latinoamericanos en fase de postproducción que se presentarán ante una audiencia de profesionales en la 70ª edición del Festival de San Sebastián. Los seis títulos optarán al Premio de la Industria WIP Latam y al Premio EGEDA Platino Industria y, además, las dos producciones mayoritarias brasileñas (Estranho Caminho y Casa no Campo) serán también candidatas a los Premios Projeto Paradiso.