Discover Qatar presenta quioscos para reservar visitas guiadas y traslados a los estadios

miércoles 07 de diciembre de 2022 , 12:22h

Discover Qatar, la compañía de gestión de destino de Qatar Airways, ha puesto en marcha sus propios quioscos en Doha, situados en Souq Waqif y Katara Cultural Village, así como mostradores en Barwa Madinatna y en 12 hoteles de la capital. En los quioscos y los mostradores de los hoteles, que funcionarán durante todo el torneo, los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022TM podrán reservar sus visitas turísticas y distintos servicios, incluidos los traslados a los estadios para los 64 partidos.

Como parte de su compromiso para mostrar la rica cultura de Qatar, Discover Qatar busca conectar al mundo a través de las experiencias culturales que hacen de este torneo el evento global que es. La conexión con el deporte y la cultura van de la mano, y estos recorridos y visitas destacan la profunda conexión de Qatar con el fútbol.

El GCEO de Qatar Airways, Su Excelencia el Sr. Akbar Al Baker, asegura: "Qatar es un país con una rica cultura e historia, e invito a quienes vienen a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022TM a que utilicen estos servicios y descubran la belleza de Qatar. Tanto si los aficionados están aquí para descubrir los diversos ecosistemas de Qatar como para conocer nuestra orgullosa historia, les garantizo que los visitantes se irán con una mejor idea de quiénes somos y de lo que ofrece nuestro país, además de vivir el mayor acontecimiento deportivo del mundo".

Los tours de Discover Qatar incluyen Discover the Dunes and Inland sea, Discover Souq Waqif, Discover Katara Village, Discover Quest Theme Park, Discover Desert Falls Water & Adventure Park, Discover the Mangroves of Qatar, Discover Doha city tour (uno de los favoritos) y nuevas actividades y servicios lanzados recientemente.

También se ofrecen paquetes para visitar el recién inaugurado Fuwairit Kite Beach (FKB), el nuevo resort de kitesurf al noreste de Doha. FKB ofrece clases de kitesurf para diferentes niveles, desde principiantes hasta avanzados, con acceso al resort y alquiler de equipos.

Tiki Taka Beach Club by Ritz Carlton Sharq Village ofrece a los huéspedes acceso a una piscina infinita y a la playa, incluyendo actuaciones en directo de algunos de los mejores DJs internacionales.

Discover Qatar ofrece un viaje único en la vida para que los invitados a la Copa Mundial de la FIFA disfruten viendo los partidos mientras experimentan el entretenimiento tradicional qatarí en el campamento beduino de Sealine. El paquete turístico incluye el traslado desde el punto de recogida designado en la estación de metro de Msheireb en autocar con aire acondicionado, un viaje por el desierto a través de las espectaculares dunas de arena de Sealine, sandboarding, y cuenta con un artista tradicional de tatuajes de Henna. La extraordinaria noche termina con una cena gourmet de 5 estrellas de gastronomía de Oriente Medio antes del traslado de vuelta. El tour Discover the Dunes and Bedouin tiene un precio a partir de 679 euros* por persona. Para más información

Discover Qatar también opera los traslados de ida y vuelta a los estadios para todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022TM, proporcionando una forma cómoda y directa de ir y venir a los estadios. Los autobuses operan desde dos puntos de recogida designados: el puerto de Doha y Souq Waqif.