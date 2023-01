Ibiza refuerza su oferta turística en 2023 apostando por el arte y la cultura

viernes 27 de enero de 2023 , 07:32h

Ibiza es arte, es cultura, es originalidad, es creatividad; un lugar que siempre sorprende con algo diferente que vivir y sentir. En ese sentido, la propuesta turística de la isla balear encamina sus novedades hacia una apuesta clara y decidida por diversificar la oferta a nuevos sectores que, como el arte y la cultura, permiten atraer a un visitante que valora los destinos únicos y en constante innovación.

A lo largo de los años, Ibiza ha sido escenario de numerosas producciones audiovisuales y ahora, se da un paso más hacia la profesionalización y calidad del servicio presentándola como el plató idóneo desde el que contar e imaginar. El esfuerzo institucional por la constante innovación, además, va acompañado del empuje y la fuerza de promotores y creadores locales que han apostado, desde ámbitos y proyectos diferentes, por hacer cultura y arte desde Ibiza para el mundo.

Tres de esos proyectos fueron presentados recientemente en la isla blanca. Se trata de dos festivales —Ibicine e Ibizacinefest—que son antesala de los Premios Goya y que, desde diferentes ópticas, apuestan por dar luz y servir de trampolín a proyectos e ideas cinematográficas de toda índole. Así como la feria de arte CAN, celebrada por primera vez el año pasado y que logró poner el nombre de Ibiza en el calendario mundial del Arte Contemporáneo.

Festival de Ibiza Ibicine

Se trata de un festival organizado dentro de las actividades anuales de IACI (Ibicine Asociación Cinematográfica de Ibiza) que apuesta por el talento emergente nacional, internacional y de las Islas Baleares, dotando de especial importancia al cortometraje. Además, organiza los premios Astarté, en los que galardona por categorías los aspectos técnicos y artísticos que tienen cabida en estas producciones cinematográficas.

Tras cinco ediciones, Ibicine ha sido seleccionado por la UNESCO como festival representante de España en las rutas de turismo cinematográfico Movie Travel, ha recibido el reconocimiento del Consell d’Eivissa, ha sido premiado con el Business Excellence Award como Mejor Festival de las Islas Baleares por la revista Acquisition International y, recientemente ha sido nombrado festival colaborador de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, formando parte del listado de festivales que califican para los premios Goya ‘23.

Ibizacinefest (IBZCF)

Ibizacinfest renueva su compromiso con Ibiza y la cultura a través de una programación de títulos nacionales e internacionales inéditos en la isla, actividades dirigidas a profesionales, concursos de cortometrajes para descubrir e impulsar el talento local y un programa educativo con proyecciones especiales para estudiantes y niños. La séptima edición del festival se desarrollará en varias sedes en distintos municipios de la isla y mantendrá su versión online en la plataforma Filmin.

El cortometraje vuelve a ser protagonista de Ibizacinefest, que el pasado mes de mayo fue reconocido como calificador a los Premios Goya 2023 para cortometrajes por la Academia de Cine. La programación incluye la proyección del palmarés del Festival de Budapest, el programa Shortfilms on Tour en colaboración con la European Film Academy y más de 60 cortos nacionales e internacionales.

CAN Art Fair

Desde tiempos ancestrales, Ibiza ha estado marcada por una gran variedad de culturas, conformando así un patrimonio histórico-artístico de inmenso valor. Una de las razones por las que nace CAN, una novedosa feria de arte que fusiona la emción y vivacidad de la escena artística contemporánea con la actitud desenfadada propia del estilo de vida mediterráneo. CAN se traduce como "casa de" en ibicenco, convirtiendo así a Ibiza en lo que siempre ha sido: la Casa del Arte. El hogar de los últimos movimientos, el espacio donde todo llega primero y, en definitiva, un lugar que destaca por marcar el rumbo para que otros lo sigan.

CAN o Contemporary Art Now se concibe como un evento que celebra el renacimiento actual de la pintura figurativa y obras afines a esta corriente pictórica. Con una mirada retrospectiva al legado pionero del cubismo, el impresionismo, el expresionismo, el surrealismo, el fauvismo, la CoBrA, la Nueva Objetividad, hasta llegar al Futurismo y la Nueva Escuela de Leipzig, el Pop Art, el arte naïve y sus subvariedades, el comisariado de la feria se centra principalmente en los artistas notables y las galerías que han apoyado sus prácticas. Presentada en un gran espacio diáfano a las afueras de la ciudad de Ibiza, CAN se asemeja más a un vibrante encuentro de galerías que a una feria de arte al uso.