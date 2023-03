Lourdes Montes madrina del nuevo centro Moonz en Las Rozas (Madrid)

lunes 06 de marzo de 2023 , 07:16h

Moonz, la prestigiosa marca dental especializada en ortodoncia infantil y odontopediatría, perteneciente a DONTE GROUP, sigue imparable con su plan de expansión en la Comunidad de Madrid y ha inaugurado esta mañana un nuevo centro en Las Rozas que ha contado con la empresaria y diseñadora Lourdes Montes, esposa del torero Francisco Rivera Ordóñez, como madrina de honor.

El nuevo centro Moonz, ubicado en la calle Camilo José Cela, 1 llega al municipio madrileño con un proyecto totalmente innovador y sorprendente dentro de la salud bucodental para los niños. En sus más de 150m2, que cuentan con tres gabinetes, los más pequeños se sentirán protagonistas de sus tratamientos de ortodoncia.

La andaluza Lourdes Montes, que tiene dos hijos con el torero Francisco Rivera Ordóñez, Carmen de 7 años y Curro de 4 años, fruto de su matrimonio con el hijo de Carmen Ordóñez y Francisco ‘Paquirri’ Rivera en 2014, ha destacado la importancia de que existan proyectos como el de Moonz que piensa tanto en los más pequeños “Los niños siempre vienen con un poquito de miedo y al entrar aquí conectan con el espacio, se divierten y juegan pero, sobre todo está descontextualizado de lo que es un centro médico” . Lourdes, además, ha destacado el papel de los médicos, “ellos se ocupan de crear el vínculo con los niños para que sigan el tratamiento de la forma más natural posible y que valoren el cuidado personal y la higiene. Integran tanto a los niños que se sienten importantes y terminan haciéndolo solitos”.

A sus hijos les cuesta ir al dentista, sobre todo a Carmen, “hay que perder el respeto a la bata blanca y es importante que existan proyectos como Moonz”.

Lourdes también ha querido hablar de sus proyectos, reconoce que ahora empieza la época más fuerte, “estamos a tope, la gente después de Navidad empieza a prepararse, estoy muy contenta porque llevamos seis años y la marca está ya muy afianzada. Es una satisfacción ver que año tras año nuestras clientas repiten, son muy fieles. Por supuesto seguimos mejorando en cada colección, el traje de flamenco ha traspasado fronteras”. La diseñadora ha confirmado que este año volverá a vestir de flamenca a Eugenia Martínez de Irujo como el año pasado,“tenemos una relación fantástica, ella es maravillosa”. Para quien también ha tenido palabras ha sido para la reina Letizia, “me parece que la reina de España debe vestirse de flamenca, no lo ha hecho nunca y pienso que sería maravilloso”. Por supuesto a quien sí vestirá será a su pequeña Carmen.

En cuanto a ser mamá, Lourdes no descarta volver a quedarse embarazada, “no me importaría, me encantan las familias numerosas. A Fran y a mí nos encantan los niños pero tengo sentimientos encontrados: me siento muy cómoda con la edad que tienen los niños pero me da pena que el tiempo pasa volando, si tiene que ser, será”. Quienes no quieren un hermanito son Curro y Carmen, “ellos se adoran y no quieren más, se quieren mucho y juegan mucho juntos. Son muy diferentes pero se complementan “ella es muy creativa, se fija en los colores, le encanta el arte y la decoración, es muy sensible a todo eso. El otro no, es un mini-Fran, es igual que su padre, le encantan los toros pero no me gustaría que mi hijo fuera torero, es una vida muy dura. Ya nos encargaremos de que su vida vaya por otro lado”.

En cuanto a volver a la televisión, recuerda esa época con mucho cariño pero a día de hoy no tiene previsto volver, “la tele no es mi sitio, no es un lugar donde me sienta especialmente cómoda, fue una época preciosa con Anne y me trataron muy bien pero sé que no es mi ámbito, Fran tampoco está ya en televisión”.

También ha tenido palabras de mucho cariño para Tana Rivera, “ella es fantástica, buena, generosa y una persona muy implicada con todo y lo hace muy bien siempre. Los niños la quieren mucho porque es su hermana mayor, es maravillosa, les da todo los caprichos. Llega Tana y es una fiesta”.

Sobre su ex-cuñada Eva González y su presencia en el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla de este año, también ha tenido palabras de halago, “ella es estupenda y se merece que le pasen cosas buenas, es un orgullo”. También ha destacado su buena relación con la modelo y presentadora “nuestra relación es fantástica”.

De quien no ha querido hablar ha sido de su cuñado Cayetano Rivera Ordóñez y la relación que mantiene con la presentadora Eva González.

Moonz crece y lo hace a un ritmo considerable. “La apertura de Moonz Las Rozas nos posiciona como el referente nacional del cuidado de la salud bucodental para los más pequeños y sus familias. Estamos llevando un ritmo de crecimiento exigente, pero sin perder el foco en lo más importante: mantener nuestra esencia, nuestra completa orientación al paciente”, explica el Dr. Javier Girón de Velasco, director general y cofundador de Moonz.

“El tratamiento se convierte para los niños en una experiencia inigualable desde que entran por la puerta. Contamos con zonas de juegos para que la espera, un momento generalmente difícil de gestionar para los padres, se convierta en motivo de diversión. Todo el espacio de los centros Moonz, incluyendo los sillones dentales, está inspirado en una selva llena de naturaleza y animales con mucho color: el Moonz World. Desde el momento en que un niño entra en ese entorno tan especial y diferente, se establece un vínculo entre personal y paciente que facilita la evolución del tratamiento, haciéndoles que se impliquen en el mismo. Ir al dentista ya no supone un trauma para los más pequeños, es una forma original que los involucra en todo el proceso”, comenta Girón de Velasco.

El acto ha contado también con José de la Uz, alcalde de Las Rozas, Mercedes Piera, concejal de empleo, economía e innovación, David Santos, concejal de sanidad y Mónica Paraíso, coordinadora Distrito Norte. De la Uz ha destacado que “estamos encantados de contar con proyectos potentes e innovadores que ofrezcan servicios de la máxima calidad que buscan que la gente sea feliz como nuestro eslogan: Las Rozas me hace feliz”.

El equipo humano de Moonz se implica en la educación de los niños durante el tratamiento, fomenta el desarrollo, la aceptación y la adquisición de buenos hábitos de limpieza y cuidados, dentro y fuera del centro. Las nuevas instalaciones de Moonz en Las Rozas cuentan con tres gabinetes dentales y la maquinaria más vanguardista del mercado en salud bucodental que cumple con los más altos estándares internacionales en seguridad e innovación para ofrecer un excelente servicio de atención al paciente.

La compañía Moonz, enfocada en la esmerada atención al paciente, ha tratado ya a más de 45.000 niños desde su fundación en 2011. La marca suma un total de 14 centros, entre España y Reino Unido.