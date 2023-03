Walking Festival Ameixial, un paseo íntimo por el interior del Algarve

Hace 2.500 años que se transita por los senderos que atraviesan Ameixial, así que seguir paseando por este rinconcito del corazón del Algarve se antoja el mejor de los planes para esta primavera. El municipio de Loulé celebra del 28 al 30 de abril la décima edición del ‘Walking Festival Ameixial’, el mejor plan para los amantes del senderismo: rutas infinitas, históricas y familiares para alternar con astronomía, música, gastro y la restauración del techo de un pajar. Turismo 100% sostenible que este año puedes disfrutar con las comodidades del glamping

No hay mejor prueba del despertar del interior algarvío que la celebración de la décima edición del ‘Walking Festival Ameixial’. Una década lleva ya este pueblo del corazón del municipio de Loulé reuniendo cada primavera a amantes de lo bueno para vivir una experiencia que va mucho más allá del senderismo. A este rincón del Algarve se viene a hacer caminatas, a escuchar música y a compartir con la comunidad local, a apreciar su gastronomía, sus costumbres y su lengua. Todo, en mitad de un entorno natural tranquilo, acogedor y apasionante.

La 10ª edición del ‘Walking Festival Ameixial’ es el termómetro perfecto para medir la buena salud que atraviesa ese Algarve que vive alejado de los acantilados y las playas de película; ese territorio lleno de patrimonio cultural y natural que, del 28 al 30 de abril, invita a viajeros y exploradores a recorrer algunas de las rutas que hacen de la región del Algarve uno de los mejores destinos de senderismo del mundo.

Las inscripciones están abiertas desde el 1 de marzo para que no pierdas la oportunidad de descubrir lo que más te gusta hacer este año, como novedad, con todas las comodidades que te ofrece el glamping.

Paseos por un patrimonio material e inmaterial

El abandono no es una opción para este pueblo del norte del municipio de Loulé. Este compromiso por la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la Sierra do Caldeirao fue el que hace diez años sirvió de motor para arrancar la primera edición del ‘Walking Festival Ameixial’. Una década después, este objetivo no solo sigue liderando el espíritu de este festival, sino que ha ido más allá, reforzando la unión inevitable entre la biodiversidad, la supervivencia de un pueblo y su fusión sostenible con los hermosos paisajes que lo rodean. Este patrimonio material e inmaterial son los cimientos sobre los que se sustenta este festival y su mayor reclamo.

En un firme deseo de difundir y proteger esta esencia algarvía tan única, es que el festival organiza en cada edición caminatas de diferente índole (familiares, amateur, inclusivas, temáticas, alta intensidad...) El objetivo es dar a conocer la historia que da vida a la Sierra do Caldeirao y ayudarla, al mismo tiempo, a emprender y mantener un desarrollo sostenible de la zona.

El programa de actividades es amplio y va desde una conferencia y un paseo con el historiador Luis Palma, a la contemplación e interpretación del patrimonio cultural arqueológico, arquitectónico y etnográfico, cuyo máximo exponente es la primera escritura ibérica, que fue encontrada en estos caminos que llevan siendo transitados desde hace más de 2.500 años.

Astronomía, gastro, yoga y la misteriosa escritura del Suroeste

Como novedades en la edición de este año, está la realización de una ruta de senderismo más profesional, que irá de Alte hasta Ameixial en un recorrido que supera los 40 kilómetros y las expectativas de cualquiera en cuanto a experiencia vital. Será una ruta en la que atravesar paisajes de historia, patrimonio y tradición.

En el plano gastronómico, las alianzas con Café Central y Casa do Povo seguirán intactas, así que serán dos puntos clave en los que degustar lo mejor de la gastronomía algarvía y sus vinos. Para completar la experiencia foodie, no faltará el Food Truck Vegano, uno de los mayores éxitos de la edición pasada.

Las caminatas nocturnas, los laboratorios de paleontología, las sesiones de astronomía al caer la noche, el yoga al atardecer y otras actividades en torno al Geoparque Algarvensis seguirán siendo la columna vertebral de un programa que cada año atrae a más seguidores del turismo sostenible. Jóvenes, adultos y familias amantes de la naturaleza y comprometidos con el pasado que aprenden, de la mano de expertos de la zona, curiosidades como la llamada ‘escritura del Suroeste’, una misteriosa adaptación del alfabeto fenicio que se desarrolló en la Edad de Hierro en Andalucía y el sur de Portugal, y de la que hay registros en esta zona del Algarve. Un motivo más para venir.

Ser uno más de la comunidad: restaurar un pajar

La interacción directa con la comunidad es uno de los principales atractivos de esta cita, pues todo el que acude al ‘Walking Festival Ameixial’ participa en primera persona del desarrollo de la comunidad rural. En esta ocasión, como ya sucedió en otras ediciones, los asistentes que lo deseen podrán participar de un taller de restauración del techo de paja de centeno del pajar de Corte d’Ouro, un proyecto en el que el turista tiene la oportunidad de dejar una huella memorable en la región por y para los vecinos de Ameixial. La huella del turismo sostenible.

‘Algarve Walking Season’