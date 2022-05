92 banderas azules ondean en el Algarve

miércoles 11 de mayo de 2022 , 09:28h

86 banderas azules en playas, 4 en marinas y 2 en embarcaciones de ecoturismo. La calidad de la oferta de sol y playa del Algarve se confirma un año más como una excelente opción para disfrutar del ocio junto al mar. Disfrutar de esta belleza bajo el sol algarvío es el mejor antídoto contra la rutina

Lo dice Europa y lo respalda el Programa de la ONU para Medio Ambiente: Algarve es la región de Portugal que mejor cumple en sus playas y marinas con los requisitos de calidad en materia de medio ambiente, seguridad, confort, información y sensibilidad ambiental. Por este motivo, la Asociación Bandera Azul de Europa (ABAE) ha premiado este año 86 playas, 4 marinas (Lagos, Portimao, Albufeira y Vilamoura) y 2 embarcaciones de ecoturismo del Algarve con este distintivo, confirmando una vez más que los arenales y aguas cristalinas del sur de Portugal bien merecen una escapada.

Con 26 distinciones, Albufeira vuelve a ser el municipio que recibe más banderas de todo el país (25 playas y una marina), entre las que destaca su kilométrica Playa de Falesia, considerada una de las mejores del mundo en numerosos ránking. Otros municipios que han conquistado un buen número de banderas este año son Vila do Bispo, en la Costa Vicentina, con 11 playas con bandera azul; Loulé, con 10 playas y una marina, y Portimão, con 6 playas, 1 marina y 2 embarcaciones de ecoturismo

Mejor Destino de Playa del Mundo

Pero teniendo en cuenta que el Algarve ha sido elegido Mejor Destino de Playa del Mundo en los World Travel Awards, cualquier opción que elija el viajero será una apuesta ganadora. Aquí encontrará tranquilos e inmensos arenales próximos a la frontera con Huelva, donde el agua del Atlántico se antoja menos fría. Esto y los 300 días de sol al año de los que presume la región, aderezados con esa luz brillante tan suya, hacen del sur de Portugal el destino ideal para una escapada de primavera.

Te damos cuatro opciones paradisiacas y al abrigo del Atlántico en las que luce la Bandera Azul y donde podrás disfrutar del primer chapuzón de la temporada con amigos o familia, alejados del bullicio urbano y de la rutina:

Playa da Barreta

Próxima a Faro, capital del Algarve, se encuentra la Playa da Barreta con Ilha Barreta e Ilha Deserta a cada lado. Un majestuoso paraje natural en el que perderse y dejar atrás el ruido y el estrés. Ubicado dentro del Parque Natural da Ría Formosa, esta extensísima lengua de arena bañada por el río en una orilla y por el Océano Atlántico en la otra ofrece un paisaje virgen que invita a desconectar, pues no hay edificación alguna a su alrededor.

Sus aguas más templadas y tranquilas la convierten en un destino perfecto al que acudir para pasar el día en familia. Al tratarse de un parque natural no permite el acceso de vehículos, que deberán quedarse en la marina de Faro, desde donde se puede tomar el ferry para alcanzar este particular paraíso. No escucharás más que las olas del mar.

Playa de Cabanas

Enclavada en la Isla de Cabanas se encuentra la playa de Cabanas, que presume de ser una de las más bonitas de Tavira. Al ser un poco más ventilada que otros arenales de sotavento, ofrece una atractiva oferta para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la vela.

El acceso es por vía marítima, si bien hay bares y restaurantes en los que poder disfrutar de la gastronomía de la zona, lo que la convierte en un destino ideal para ir con niños.

Playa da Fuseta

Si tu idea es alejarte de todo y disfrutar de kilómetros de playa y naturaleza, en la zona oeste de la Ilha de Armona, en Olhão, se extiende este otro desierto de arena donde las aguas se refugian del frío Atlántico. Una de las pruebas de que este lugar es lo más parecido a un paraíso natural es que no tiene servicios de restaurante: aquí solo encontrarás playa, sol y paz.

El mejor momento del día aquí, sobre todo para los que visitan el lugar con niños, es cuando la marea desciende, pues multitud de piscinas naturales se van formando a lo largo del infinito arenal, lo que permite pegarse un baño a una temperatura agradable.

Playa de Ancao

En pleno Parque Natural da Ría Formosa, la Playa de Ancao (Loulé) te brinda la posibilidad de vivir una experiencia única: disfrutar de la arena, el sol y el Atlántico mientras la brisa te trae los aromas de las hierbas que, de forma natural, crecen en las majestuosas dunas que delimitan el arenal.

Si bien se trata de la playa más frecuentada de la región algarvía de sotavento, la posibilidad de combinar el día de playa con un paseo por las enredadas calles de Loulé, llenas de inspiración árabe e historia, son una oportunidad que no te puedes perder. No olvides además probar sus dulces tradicionales, como el bolo de almendra e higo o el flan de miel para coronar un día perfecto de sol, diversión y playa.

Playas del Algarve con Bandera Azul:

Albufeira (25 playas): Salgados, Galé-Oeste, Galé-Este, Manuel Lourenço, Evaristo, Castelo, Coelha, São Rafael, Arrifes, Peneco, Pescadores, Alemães, Inatel, Aveiros, Oura, Oura-Leste, Santa Eulália, Maria Luísa, Olhos D’Água, Belharucas, Falésia Açoteias, Falésia Alfamar, Rocha Baixinha Poente, Rocha Baixinha and Rocha Baixinha Nascente.

Aljezur (4 playas): Odeceixe-Mar, Amoreira-Mar, Monte Clérigo and Arrifana.

Vila do Bispo (11 playas): Cordoama, Beliche, Castelejo, Tonel, Mareta, Martinhal, Ingrina, Zavial, Salema, Almádena – Cabanas Velha and Burgau.

Lagos (3 playas): Luz, Porto de Mós, Meia Praia.

Portimão (6 playas): Alvor Poente, Alvor Nascente, Vau, Três Castelos, Rocha and Marina.

Lagoa (6 playas): Ferragudo, Caneiros, Carvoeiro, Vale Centeanes, Senhora da Rocha and Vale do Olival.

Silves (2 playas): Armação de Pêra and Praia Grande Poente.

Loulé (10 playas): Vilamoura, Quarteira, Forte Novo, Almargem, Loulé Velho, Vale do Lobo, Garrão-Poente, Garrão-Nascente, Ancão and Quinta do Lago.

Faro (4 playas): Faro-Mar, Barreta, Ilha do Farol-Mar and Culatra-Mar.

Olhão (4 playas): Armona-Mar, Armona-Ria, Fuseta-Mar and Fuseta-Ria.

Tavira (4 playas): Barril, Terra Estreita, Ilha de Tavira-Mar and Cabanas-Mar.

Castro Marim (3 playas): Praia Verde, Cabeço and Alagoa-Altura.

Vila Real de Santo António (4 playas): Manta Rota, Lota, Monte Gordo and Santo António.