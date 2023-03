Experiencias de arte, gastronomía y alta coctelería para Semana Santa en Madrid

miércoles 29 de marzo de 2023 , 07:35h

Cultura, lujo y gastronomía en Semana Santa. Comienza la cuenta atrás y Derby Hotels Collection propone una Semana Santa en el Hotel Urban 5*GL y Hotel Villa Real 5* con propuestas que combinan arte y planes para los amantes de experiencias más exclusivas.

Ubicados en pleno corazón del triángulo del arte en el eje del el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, próximo a puntos de interés turístico de la ciudad, como la Puerta del Sol, Gran Vía, la Plaza Mayor y el Parque del Retiro; el Hotel Urban y el Villa Real invitan a madrileños y visitantes a descubrir todos los secretos de la ciudad y a disfrutar de su amplia oferta en ocio.

CÓCTELES DE DISEÑO Y ARTE EN EL HOTEL URBAN DE MADRID

El Hotel Urban 5* GL combina a la perfección arquitectura y diseño en sus habitaciones con colecciones originales de Papúa Nueva Guinea, lo que le convierte en un hotel único en el centro de Madrid.

Al atardecer, la visita a Glass By Sips se convierte en obligada. El innovador concepto ‘drinkery house’ de la mano de Simone Caporale y Marc Álvarez, cuya coctelería en Barcelona ha sido reconocida como la tercera mejor del mundo, según The World's 50 Best Bars.

Sus propuestas teletransportan directamente a la niñez como Bubble; más rompedoras como Bloody Merry o su Negroni, cuyo hielo, que nunca se derrite, lo hace verdaderamente especial.

Para los amantes de las alturas y las vistas panorámicas de la ciudad el Urban propone disfrutar de la puesta de sol desde su terraza de invierno. Ubicada en la sexta planta, con vistas al barrio de los Austrias y a las avenidas más madrileñas como la calle Alcalá, Gran Vía y el Retiro, huéspedes y visitantes podrán disfrutar del cielo de Madrid con una carta de tapas, snacks y cocktails.

Entre los tragos destacan Chica 10, a base de gin Tanqueray infusionada en mora y luma, zumo de limón, sirope de azúcar y Sprite; Vainilla Sour, un refrescante y sorprendente combinado de Vodka Ketel One infusionado en vainilla, zumo de naranja y limón, albúmina y sirope de lavanda, y otros clásicos como Mojitos y Margaritas.

HISTORIA Y GASTRONOMÍA EN EL HOTEL VILLA REAL 5*

Situado en la plaza de las Cortes y frente al Congreso de los Diputados, el Hotel Villa Real 5* ofrece su experiencia Stay & Food que incluye alojamiento en sus elegantes habitaciones, desayuno y un menú degustación en el East 47. Un espacio gastronómico de inspiración mediterránea, decorado con litografías de Andy Warhol donde se respira Pop Art Neoyorkino.

Para completar la experiencia, el Villa Real dispone de su Terraza en calle con vistas a Las Cortes y una panorámica única al Barrio de las Letras.