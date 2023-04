Sendaviva trabaja para convertirse en un referente de turismo sostenible

lunes 24 de abril de 2023 , 09:14h

Desde su apertura hace ya dos décadas, Sendaviva trabaja para convertirse en un referente en turismo sostenible y de calidad, comprometido con el entorno natural en el que se ubica, las personas y el medio ambiente. En este sentido, el parque conmemora Día Internacional de la Madre Tierra con la presentación de su último informe sobre el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y la captura de carbono total anual de las especies vegetales del parque, con el objetivo de definir su balance y, por tanto, estimar su contribución al calentamiento global.

Sendaviva mide la huella de carbono de la actividad del parque desde 2017, para conocer sus principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, GEI, y trabajar en su reducción. El estudio de emisiones concluye que la actividad directa de Sendaviva, derivada del consumo de combustibles de fuentes fijas y fuentes móviles, emitió un total de 41 tCO2e, mientras que la estimación de la captura de carbono hasta la fecha de las especies vegetales del parque es de 259 toneladas (tC). De esta forma, la captura de carbono compensa en su totalidad a las emisiones directas generadas por la actividad de Sendaviva, lo que lo convierte en un parque "climáticamente positivo", dado que el 100% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) quedan compensadas por la captura de carbono (tC).

En este sentido, en palabras de Rubén González, gerente de Sendaviva, "estamos trabajando para convertirnos en el primer parque de la naturaleza climáticamente neutro, mediante la estimación de la captura de carbono en las propias instalaciones y la puesta en marcha de una serie de medidas para mitigar las emisiones indirectas no compensadas".

Huella hídrica y residuos

El parque también ha creado indicadores para calcular la huella hídrica y está trabajando en el desarrollo de programas de uso eficiente del agua -con los circuitos cerrados en las distintas atracciones acuáticas se evita el uso de 40.000 metros cúbicos por temporada-.

En el área de residuos, la priorización del reciclaje, así como su adecuada disposición y la minimización de los insumos externos y la generación de desechos son otros puntos reseñables -los vasos de plástico se han eliminado de la restauración utilizando en su lugar vidrio, que es 100% reciclable-.

Sendaviva cuenta, además, con un programa de recogida selectiva de residuos que ha permitido, desde el año 2017, reciclar más de 42 toneladas de papel y cartón y más de 12 toneladas de vidrio. Por otro lado, ha sido el primer parque en sumarse al movimiento 'Too Good To Go', bajo el lema #Lacomidanosetira, para combatir el desperdicio de alimentos.

Energía y transporte

En cuanto a la energía, el parque cuenta con varias instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo energético, una acción que evita la emisión de 54 toneladas de CO2 al año a la atmósfera. Además, toda la energía extra que necesita el parque, que no se produce desde sus instalaciones fotovoltaicas y que se adquiere, es de origen renovable.

En el campo de la movilidad sostenible, el parque está colaborando con NAITEC (Centro Tecnológico especializado en movilidad y mecatrónica de Navarra) en el desarrollo de una prueba piloto de un vehículo autónomo, eléctrico y con una alta eficiencia energética.

Proveedores Locales

El parque elabora su propia propuesta gastronómica a base de platos elaborados con productos de calidad de la zona, principalmente de 'Kilómetro Cero', muchos de ellos con sello de Denominación de Origen Navarra.

La mayoría de las materias primas que se utilizan en Sendaviva se adquieren a menos de 100 kilómetros del parque, impulsando la economía local, el producto local y los establecimientos del entorno más cercano. Además, como el traslado del producto desde su origen a Sendaviva es de un recorrido corto, se reducen las emisiones de CO2 en el transporte de mercancías.

Compromiso con los ODS medioambientales

Sendaviva está adherido al 'Pacto Mundial de la ONU', la iniciativa de Naciones Unidas que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo, que realiza un llamamiento para que empresas y organizaciones alineen sus estrategias y operaciones con diez principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. Todo ello, con la directriz de la ONU para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector empresarial.

Cabe destacar el compromiso de Sendaviva con los ODS medioambientales para que los visitantes vivan una experiencia turística y de ocio única, pero también responsable con el medio ambiente. Así, en los últimos años Sendaviva ha implementado programas de uso eficiente del agua; toda la energía requerida por el parque es limpia y no contaminante y cuenta con un programa de recogida selectiva de residuos que ha permitido, desde el año 2017, reciclar más de 42 toneladas de papel y cartón y más de 12 toneladas de vidrio.

Y, como parte de su compromiso con el futuro del planeta, posee un Manual de Buenas Prácticas Ambientales que implica a todo el equipo del parque en el respeto por la naturaleza y la puesta en marcha de prácticas sostenibles en el consumo de energía, agua y materiales y productos, la reducción y gestión de residuos y vertidos, las emisiones atmosféricas y la contaminación acústica.

Conservación animal

Dentro del ODS 'Vida de ecosistemas terrestres', Sendaviva también trabaja en proyectos de conservación de la fauna como Aquila A-LIFE, que permite la observación de pollos de águila en tiempo real, los programa de EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios) para la nutria Europa, los titis de cabeza de algodón y los linces boreales; el Life Lutreola Spain del visón europeo; y el EEP Saimiri boliviensis, más conocidos como monos ardilla bolivianos.

De igual modo, el parque está inmerso durante este año en el proyecto ZooNaGreen, donde se analizará la biodiversidad de especies de insectos polinizadores, aves, micromamíferos y mesomamíferos, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Universidad de Navarra y Universidad del País Vasco-UPV/EHU.