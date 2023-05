La soprano Pretty Yende, artista del Festival Cap Rocat, actuará en la coronación de Carlos III

jueves 04 de mayo de 2023 , 08:41h

Pretty Yende, una de las artistas del Festival Cap Rocat de Mallorca, actuará en la Coronación de Carlos III de Inglaterra el próximo sábado 6 de mayo de 2023. El evento, que será seguido por millones de personas en todo el mundo, supondrá un hito en la carrera de la soprano, que actualmente ya es una de las estrellas más aclamadas del mundo de la ópera y la música.

Pretty interpretará una pieza sacra compuesta por Sarah Class, sobre un texto del escritor y libretista Grahame Davies. La soprano hará historia al ser la primera cantante de ópera sudafricana que actúa en la coronación de un monarca británico.

"Como artista es un honor" ha afirmado Pretty en declaraciones a la prensa, destacando cómo la música es capaz de unirnos y de hacernos soñar de nuevo. "Es una oportunidad única de llevar, a través de mi voz, un mensaje de amor, alegría, unidad y esperanza." "Aspiro a que mi música genere reconciliación", ha añadido.

Después de su actuación en la Coronación de Carlos III de Inglaterra, el público interesado tendrá la suerte de poder escuchar a Pretty Yende en el Festival Cap Rocat, que se celebra del 4 al 6 de agosto en Mallorca. El 6 de agosto, último día del festival, la famosa soprano actuará con la también prestigiosa soprano Nadine Sierra, en una Gala Operística que pondrá el broche de oro a un evento que busca convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano.

Dirigidas por Pablo Mielgo, Pretty y Nadine -dos de las grandes voces femeninas más aplaudidas momento- interpretarán algunas de las grandes composiciones de la historia de la música, que irán desde la Obertura de Las Bodas de Fígaro (Mozart), ¡"Quel guardo il cavaliere" de Don Pasquale (Donizetti) o "È strano... Ah! Fors'è lui... Follie! Follie!" de La Traviata (Verdi) hasta "A boy like that.. I have a love" de West Side Story (Bernstein), pasando por "Les oiseaux dans la charmille" de Los Cuentos de Hoffmann (Jacques Offenbach), entre otras. Estarán acompañadas por la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares.

Sobre Pretty Yende

Nacida en la pequeña localidad de Piet Retief, la soprano sudafricana Pretty Yende ha ascendido a la cima del mundo de la ópera con una rapidez sin precedentes gracias a su talento artístico y encanto magnético.

Pretty hizo su debut en el Teatro Nacional de Letonia como Michaela en Carmen. Desde entonces, se la ha visto en los principales teatros del mundo (Royal Opera House, Opéra Nationale de París, Metropolitan Opera, Teatro alla Scala, Staatsoper de Berlín...). Su increíble destreza vocal y sus aclamadas actuaciones de ópera han catapultado su carrera hasta convertirla en una de las estrellas más brillantes de la música clásica.

Este ascenso en el escenario mundial viene acompañado de una discografía alabada por la crítica. Yende ha grabado dos álbumes con Sony Classical y ha ganado galardones como el Premio Internacional de Ópera a la Mejor Grabación (concierto en solitario), el Premio Echo Klassika la Mejor Revelación o el Premio Reader's Choice en los Premios Internacionales de Ópera.