Ámbito Cultural con poesía, literatura y humor.

lunes 08 de mayo de 2023 , 16:55h

Esta semana Ámbito Cultural trae poesía, literatura y un podcast cargado de humor, música y anécdotas...

Echad un vistazo y... ¡agendadlo todo!

Lunes 8 de mayo a las 19:30

#LDELÍRICA. ÁNGELA SEGOVIA Y JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE

La ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández y el escritor y poeta cordobés, Premio Internacional de Poesía Loewe, charlarán con Gonzalo Escarpa sobre la poesía actual. Y, además, nos regalarán sus poemas.

Sobre Ángela Segovia

Ángela Segovia nace en 1987 en Las Navas del Marqués (Ávila), «esta tarde cuando salí de casa de mis padres el aire había cambiado de color, había algo un silencio que se cerraba contra el viento. Las nubes se agolpaban arriba, aún blancas. A lo lejos se oía el griterío de los niños, niños jugando».

Sobre Joaquín Pérez Azaústre

Joaquín Pérez Azaústre nació en Córdoba en 1976. Licenciado en Derecho, desde muy joven sintió pasión por la escritura. Su obra abarca distintos géneros literarios: novela, poesía, ensayo y artículos periodísticos.

Vente a la sala o sigue el evento en:

Facebook: pincha aquí - YouTube: pincha aquí

Martes 9 de mayo a las 19:30h

CLUB DE LECTURA CON HÉCTOR ABAD FACIOLINCE

´Salvo mi corazón, todo está bien' es la novela que nos trae unos de los escritores más relevantes de la literatura contemporánea colombiana. El autor de la exitosa ´El olvido que seremos´ nos visita con su último libro para charlar con el escritor Rafael Caunedo, quien dará paso a todas vuestras preguntas sobre esta maravillosa historia.

Salvo mi corazón, todo está bien (Alfaguara, 2022), la novela que os invitamos a leer, es la historia de un sacerdote bondadoso -inspirado en un cura real- que pone a prueba sus creencias y su optimismo inquebrantable en un mundo hostil.

Vente a la sala o sigue el evento en:

Facebook: pincha aquí - YouTube: pincha aquí

Jueves 11 de mayo a las 19:00h

PODCAST EN DIRECTO DE ´MI AÑO FAVORITO´ CON JOAQUÍN REYES

El podcast de radio ´Mi año favorito´, del actor Dani Rovira y el humorista y locutor Arturo González-Campos, aterriza en nuestra sala de Callao para viajar por el año favorito del también actor y humorista Joaquín Reyes. Juntos, repasarán los acontecimientos, personajes e imágenes más relevantes y curiosas de ese año. Sin duda, un encuentro cargado de humor y anécdotas personales.

Para el primer episodio de grabación en nuestra sala de Callao, Joaquín Reyes, el humorista actor y guionista conocido por sus programas televisivos de humor ´La hora chanante´ y ´Muchachada Nui´, será el invitado especial.

Vente a la sala o sigue el evento en:

Facebook: pincha aquí - YouTube: pincha aquí

Y recordamos que la V edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica sigue con el plazo abierto para que subáis vuestro poema a Instagram o TikTok.

El premio no puede tener más nivel este año: el/la ganador/a recitará junto a Gioconda Belli y Soleá Morente en el Museo del Prado, el 6 de octubre y publicará un poemario con la editorial Huerga&Fierro, ¿quién da más?

En las cuatro convocatorias previas, muy exitosas, se han recibido más de 3.000 vídeos procedentes de más de 1.000 participantes de toda España.

Y además dejan el DICCIONARIO DE... María Peláe a su paso por el ciclo ´Así Nacen las Canciones´, para que conozcáis un poco sobre el humor, la poesía y el arte de esta cantautora.

La autora de canciones como Reina mora, La niña, Y quién no, La quería, El tío Juan, Por si te vas y Gato marinero fue la invitada del mes de abril al ciclo Así nacen las canciones de Ámbito Cultural, coordinado por Fernando Neira. En el encuentro, en la Sala Callao de El Corte Inglés, de Madrid, la artista interpretó algunos de sus temas y de su conversación amena y con mucho humor surge este Diccionario María Peláe...

Acento andaluz

Uno de mis handicaps ha sido mi acento, por ser muy andaluza. Me dicen: "No se te entiende, hablas muy rápido". Yo también he trabajado en una oficina y soy lo suficientemente lista para ralentizar lo que digo.