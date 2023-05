La Oficina de Turismo de Taiwán lanza incentivos para atraer visitantes

martes 23 de mayo de 2023 , 08:49h

La Oficina de Turismo (TB, siglas en inglés) de Taiwán puso en marcha el 28 de abril un incentivo que ofrece a los pasajeros en tránsito o transferencia en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan en Taiwán una excursión gratuita de medio día por la nación, como parte de un programa gubernamental para atraer a más visitantes del extranjero.

A partir del 1 de mayo, los pasajeros con escalas de 7 a 24 horas antes de su próximo vuelo de conexión que tengan visados válidos de la República de China (Taiwán) o procedan de países exentos de visado podrán aprovechar este programa. También pueden hacerlo los ciudadanos de Camboya, India, Indonesia, Laos, Myanmar y Vietnam que hayan solicitado en línea un certificado de autorización de viaje a Taiwán.

Según la TB, los pasajeros pueden elegir recorridos guiados o autoguiados. La primera opción ofrece tres itinerarios y los pasajeros en tránsito pueden unirse a uno de ellos durante cada escala, añadió la oficina.

Los itinerarios guiados son "Descubra los 100 años de gloria de Taipei", que lleva a los visitantes a lugares históricos como el Templo de Lungshan y el Monumento Conmemorativo Nacional a Chiang Kai-shek en Taipéi; "La belleza de las artes tradicionales taiwanesas y la naturaleza", que explora la arquitectura de la vieja calle de Daxi y la biodiversidad del Parque Ecológico del Estanque de Bade en la ciudad de Taoyuan; y "Visita guiada gastronómica con mercado nocturno", que lleva a los pasajeros al mercado nocturno de Nanya y al Ayuntamiento de Nuevo Taipéi para disfrutar de una excursión nocturna.

Para las visitas autoguiadas, la oficina ha recomendado atracciones gastronómicas, comerciales y de diversión familiar, añadiendo que también se incluye un bono de ida para el metro del aeropuerto de Taoyuan.

La TB también ha puesto en marcha otro incentivo, "Taiwán, la tierra de la suerte". Los viajeros independientes extranjeros que no tengan pasaporte de Taiwán y planeen estancias de 3 a 90 días, no pertenezcan a grupos turísticos y no soliciten ningún incentivo de viaje a Taiwán relacionado con grupos, pueden ganar premios de 5.000 dólares taiwaneses (162,5 dólares estadounidenses) en forma de tarjeta prepago o vales de alojamiento a la llegada.

Según la TB, la oficina seguirá trabajando con ministerios y agencias para animar a los turistas extranjeros a elegir Taiwán como destino de sus viajes y alcanzar su objetivo de seis millones de visitantes a Taiwán este año.