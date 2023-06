Profesionales del sector hotelero de Tenerife participan en el debate del Grupo Vía

jueves 29 de junio de 2023 , 07:54h

Profesionales y directivos del sector hotelero de Tenerife como Adrián Almirante, General Manager de LAS TERRAZAS DE ABAMA, David Pérez, CEO de TURISMO DE TENERIFE, Gustavo Escobar, director general de HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA, Jordi Estalella, director de marketing y ventas de DREAMPLACE HOTELS, Maurice Damen, director de ventas en Canarias de RIU HOTELS & RESORTS y Victoria López, presidenta de GRUPO FEDOLA, han participado en el debate organizado por el Grupo Vía en el Abama Resort Tenerife.

En la jornada, moderada por Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, una de las mejores escuelas de formación hotelera del mundo, se ha analizado la inflación de los costes de los hoteles, la tecnología aplicada a la sostenibilidad en la industria y las islas, el crecimiento de Tenerife como destino turístico, las nuevas conexiones aéreas, los retos de futuro y las experiencias mutuas entre profesionales del hospitality.

Según Maurice Damen, director de ventas en Canarias de RIU HOTELS & RESORTS, “cada vez más estudios indican que los clientes prefieren un hotel sostenible, que tomen medidas relacionadas con el medioambiente, como la reducción de plástico”. Ante esta tendencia imperante, David Pérez, CEO de TURISMO DE TENERIFE, explica que es una cuestión generacional que ha llegado para quedarse: “Las nuevas generaciones que se incorporan al mercado turístico ya vienen con ese chip incorporado de serie. Es verdad que durante años ha sido una brecha entre esos nuevos perfiles y aquellos que no demandaban valores sostenibles a la hora de elegir un destino. Pero ya es un mantra, en el que tenemos que ser competitivos y destacar si queremos mantener el liderato. Ya no hay turismo sin sostenibilidad: forman parte de un proceso infinito, en el que siempre hay que trabajar, al igual que con la digitalización. Son los ejes fundamentales sobre los que están cimentándose todas las políticas públicas, turísticas y de índole social”.

Victoria López, presidenta de GRUPO FEDOLA, exponía que el principal reto de su compañía es reducir al máximo los residuos, y para conseguirlo, la tecnología es un aliado que permite ser eficientes en términos de sostenibilidad. ”La inteligencia artificial nos permite, por ejemplo, adaptar la gastronomía al tipo de cliente que tenemos, pero a la vez controlamos el residuo que genera, en función de lo que se consume y lo que no. Es un ejemplo de cómo, hoy en día, estamos utilizando la innovación y la tecnología para ser mucho más sostenibles dentro de lo que ya se aplica en todas las empresas”.

Gustavo Escobar, director general de HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA, demostraba cómo la sostenibilidad es algo necesario no solo a nivel interno en su empresa, sino para todo el entorno de Tenerife. “En el Botánico hemos implementado la recuperación de aguas grises para el riego de los jardines y llevamos a cabo una política de separación de residuos desde hace más de 25 años… Nuestro siguiente paso es incorporar la domótica e inteligencias artificiales en una reforma de habitaciones que van a estar preparadas para los próximos 15 o 20 años. Sin duda alguna, la sostenibilidad es un elemento diferenciador, y no debemos de parar de pensar continuamente qué podemos hacer internamente y a nuestro alrededor, cómo podemos ayudar a la comunidad local”.

Destinos 100% sostenibles

Adrián Almirante, General Manager de LAS TERRAZAS DE ABAMA y antiguo alumno de Les Roches, aseguraba que un destino debe ser sostenible para que los clientes no elijan otra alternativa. “En 2019, más del 60% de los turistas tenían en cuenta la sostenibilidad a la hora de elegir un destino. En 2021, estas cifras ascendieron al 80%. Es una pauta clara que nos indica que la sostenibilidad es necesaria para triunfar también financieramente”.

Jordi Estalella, director de marketing y ventas de DREAMPLACE HOTELS, añadía que “desde el punto de vista de la comercialización y de la venta, las empresas que no se adaptan a la sostenibilidad tienden a quedarse fuera del mercado y de las búsquedas que hagan los clientes si no eres sostenible. Ese elemento de greenwashing que se ha desarrollado en los últimos años tiene un efecto rebote más perjudicial, al no tener en muchas ocasiones una base real. Tenemos que ser certeros y comunicar lo que realmente somos”.

Medidas ante la saturación turística

Ante la saturación turística que están experimentando ciudades como Barcelona, Gustavo Escobar defendía que Canarias todavía está a tiempo de tomar medidas. “El sector turístico canario ocupa el 4 o 5% del total de la extensión de Canarias. Debemos estar alerta, porque se pueden reproducir movimientos en contra de nuestros intereses”. Victoria López matizaba que Tenerife debe transmitir algo más que ser simplemente un destino de disfrute. “Desde el sector tenemos que tomar medidas en nuestros propios establecimientos, pero también alrededor. Por ejemplo, desde la patronal estamos preparando una prueba piloto para poder trasladar a nuestros trabajadores a través de autobuses. Lo que pretendemos es dar viviendas a nuestros trabajadores, incentivando los coches compartidos, dándoles plazas de aparcamiento… siempre tenemos que aportar alguna solución y demostrar que somos capaces de tener esa responsabilidad”.

Adrián Almirante indicaba que la planificación y la expansión del turismo se tienen que impulsar atendiendo a los límites ecológicos, sociales y otros factores adyacentes. Para Jordi Estalella, “Canarias es lo que es gracias al turismo. Tenemos un reto precioso, y es ser plenamente sostenibles desde el punto de vista de gobernanza, medioambiental y social. Podemos ser un laboratorio a nivel mundial en cuanto se dan las condiciones precisas para poder analizar todas las variables. Estamos en una situación idílica para proyectar en el mundo cómo podemos ser sostenibles en destinos tan potentes, tan fragmentados y tan pequeños como es Canarias”.

Sobre la turismofobia que empiezan a tener los habitantes de Tenerife, David Pérez explicaba que “Un 52% está protegido; un 25% es suelo agrario, rústico, de esta índole. Estamos intentando desarrollarnos sosteniblemente en el 23% del territorio que nos queda: residencial, industrial, turístico… Lo que tenemos que hacer es mejorar otros indicadores que van muy unidos a la sostenibilidad con el reparto justo de la riqueza que genera el turismo. En 2022 tuvimos un 20% de crecimiento en el gasto de turistas y estancia. Toda la cadena de valor está trabajando en este objetivo común“.

Perfil turístico más amplio

Victoria López hablaba de nuevas oportunidades para convertir a Tenerife en un referente entre nuevos segmentos diferenciados de turistas. “Los expertos hablan de un futuro en el que personas con discapacidad (hablamos de unos 100 millones de personas) puedan viajar”.

David Pérez, en cambio, trasladaba su visión al resto de continentes: “Cuando hablamos de nuevos destino e internacionalización, Tenerife debe sentirse un destino seguro. Podemos ser un destino internacional capaz de inspirar al turista de cualquier nacionalidad. En los primeros 5 meses de 2023, han llegado 15.000 norteamericanos, y a final de año es bastante factible llegar a los 50.000. Y en verano de 2024, posiblemente estén ya disponibles las conexiones entre Tenerife y Montreal (Canadá). Y a finales de este año estaremos presentes en India y en Corea”.

Según Adrián Almirante, los viajeros ya no se conforman con playa, sino que buscan historias que contar y que encuentran en Tenerife, sin tener en cuenta la subida de precios que se está dando a nivel global debido a la crisis energética y la inflación. “Debemos poner en valor Tenerife como destino, y es nuestro deber y responsabilidad subir las tarifas siendo justos con el cliente, mejorando el producto, el servicio y la estrategia a largo plazo”.

Profesionales más comprometidos y especializados

Jordi Estalella apuntaba al absentismo como la principal dificultad que encuentran las grandes cadenas hoteleras a la hora de conseguir plantillas de distinta cualificación. “Es un problema que tenemos que abordar de forma global, ya que se están dando situaciones de lucha o robo de mano de obra. Debemos saber si es un tema también coyuntural, si la pandemia ha generado una comodidad de los trabajadores a través de las subvenciones. Si queremos ser competitivos, necesitamos mano de obra cada vez más cualificada y especializada, y a su vez le sumamos el encarecimiento de los costes y la dificultad de acceso a la vivienda que están experimentando ya destinos como Ibiza o Mallorca, y que Tenerife está empezando a notar”.

Por otro lado, Adrián Almirante cree que, sin duda, la falta de habilidades blandas, de ganas de trabajar y de compromiso es donde hay que prestar atención para mejorar el sector hospitality. “Nuestra industria tiene una mala muy fama, porque tradicionalmente fue una industria en la que hubo que trabajar muy duro, pero esto ha cambiado. Todos estamos muy inmersos en ese cambio y es nuestra responsabilidad devolver las ganas a nuevos talentos para volver a atraer capital de trabajo y que vengan con ganas de crecer y aprender”. Sobre esta crisis de la industria, David Pérez entiende que es algo coyuntural: “cuando queremos contratar a los mejores, tenemos que pagarlo, y no es solo una cuestión de aumentar el sueldo, sino de valorar el esfuerzo del trabajador porque a través de él obtenemos nuestro beneficio. Hay que reinterpretar la cultura laboral de otra manera, y buscar que una persona esté orgullosa de trabajar en una cadena hotelera y que sienta que tiene futuro”.

Victoria López considera que el secreto del éxito pasar por satisfacer, en primer lugar, a los empleados, para que ellos puedan satisfacer a los huéspedes. Y esta labor recae, en primera instancia, sobre los líderes.