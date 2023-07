Las nuevas tendencias que ya dominan el turismo a nivel mundial

lunes 31 de julio de 2023 , 08:36h

La inteligencia artificial generativa, el vídeo de corta duración y el auge de las experiencias inmersivas son algunas de las tendencias que ofrecen nuevas oportunidades al sector de los viajes, las actividades y las atracciones, según un reciente informe.

El nuevo informe de Arival, el principal recurso para el sector de los viajes, las actividades y las atracciones, analiza las principales tendencias que han dado forma al sector este año y ofrece un anticipo de lo que está por venir.

Se prevé que los viajes, las actividades y las atracciones superen los niveles anteriores a la pandemia en 2024, y algunas regiones y operadores individuales ya han alcanzado ese punto de referencia este año. Los viajeros están en movimiento, pero la forma en que descubren, planifican y reservan ha cambiado significativamente. Según el informe, estas tendencias son importantes para los operadores y proveedores de viajes, actividades y atracciones.

La IA generativa ha sido uno de los principales focos de atención en el mundo de la tecnología, y se está utilizando para ayudar a las empresas a optimizar las descripciones de los recorridos, automatizar las reservas, comunicar con los clientes y ayudar a los huéspedes a escribir reseñas.

Los consumidores reservan cada vez más por Internet; los operadores deben asegurarse de que aparecen en Google Things to do y de que han optimizado su SEO; de lo contrario, corren el riesgo de no ser encontrados.

Los vídeos cortos se han hecho muy populares gracias a TikTok, Instagram Reels y Youtube Shorts, lo que permite a los viajeros más jóvenes descubrir experiencias a través de las redes sociales en lugar de los motores de búsqueda.

Los viajeros buscan experiencias inmersivas que estén en consonancia con sus valores de sostenibilidad e inclusión, como las experiencias artísticas de Meow Wolf o los Hood Tours transformadores de Chrissy Watts. La realidad aumentada y los mapas de proyección se utilizan cada vez más para difuminar los límites entre lo real y la ficción.

El turismo responsable es cada vez más popular como forma de beneficiar a las comunidades locales y proteger el medio ambiente. Las empresas están experimentando con diferentes modos de transporte, como autobuses eléctricos y coches autoconducidos, para ser más sostenibles.