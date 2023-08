Primera edición de Banco Mediolanum Summum Concert Series en Madrid

viernes 11 de agosto de 2023 , 08:41h

DESDE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA MAYO DE 2024

Teatro Real, Wizink Center, Teatro Lope de Vega o Coliseum, acogerán a artistas como Elvis Costello, Ara Malikian, Victor Manuel, Noa, Zenet, Benjamin Clementine, Carminho o Nils Frahm, entre otros…

El próximo mes de septiembre Madrid acogerá la primera edición de “Banco Mediolanum Summum Concert Series”, un ciclo de conciertos pensado para ofrecer música de calidad, pero con una gran variedad de estilos llegando así a todos los públicos.

Esta nueva cita musical en la capital nace de la colaboración entre Banco Mediolanum y Summum Music.

Desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024 se podrán disfrutar de decenas de artistas nacionales e internacionales en un gran abanico de escenarios: Teatro Real, Wizink Center, Teatro Lope de Vega, Coliseum, Teatro La Latina, Teatro Bellas Artes, Teatro Pavón, Teatros Luchana, La Riviera y Teatro San Pol.

Banco Mediolanum Summum Concert Series traerá al corazón de Madrid estilos musicales para todos los gustos. Arrancará el ciclo el incombustible Elvis Costello acompañado en esta ocasión de Nieve y le seguirán otras estrellas internacionales como Benjamin Clementine, Noa, Nils Frahm, Dirk Maassen, Federico Albanese y las portuguesas Carminho y Lina.

Entre los artistas nacionales figuran grandes nombres como Ara Malikian, Victor Manuel, Zenet, y Nando Agüeros. También habrá cabida en el ciclo para espectáculos más variados como “The Greatest Love of All”, con Belinda Davids y considerado el mejor tributo a Whitney Houston, la Royal Film Concert Orchestra dando vida a las grandes bandas sonoras del cine, “Rhythm of the Dance”, una superproducción de danza, o “El Concierto de Aranjuez”.