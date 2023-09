Una terapia natural cada vez más utilizada: El cannabidiol

miércoles 13 de septiembre de 2023 , 09:50h

¿Tiene un dolor intenso? ¿Problemas para dormir? ¿Se siente deprimido o sufre ansiedad?

Verá, los medicamentos recetados son básicamente canales interminables de dinero que fluyen directamente a los bolsillos de las compañías farmacéuticas. Por ello están francamente aterrorizadas ante la idea de que un poderoso tratamiento natural pueda reemplazar VARIOS medicamentos populares para MUCHAS enfermedades.

Pero afortunadamente, el mayor temor para ELLAS... podría ser el mayor alivio para USTED.

Curación sin el “subidón”

Esta terapia es completamente NATURAL, totalmente SEGURA e increíblemente PODEROSA.

Y podría eliminar la necesidad de tomar medicamentos para algunas de las principales afecciones crónicas de la actualidad, que incluyen:

Dolor crónico (incluido el de la artritis).

Ansiedad

Depresión

Insomnio

¡Y mucho más!

¿Qué es? El cannabidiol, más conocido como CBD

Es un compuesto que se encuentra en el cáñamo (marihuana), y precisamente por esa razón echa para atrás a algunas personas. Pero no debería, ya que no contiene THC, que es el componente de la planta responsable de su efecto estupefaciente.



Por lo tanto, con el CBD no se produce “subidón” o “colocón”, pero las propiedades sanadoras permanecen.



El CBD está disponible de muchas formas (aceite, cápsulas, tintura…) y generalmente se ingiere o se aplica tópicamente.

Es seguro, asequible y no adictivo. No requiere receta médica. Y la gente se está dando cuenta de sus beneficios de un modo REALMENTE espectacular.

Entre 2019 y 2020, las búsquedas online de CBD se dispararon en un sorprendente 466% e, increíblemente, casi se duplicaron nuevamente al año siguiente, disparándose en un 850% entre 2020 y 2021.

Cada vez más personas lo han probado y han experimentado sus beneficios medicinales.

Sin mencionar que la investigación científica ha demostrado que el CBD puede hacer cosas que los medicamentos no pueden.

Por un lado, interactúa de forma natural con los neuroreceptores en el sistema endocannabinoide de su organismo, lo que ayuda a regular su sistema inmunológico, estado de ánimo, movimiento y más.

Eso ayuda a que sea SEGURO y EFICAZ para una larga lista de afecciones como las que mencioné anteriormente, además de ayudar a aliviar los síntomas y las complicaciones del alzhéimer , el párkinson , el cáncer , la diabetes , la epilepsia , el trastorno de estrés postraumático y muchos otros.

Alivio natural

El CBD cuenta con años de estudios científicos que respaldan su uso seguro y eficaz para numerosos problemas de salud. Y la evidencia científica continúa creciendo.

Y debido a que el CBD no contiene el compuesto psicoactivo THC, está ampliamente disponible y es legal en casi todas partes (verifique su caso en su lugar de residencia concreto).

Por supuesto, siempre tenga en cuenta la calidad antes de comprar. A medida que el CBD se ha vuelto cada vez más popular, algunos fabricantes tramposos se han lanzado al mercado con productos de baja calidad, con el único propósito de ganar dinero rápido.

Así que elija bien y apueste solo por productos de calidad de laboratorios en los que confíe. Puede significar pagar un poco más, pero recibirá el beneficio por el que pagó.

Una cosa más. Le recomiendo que hable con su médico, sobre todo si toma medicación para sus dolencias.

(Extraído de https://nutricionycuracion.com/e-tips/)