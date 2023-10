La Guía Michelin concede una estrella y un Bib Gourmand a Stéphane Décotterd

miércoles 04 de octubre de 2023 , 08:37h

La Guía Michelin ha concedido 1 estrella a Stéphane Décotterd por su restaurante gastronómico situado en el corazón de Glion Institute of Higher Education (GIHE). Además, “Le Bistro by Décotterd” ha sido galardonado por segundo año consecutivo con un Bib Gourmand de la prestigiosa guía. "El complejo "Maison Décotterd" consta de cuatro espacios culinarios: el restaurante gourmet “Stéphane Décotterd”, “Le Bistro by Décotterd”, el Bar y el Lounge, creando un auténtico destino gastronómico en un entorno espectacular. El Lounge, recién inaugurado en colaboración con la prestigiosa marca de coñac Louis XIII y el Champagne Télmont, permite a los huéspedes disfrutar de vinos y licores con vistas espectaculares a los Alpes y al Lago Ginebra."

El restaurante gastronómico, el bistró, el bar y el salón, que constituyen un auténtico destino gastronómico en un marco espectacular. El flamante Lounge acaba de abrir sus puertas en colaboración con la prestigiosa marca de coñac Louis XIII y Champagne Télmont. Aquí, los huéspedes pueden disfrutar de vinos y licores con unas vistas espectaculares de los Alpes y el lago Lemán.

Stéphane Décotterd ha comentado sobre estos premios: "Me gustaría dar las gracias a todo mi equipo por su duro trabajo y compromiso. Estoy orgulloso de poder compartir este magnífico premio con ellos. También me gustaría agradecer a todos los productores de la región con los que he forjado estrechos vínculos a lo largo de los últimos años de trabajo conjunto. Todos ellos forman parte de mi filosofía de favorecer los productos locales y elaborar una cocina regional y eco-responsable".

"Es un honor para nosotros tener la "Maison Décotterd" en el corazón de nuestra institución. Se trata de una oportunidad única para que los estudiantes de Glion se inspiren en el excepcional talento culinario del Chef y su equipo" ha declarado Frédéric Picard, CEO de GIHE. Los estudiantes del primer semestre de licenciatura pasan cuatro semanas en prácticas en la Maison Décotterd, alternando entre el restaurante gourmet y su cocina, el bistró y el bar.